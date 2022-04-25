Путин призвал Генпрокуратуру помочь беженцам из Донбасса

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25 апреля, понедельник | Последнее обновление — 14:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ сорвала операцию СБУ по убийству Владимира Соловьева
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Период, когда можно было заниматься многовекторностью по принципу «и нашим и вашим», закончился. Конечно, Казахстан может продолжать эту политику – но он не должен забывать, что важнейшими странами и партнерами для него являются не США, а Китай и Россия.
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На что пока способна Франция – это все еще сохранять в глазах России или Китая признаки большей способности договариваться и слушать оппонента, чем другие европейцы, вставшие под знамена политики США и Великобритании.
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В такие времена особенно важно помнить о самом главном, о том, благодаря чему Россия выстояла во всех смертельных испытаниях прошлого, о том, что позволило нашей стране и нашему народу раз за разом возрождаться после самых страшных катастроф.
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Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин призвал Генпрокуратуру помочь беженцам из Донбасса
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Беженцам из Донбасса в сложной ситуации необходимо помочь в кратчайшие сроки, заявил президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры.
«Особое внимание следует уделять тем людям, которые прибывают в Россию с Украины, из Донецкой, из Луганской народных республик, на сегодня их уже порядка миллиона человек, в том числе свыше ста тысяч детей. Люди, вынужденно покинувшие свои дома, не всегда имеют с собой документы, необходимые для получения материальной помощи, медицинского обеспечения, для устройства детей в школы и детские сады. Я прошу Генеральную прокуратуру оказывать людям правовую помощь, защищать их права, в том числе рассматривать обращения пострадавших в максимально короткие сроки. Людям и так тяжело, помогайте им», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что число вынужденных переселенцев, прибывших в Россию с Украины и из Донбасса, приблизилось к 1 млн человек.
Российские войска пересекли границу между Харьковской и Донецкой областями
Российские войска пересекли границу между Харьковской и Донецкой областями, как сообщает военкор Александр Коц, группировка с тактическим обозначением «О» уже занимает первые населенные пункты в северной части ДНР.
«Войска ЦВО взяли под контроль город Лозовое в бывшей Донецкой области и продолжают бои, продвигаясь в сторону Лимана и Ямполя», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что войска Луганской народной республики вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на Харьков для доставки гуманитарной помощи в освобожденные районы региона.
Ходаковский оценил призывы украинских морпехов с «Азовстали» к миру
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«Очевидно, что состояние «азовцев» совсем плачевное. В последнее время они почти не применяют артиллерию. Сделать из них «киборгов» уже не получится», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына призвал решить проблему «Азовстали» политическим путем, потому что «любой мир лучше войны».
«По нашим подсчетам, противник ежедневно теряет до 50 человек. С боеприпасами у них тоже плохо. Это видно из того, как вяло они реагируют на наши действия. Артиллерию «азовцы» уже почти не используют и все чаще прибегают к стрелковому оружию, пулеметам и гранатометам», – рассказал командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
По его словам, два дня назад противник «отработал в сторону жилой зоны». «Но это был не целенаправленный удар, а словно попытка обозначить, что они еще живы», – говорит собеседник. Ходаковский также уверен, что у противника есть четкая установка «бороться до конца».
«Зеленский не зря заявляет о том, что намерен проводить переговоры по «Азовстали», предлагает обменивать «азовцев» на российских военнопленных. До того момента, пока «азовцы» не уверятся в том, что это бесполезно, сопротивление будет продолжаться», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, в вопросе полного взятия под контроль «Азовстали» есть серьезная сложность, замечает Ходаковский. «Противник научился использовать коллекторы в качестве подземных переходов от здания к зданию. И там они создают некие опорные места», – рассказал он. Собеседник также отметил, что «пропитание у противника есть». «Они периодически перемещаются по территории завода, таскают в своих рюкзаках пачки сухих круп и готовят их, что называется, на коленке», – пояснил Ходаковский.
При этом ситуацию с Мариуполем и «Азовом» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД) еще припомнят президенту Владимиру Зеленскому, уверен собеседник. «Скоро Зеленскому это вменят как предательство. Его будут обвинять в том, что он не предпринял никаких действий для деблокирования Мариуполя. И в результате такой нерешительности произошла сакральная жертва «азовцев». «Киборгов» из них уже не сделать – они стали жертвами», – подчеркнул Ходаковский
Командир батальона «Восток» также обратил внимание на то, что наиболее простым способом для «азовцев» будет сдаться в плен. «Мы понимаем, что сейчас в России идет формирование юридической базы, на основании которой их будут судить в зависимости от степени участия в преступлениях. Так что выход «Азова» с завода не означает для них поголовное пожизненное заключение. Хотя в отношении командиров наверняка будут применяться более жесткие меры», – заключил Ходаковский.
