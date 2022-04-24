В Москве начали производство препарата для терапии деменции

Производство нового лекарственного препарата для терапии деменции при болезни Альцгеймера запустили на территории технополиса «Москва». Лекарство выпускается в форме таблеток в четырех дозировках, в продажу в столице поступит в апреле 2022 года, сообщили на портале мэра столицы.

«Специалисты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» начали производить новый лекарственный препарат для терапии деменции при болезни Альцгеймера», – говорится на официальном портале мэра Москвы.

Заммэра Владимир Ефимов пояснил, что новое лекарство разработано российской фармацевтической компанией и производится на площадке особой экономической зоны столицы. «В аптеки Москвы препарат поступит в апреле 2022 года», – добавил он.

Отмечается, что «в кластере медицинских технологий, оборудования и биофармацевтики в ОЭЗ «Технополис «Москва» сегодня работает около 30 предприятий; они вносят значительный вклад в развитие современной медицины и обеспечение столицы и регионов России препаратами и медизделиями».

Уникальность продукта заключается в комбинации в одной лекарственной форме двух молекул, дополняющих действие друг друга.

«ОЭЗ столицы стала центром притяжения инновационных компаний с большим технологическим потенциалом. Около 20 предприятий сегодня имеют статус резидента. Они выпускают средства для лечения онкологических, эндокринных, иммунных заболеваний. Производство российского препарата на мощностях технополиса «Москва» – яркий пример готовности отечественной фармы к созданию и производству инновационных продуктов», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского.

За последний год к сообществу ОЭЗ столицы присоединились шесть предприятий медицинской направленности.

Ранее сообщалось, что российская компания Renewal («ПФК Обновление») приступила к выпуску отечественного жизненно важного препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин.