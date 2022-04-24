Япония и США запланировали совместные учения на острове Хоккайдо

Совместные учения вооруженных сил Японии и США планируются осенью 2022 года на северном японском острове Хоккайдо, сообщила газета Nikkei.

По ее данным, в учениях, которые пройдут в течение двух недель с сентября по октябрь, примут участие военные японских сухопутных Сил самообороны и американские морские пехотинцы. Всего в учениях задействуют более 4 тыс. военных. Таким образом, военные маневры станут самыми крупными с участием морпехов США на территории Японии, передает RT.

Как указано в публикации, целью учений является укрепление способности Японии и США «отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» на фоне российской спецоперации и военного усиления Китая.

Предыдущие совместные учения стран на острове Хоккайдо состоялись в декабре 2021 года.

15 апреля ВМС Японии и США провели учения в Японском море, в рамках которых отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты.