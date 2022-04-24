Рогозин: Россия высоко оценивает сотрудничество с Китаем в космической сфере

Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин направил Китайскому национальному космическому управлению (CNSA) поздравление в связи с отмечаемым в КНР Днем космонавтики, отметив, что Россия высоко оценивает российско-китайское сотрудничество по реализации проектов в космической сфере.

«Роскосмос высоко оценивает российско-китайское взаимодействие в области космической деятельности. От себя лично и от всех сотрудников российской ракетно-космической отрасли сердечно поздравляю Китайскую Народную Республику с Днем космонавтики Китая», – говорится в видеопослании руководителя государственной корпорации, опубликованном на CNSA, передает ТАСС.

Как напомнил Рогозин, с момента запуска первого китайского спутника «Дунфанхун-1» прошло 52 года. «За это время КНР сумела добиться невероятных результатов и по праву стать одной из ведущих мировых космических держав», – добавил он.

Ранее Рогозин сообщил, что Россия и КНР могут обсуждать строительство совместных модулей для китайской орбитальной станции «Тяньгун».