В России предложили наладить производство каменной бумаги

В России разрабатывают проект по производству каменной туалетной, офисной и книжной бумаги, которая обладает рядом преимуществ, сообщил экономист Алексей Елсуков.

Так, наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы ожидается запуск производства каменной бумаги из известняка и нетоксичного полимера, передает РИА «Новости».

«Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу», – сказал эксперт.

По словам Елсукова, в настоящее время производство такой бумаги уже налажено в Японии. Подобные проекты также готовят в Узбекистане и Турции.

Как отметил специалист, бумага из известняка более устойчива к повреждениям, а кроме того, она не нуждается в отбеливании. При этом в России запасы известняка считаются неисчерпаемыми.

«Ее можно использовать для всех видов печати. К тому же она экологична и биоразлагаема», – указал экономист.

Ранее в Минпромторге заверили, что поставки офисной бумаги в России стабилизируются к середине апреля, спрос на бумагу полностью закрывается отечественными производителями, дефицита не будет.