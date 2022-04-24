СМИ: Литва предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла

Литва направила Евросоюзу предложение о включении в санкционный список патриарха Московского и Всея Руси Кирилла из-за событий на Украине, сообщил глава МИД Габриелюса Ландсбергиса.

«Да, есть такое предложение (Евросоюзу внести патриарха Кирилла в санкционные списки - ред.), пока только идут дискуссии насчет общего соглашения, у нас нет окончательных решений, получится ли это сделать», – сказал Ландсбергис в интервью 15min.lt, передает РИА «Новости».

По его словам, некоторые деятели православной церкви в Литве выступают за разрыв с Московским патриархатом. «Без сомнения, если будет такое общественное решение последовать примеру Украины или хотя бы частично последовать примеру Украины, когда все сообщество присоединилось к Константинопольской церкви, оно будет приветствоваться и власти к нему прислушаются», – добавил Ландсбергис.

Ранее в Верховной раде Украины был зарегистрирован проект закона «О запрете Московского патриархата на территории Украины», автором которого является депутат от радикальной националистической партии «Свобода».

В РПЦ заявили, что принятие таких законов приведет к обострению социального кризиса на Украине, а также спровоцирует новый виток гражданского противостояния.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как запрет православия на Украине поможет спецоперации.