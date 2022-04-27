России предрекли лидерство по экспорту полимерной упаковки

Российской отрасли полимерной упаковки, несмотря на трудности в нынешних экономических условиях, удалось обеспечить бесперебойную работу и не допустить дефицита полимерной упаковки на рынке, говорится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

В четвертом докладе ЭИСИ из серии «Отрасли в условиях санкций» эксперты – руководители крупнейших ассоциаций производителей полимерной продукции – назвали основные тренды на российском рынке упаковки и озвучили прогноз по развитию отрасли.

Так, по мнению генерального директора ООО «Гранд-Мастер» Анзора Узденова, Россия может стать лидером по экспорту полимерной продукции. «Когда санкционный шок пройдет, нам нужно вернуться к решению стратегических задач. Следует нашу отрасль отрегулировать и сделать прозрачной, технологичной, выпускающей не «утилизируемую», а перерабатываемую упаковку. Полимеры могут многократно использоваться. Последняя отраслевая международная выставка полимерной промышленности где-то на 80% была посвящена переработке отходов. Сегодня необходимо и у нас отработать подходы в направлении «многократной переработки полимеров» вместо утилизации», – подчеркнул он.

По словам эксперта, необходимо идти не по принципу запретов выпуска полимерной упаковки, а создавая перерабатываемую упаковку. «Это принесет дополнительные рабочие места, создание замкнутой экономики, сбережению природы. Для модернизации и развития отрасли нужны новые подходы», – указал он.

«Изменение отношения к отрасли может позволить вывести Россию в страны-лидеры по экспорту полимерной продукции. Все это возможно», – подчеркнул он.

В докладе ЭИСИ отмечается, что поставки из Европы сырья, пигментов, красителей, комплектующих, запчастей, оборудования, от которых достаточно существенно зависят переработчики пластмасс, сократилось. Тем не менее, «благодаря самоорганизации российская отрасль полимерной упаковки своими силами решает возникающие проблемы».

По словам экспертов, российские поставщики сырья идут навстречу отечественным производителям полимерной упаковки, однако «ассортимент выпускаемой продукции не позволяет полностью удовлетворить спрос». Производители в этих условиях ищут аналоги, корректируют рецептуры, меняют технические условия.

В докладе отмечено, что изменение географии поставщиков привело к изменению условий контрактов (10% по предоплате), увеличению транспортного пути, времени нахождения сырья в пути, логистических издержек, что привело к росту себестоимости продукции, «трехкратному росту потребности отрасли в оборотном капитале».

В ЭИСИ прогнозируют, что импортозамещение на рынке полимерной упаковки будет произведено в течение трех лет. По мнению экспертов, отрасль может развиваться, опираясь на свои собственные силы, на возможности внутри России и ЕАЭС.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила ряду ведомств, в том числе Минпромторгу и ФАС, до 5 мая провести анализ роста цен в различных сегментах упаковки и подготовить предложения по сдерживанию роста цен на сырье для нее.