Накануне командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына в интервью депутату Верховной рады Алексею Гончаренко сообщил о критической для нацбатальона и ВСУ обстановке на «Азовстали» в Мариуполе.
«Мы несем потери. Ситуация критическая. Все очень сложно. У нас очень много раненых парней. Мы теряем погибшими. У нас сложно с вооружением, боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Все очень сложно. Ситуация резко ухудшается», – заявил комбриг морпехов ВСУ в видео, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко.
Он также заявил, что на территории завода находятся «сотни гражданских», а также признал, что переломить ситуацию военным путем уже не получится, и призвал к политическому разрешению ситуации. «Думаю, мы заслужили уважение людей, которые считают, что любой мир лучше войны», – добавил Волына.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что засевшим на «Азовстали» украинским националистам «осталось недолго». В прошлую пятницу в ДНР сообщили об отказе запертых на «Азовстали» боевиков сдаваться. В МИД РФ обвинили Киев в стремлении оставить на «Азовстали» как можно больше людей в качестве живого щита. Ранее президент России Владимир Путин гарантировал жизнь сдавшимся на «Азовстали» украинским силовикам.
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Российские военные уничтожили укрепрайон украинских националистов
Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области укрепленный район украинских националистов, оборудованный прямо в школе рядом с жилыми домами, сообщает Минобороны.
«В одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области российскими военнослужащими был обнаружен и уничтожен укрепленный район, который занимали украинские националистические подразделения. В качестве опорного пункта националисты использовали кирпичное здание местной средней школы, находившееся в непосредственной близости от жилых домов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
После изучения территории в школе нашли миномет и сотни выстрелов к нему, несколько тысяч патронов различного калибра, гранатометы, переносные зенитные ракетные комплексы и противотанковые установки NLAW.
При этом в подвале школы были оборудованы места для отдыха, приготовления пищи и медпункт, а также организовано место для изготовления самодельных взрывных устройств.
После этого здание проверили на наличие взрывоопасных предметов, все найденные боеприпасы и трофейное вооружение вывезли для передачи подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик. Самодельные гранаты и другие взрывоопасные предметы с поражающими элементами из саморезов и гвоздей, изготовленные националистами, обследовали военные инженеры, после чего их вывезли и уничтожили.
Накануне Минобороны распространило видео из оставленного украинскими военными укрепленного района с оставленным там вооружением и телами погибших украинских военных.
Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ.
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Украинский Су-25 сбит средствами ПВО России в Харьковской области
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Средства ПВО России сбили в Харьковской области украинский самолет Су-25, также в районе Чернобаевки расчет «Панцирь-С» сбил в воздухе две тактические ракеты «Точка-У», заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Новая Дмитровка Харьковской области сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районе Сернобаевка расчетами зенитных ракетных-пушечных комплексов «Панцирь-С» сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня», – уточняются слова генерала в Telegram-канале ведомства.
Конашенков добавил, что в течение ночи уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» над населенным пунктом Новая Заря Николаевской области.
Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль арсенал украинских военных в Харьковской области, в нем обнаружили тысячи тонн боеприпасов.
До этого российские силовики в ходе рейда по выявлению украинских диверсантов в селе Казачьи Лагеря Херсонской области обнаружили схрон с оружием, включая гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
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Путин гарантировал жизнь сдавшимся на «Азовстали» украинским силовикам
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Все сложившие оружие военнослужащие ВСУ, боевики нацбатальонов и иностранные наемники на «Азовстали» останутся живы, если сложат оружие, заявил президент России Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
«Владимир Путин изложил принципиальные оценки в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса. Отмечено, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода «Азовсталь». При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью.
Глава российского государства рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданских, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей.
Президент обратил внимание главы Евросовета на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также на игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков.
«Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права», – отмечается в сообщении.
Путин отметил, что руководство большей части стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, «проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах».
Президент, реагируя на призыв провести прямой контакт с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отметил, что такая возможность зависит «от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».
Также политики обсудили обеспечение стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе, в том числе с учетом проведенных Путиным и Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана.
«Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В этом контексте президент России сообщил о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами», – заключили в пресс-службе.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
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Российские военные нашли доказательства планов Украины по распылению химикатов
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Российские войска обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«9 марта на территории Херсонской области разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Кириллов отметил, что ранее Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» навесным аэрозольным оборудованием.
