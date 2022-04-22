Фрегат Черноморского флота выполнил пуск ракет «Калибр» по целям на территории Украины

Медведев резко ответил на угрозу секретаря СНБО Украины нанести удар по Крымскому мосту

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил об ответном ударе с российской стороны в ответ на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о якобы планах ВСУ атаковать Крымский мост.

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», – написал он в своем Telegram-канале.

Между тем сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, как защищается Крымский мост.

«Мы и раньше понимали: хочешь мира – готовься к войне. Поэтому Крымский мост является в настоящее время самым защищенным мостом в мире», – передает ее слова РИА «Новости».

Ковитиди сообщила, что мост защищен с воздуха двумя полками, оборудованными С-400, создающим над мостом своеобразный купол диаметром в 400 километров. Также есть дополнительная многоступенчатая защита моста системами ПВО, в том числе «Панцирями С-1».

«Таким образом, уйти незамеченным в воздухе невозможно», – сказала она.

С воды мост также защищен не только возможностями Черноморского флота, конструкция оснащена очень серьезной системой гидролокации, исключающей подводные диверсии, продолжила она. Также ежедневно проводится дополнительное обследование несущих конструкций моста. Сенатор отметила, что все они будут отражены.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о возможном ударе по Крымскому мосту являются анонсированием теракта и должны повлечь наказание.