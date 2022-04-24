Волонтеры #МЫВМЕСТЕ запустили Фестивали дарения по всей России

Во всех регионах России волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ организуют Фестивали дарения, на которых добровольцы, представители НКО и бизнеса смогут обменяться полезными товарами и услугами.

Фестивали дарения #МЫВМЕСТЕ – современный ответ на запрос о площадке, на которой люди могут обмениваться не только полезными вещами или услугами, но и приятными эмоциями, человеческим теплом, говорится на сайте «Росмолодежи».

Проведение фестивалей и запуск сервиса поддержал президент России Владимир Путин.

«Мы вам (волонтерам) должны сказать спасибо за то, что вы являетесь инициатором такого движения (Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ). Мы часто говорим про нашу страну, про Россию, что она мощная, огромная, красивая. Она красивая благодаря таким людям, как вы. Я имею в виду волонтеров в самом широком смысле этого слова. Волонтерское движение не так уж и давно начало у нас развиваться, но приобрело огромные масштабы. Волонтеры действуют по зову сердца, искренне, бескорыстно. Мы со своей стороны будем делать все, для того чтобы вас поддержать», – отметил Путин.

Мероприятия фестивалей проходят на востребованных городских площадках: центральных площадях, территориях кампусов, школ и в прочих наиболее посещаемых местах. Почетными гостями выступают главы регионов. Участвовать в фестивалях может каждый: жители всех возрастов, НКО, органы власти, предприниматели, в том числе крупные компании. Среди собравшихся будут и те, кто особенно нуждается в помощи: многодетные семьи, одинокие пенсионеры, подопечные детдомов и фондов.

Для участия в фестивале нужно быть готовым поделиться чем-нибудь полезным: подарить вещь или бесплатно оказать услугу. Подарки могут быть абсолютно любыми: книги, картины, одежда, продукты, хендмейд, мастер-классы, консультации, лекции, диагностика или ремонт, даже организация бесплатного фудкорта. Например, добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» организовали «мобильные точки здоровья»: пункты, где можно проверить организм и получить персональные рекомендации. Эковолонтеры движения «Делай» обменивают крышечки на брендовую продукцию.

Благодаря Фестивалям дарения #МЫВМЕСТЕ участники помогают друг другу, а у НКО и бизнеса есть возможность презентовать свои возможности, включая социальные проекты и программы поддержки, также найти новых партнеров, инвесторов. Для НКО и бизнеса организована специальная ярмарка, которая предусматривает размещение выставочных стендов и проведение презентаций.

Кроме того, участники Фестивалей дарения могут к присоединиться к сотням интересных мероприятий. В том числе – праздничные концерты, где выступают известные артисты, резиденты арт-кластера «Таврида» и местные творческие коллективы. Также оздоровительные зарядки, спектакли, интерактивные шоу, конкурсы, квесты, квизы и многое другое. Помимо этого, в городах работают «Добрые маршруты»: бесплатные автобусы, где персонажи мультфильмов и сказок рассказывают пассажирам о гражданском участии в жизни общества.

В ходе Фестивалей дарения #МЫВМЕСТЕ в 9 регионах проходят фестивали в поддержку российской армии «Za Россию»: в Чувашской Республике, в Рязанской, Кемеровской, Челябинской, Брянской, Нижегородской, Ярославской, Костромской и Свердловской областях. На Фестивале «Za Россию» так проходят концерты с топ-звездами российской эстрады и образовательные марафоны о взаимопомощи.

В Астраханской области для всех желающих бесплатно проходят занятия по йоге, фитнесу, забеги на набережной реки Волги, утренняя гимнастика, мастер-классы для родителей с детьми с ОВЗ и по первой помощи. Также семинары по мерам соцподдержки и трудовым отношениям, финальные школьные игры КВН, акции по уборке памятников, а языковой клуб Luxeng организовывают лекции по английскому, немецкому и китайскому языкам.

В Республике Коми проводят мастер-классы по IT-технологиям, финансовой грамотности, медиа, педагогике, математике, аэробике и психологии, юридические консультации, тренировки по боксу, турниры по мини-футболу и плаванью. Кроме того, проходят концерты «Российская студенческая весна», отрядов «Северного десанта» и студентов колледжа искусств, форумы и выставки, акции по помощи пожилым, животным и сбору мусора.

Волонтеры Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ оказали помощь около 7 млн россиян. Акция стартовала в начале пандемии и выросла в масштабное объединение неравнодушных людей, бизнеса и НКО, которое оперативно реагирует на любые вызовы, стоящие перед обществом. Например, когда в 2022 году в Россию начался приток беженцев из Донбасса, волонтеры акции за считанные часы развернули штабы #МЫВМЕСТЕ и пункты сбора гуманитарной помощи, благодаря чему уже удалось собрать более 3 тыс. тонн необходимых товаров.