Он добавил, что Минобороны располагает данными, согласно которым в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов.
По его словам, с учетом блокировки Соединенными Штатами любых международных инициатив по верификации Конвенции о запрещении биологического (токсинного) оружия создаются предпосылки к нарушению международных договоренностей о нераспространении биологического оружия.
Кириллов отметил, насколько высока вероятность инсценировки США на Украине применения химического оружия. «Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тыс. ампул с атропином», – отметил он.
По мнению Кириллова, киевский режим с подачи США способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины, а также вызовут экологическую и гуманитарную катастрофу, лишь бы дискредитировать спецоперацию российских войск.
При этом он рассказал, что механизм расследования фактов якобы применения биологического оружия Россией в ходе спецоперации на Украине будет задействован с санкции генсекретаря ООН. «В районах боевых действий, в которые представители стран НАТО не будут допущены, планируется привлекать представителей Международного комитета Красного Креста, обеспеченных средствами защиты и индикации», – заключил Кириллов.
В субботу утром в Минобороны рассказали о сброшенной Украиной на российские войска емкости с ампулами. Сообщается, что одним из сценариев провокаций, которые планирует Запад, может стать применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск.
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Путин назвал условие встречи с Зеленским
Возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность, заявил президент России Владимир Путин в беседе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.
«Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Мишель в среду посещал Киев, где, в частности, встречался с Зеленским.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о желании провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшие дни.
До этого в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако для этого нужно подготовить почву.
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Путин назвал безответственными заявления ЕС решить ситуацию на Украине военным путем
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем назвал безответственными призывы представителей Евросоюза к военному решению ситуации на Украине, сообщили в Кремле.
«Обращено внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В беседе с Мишелем Путин отметил, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права.
Напомним, по итогам визита на Украину 8–9 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в Twitter о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок оружия, и добавил, что эта война «должна быть выиграна на поле боя». Таким образом, впервые в современной истории европейский чиновник такого уровня открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта.
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими».
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Минобороны показало удары Ка-52 по военной технике ВСУ
Экипаж российских ударных вертолетов Ка-52 нанес удары по военной технике украинских войск, уничтожив танк, боевую машину пехоты и опорный пункт, сообщили в Минобороны.
«Летчики армейской авиации в ходе выполнения боевой задачи действовали парами и нанесли удары ракетным вооружением по обнаруженной бронированной технике и замаскированным позициям ВСУ. В результате ударов вертолетов были уничтожены танк, боевая машина пехоты и укреплённый опорный пункт ВСУ», – сообщается на официальном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Накануне стало известно, что ракетные войска Сухопутных войск России в течение дня поразили девять украинских целей, среди из них вертолет Ми-8 и зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».
Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, ВС России с начала проведения специальной военной операции уничтожили 140 самолетов, 107 вертолетов, 523 беспилотных летательных аппарата, 258 зенитных ракетных комплексов, 2458 танков и других боевых бронированных машин, 272 установки реактивных систем залпового огня, 1069 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2305 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Пасху встретили в самом большом храме Мариуполя
Праздник Воскресения Христова отмечают в главном православном храме Мариуполя – храме Покрова Божией Матери, сообщают информационные агентства.
Храм Покрова Божией Матери – самый большой православный храм Мариуполя. Сейчас в нем «волонтеры собирают для сбора и раздачи местным жителям гуманитарной помощи», рассказала участница добровольного отряда, доставляющего гуманитарную помощь жителям Мариуполя.
Мэр города Константин Иващенко сообщал, что пасхальные богослужения пройдут «в четырех церквях Мариуполя» – «на левом и правом берегу». По его словам, богослужения в праздничный день проведут местные православные священники Московского патриархата, передает ТАСС.
Напомним, жители освобожденного от националистов Мариуполя начали возвращаться к повседневной жизни. Сообщалось, что в одной из школ возобновили занятия.
Мэр Мариуполя: В городе налаживается мирная жизнь
Власти Мариуполя заявили, что в городе никаких боевых действий не ведется, постепенно налаживается мирная жизнь.
«Никаких боевых действий в городе уже не ведется. Население может приступить к благоустройству дворов, могут менять обстрелянные окна. Мирная жизнь постепенно налаживается», – сообщил ТАСС мэр города Константин Иващенко.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 6 апреля назначил руководителем администрации Мариуполя Константина Иващенко – бывшего депутата Мариупольского горсовета от украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и генерального директора завода «Азовмаш».
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание валифицированной медицинской помощи.
В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в четверг силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное еще 209 человек.
