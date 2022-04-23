В России за сутки госпитализировали 2,6 тыс. человек с коронавирусом

Эксперт назвала виновных в отсутствии воды в Николаеве

«Трубопровод был поврежден украинской стороной, которая хвасталась наступлением на Херсон. И теперь они, продолжая перестрелки, не могут починить единственный источник питьевой воды в городе. В этом виноват лично губернатор Виталий Ким», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее губернатор Николаевской области Ким заявил, что завершить ремонтные работы на трубопроводе мешают бои. Вода в Николаев не подается с 12 апреля.

«ВСУ неоднократно заявляли, что обстреливают Чернобаевку в Херсонской области. Об этом говорил и Ким. Именно в результате этих обстрелов и был поврежден трубопровод. Причем сделано это на том участке, который находится под контролем России», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Собеседница уточнила, что в Николаеве сейчас проживает порядка 400 тыс. человек. «Это единственный источник питьевой воды. Оставить население без воды равносильно гуманитарной катастрофе», – добавила Шеслер. «Предприятие «Херсонводоканал» уже несколько раз выходило на руководство Николаевской области с просьбой хотя бы временно обеспечить безопасность на месте ремонта», – пояснила эксперт.

«Власти Николаева постоянно заявляют, что с их стороны ведется наступление на Херсон. То есть именно Украина несет ответственность за обострение обстановки на этом участке. Более того, в том, что Николаев сегодня без воды, виноват лично губернатор Виталий Ким», – утверждает Лариса Шеслер.

Политолог также обратила внимание на заявление заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Рустама Миннекаева, который назвал цели второго этапа спецоперации. Среди них – взятие под контроль юга Украины. «При создании сухопутного коридора до Приднестровья обойти Николаев и Одессу не получится. И, на мой взгляд, это последовательное и правильное решение. Уверена, что местное население, которое лояльно в отношении России, позитивно воспримет факт взятия городов», – заключила Шеслер.

Ранее в Минобороны сообщили, что местные власти в Николаеве прекратили соцвыплаты, не работают коммунальные службы, отключено водоснабжение, есть опасность возникновения эпидемиологической катастрофы. При этом гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией.

«В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы», – подчеркнул генерал-полковник ВС России Михаил Мизинцев.

При этом в пятницу губернатор области Виталий Ким сообщил, что власти не могут починить водовод Николаев – Днепр, так как он находится якобы в зоне боевых действий. В то же время командование ВСУ и политическое руководство Украины в последние недели неоднократно заявляли о «наступательной операции на Херсон».

Ранее в Минобороны РФ обвинили боевиков в Николаеве в массовой раздаче населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проведении карательных рейдов с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов.

Напомним, в конце марта мэр Николаева Александр Сенкевич высмеял призывы местных жителей убрать из города артиллерию ВСУ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем украинские войска используют гражданские объекты в военных целях.

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