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В Крыму заявили о невозможности сохранения Украины в современных границах
Украина в современных границах уже не сохранится, часть ее территорий безвозвратно утеряны, выразил мнение крымский политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
«Современной Украины в ее нынешнем виде уже не будет. Она будет другой, и ее территориальные границы будут другими. Я убежден, что часть ее территорий войдет в состав Российской Федерации. Это прежде всего территории современной Херсонской и приазовской части Запорожской области. Это зона жизненного интереса Крыма как составной части Российской Федерации. Поэтому мы не имеем права потерять эти земли. Они должны войти в состав России», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению Форманчука, в состав России войдут Донецкая и Луганская народные республики, а также Николаевская и Одесская области Украины. «Окончательно станет все ясно после завершения военной фазы специальной операции», – подчеркнул он.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что за вхождение в состав Российской Федерации могут высказаться не менее двух третей жителей юга Украины, так как, по его словам, жители юга страны всегда «ментально тяготели» к России, а решение о включении регионов в состав Украины было принято после революции правительством СССР.
Также сенатор в пятницу заявлял, что идею о воссоздании Таврической губернии с включением Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья можно поддержать.
В апреле депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил воссоздать Таврическую губернию в ее исторических границах.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Глава российского государства Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в Москве, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи.
Рядом с Путиным, как и в прежние годы, мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».
Храм Христа Спасителя, который, по данным его сайта, вмещает до 10 тыс. человек, почти заполнен.
Напомним, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве проходит богослужение по случаю праздника Воскресения Христова.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин на Пасху традиционно посетит храм. В 2020 году президент не посещал праздничную службу, тогда в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан.
Жители Кременной рассказали, как ждали военных ЛНР и России
Жители освобожденного города Кременная рассказали, как сильно ждали военнослужащих Луганской народной республики и Российской Федерации и встретили их с выдохом «наши приехали, неужели мы уже дома».
«Ребята, когда подъехали на танках, я сразу увидел, это наши, говорю, приехали... Я вчера поехал посмотреть, что к чему, с ребятами посидел возле ресторана разбомбленного, пообщался с ними, поговорил. Назад иду, ко мне парнишка вышел и две банки тушенки дал... Наши приехали. Неужели мы уже дома будем жить, а не с этими», – передает РИА «Новости» слова местного жителя Андрея.
Как пояснил житель города, украинских силовиков в городе местные жители боялись, так как они «творили, что хотели», в том числе «грабили людей».
Так, местная жительница Ольга рассказала, что, отходя, украинские силовики обстреливали дома мирных жителей. «Мы вчера шли с дочкой домой, над нами ракету сбили ваши, Слава Богу! Над головой просвистела. Все рады были (когда зашли силы ЛНР и РФ). У меня молитва есть, я молилась, чтоб быстрее пришли», – добавила она.
Ранее в Минобороны сообщили, что силами ВС России и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.
Кременная – стратегически важный город в зоне боевых действий в Донбассе. Контроль над Кременной позволит зайти в город Рубежное, за который еще идут бои, с тыловых позиций противника.
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Путин: Пофамильно известны кураторы украинских нацистов
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Москве известны имена кураторов украинских нацистов из числа западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов, заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.
Путин заявил, что «поскольку и на этом информационном поле терпят поражение, одурачивая, конечно, своих граждан, используя свое монопольное положение на информационном пространстве своих стран и в некоторых других странах, но терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору, к подготовке убийств наших журналистов», передает РИА «Новости».
«В этой связи стоит отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных спецслужб, прежде всего из, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы», – сказал президент.
Он также сообщил, что в ходе спецоперации выявлены факты нарушений международного права украинской стороной, а также зарубежными наемниками. Речь идет, в частности, об убийствах мирных жителей, об использовании людей, детей, в качестве живого щита, и других преступлениях.
По его словам, также «тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации в отношении наших Вооруженных сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и соцсетей».
«Я прошу Следственный комитет России, все следственные органы детально фиксировать подобные преступления, устанавливать их организаторов и исполнителей, возбуждать и доводить до логического завершения, до суда уголовные дела», – сказал Путин.
Он отметил, что по этим и другим фактам «прокурорам следует вместе со следователями участвовать в формировании необходимой доказательной базы, которая должна быть использована в судебных разбирательствах, в том числе на международном уровне».
Подчеркивается, что такая доказательная база «должна накапливаться по всем преступлениям неонацистов и их пособников, начиная с государственного переворота в Киеве в 2014 году, который и открыл дорогу гражданской войне, кровопролитию и насилию на Украине».
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