Chanel объяснила отказ продавать товары россиянам

Пакет санкций, принятый Европейским союзом, Великобританией, США и Швейцарией в отношении Российской Федерации и Белоруссии, не позволяет совершать операции с определенными физическими и юридическими лицами, говорится в заявлении Chanel.

«Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к ее деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции», – приводит ТАСС заявление компании.

Последние санкционные ограничения Европейского союза и Швейцарии запрещают «продажу прямо или косвенно предметов роскоши в адрес любых физических, юридических лиц и организаций в Российской Федерации либо для использования в Российской Федерации». В соответствии с законодательством Европейского союза эти ограничения применяются к определенным изделиям дороже 300 евро, объяснили в Chanel.

«Поэтому в настоящий момент мы просим наших клиентов, чье основное место жительства неизвестно, подтвердить, что приобретаемые ими изделия не будут использоваться в России. Мы понимаем, что данные меры, направленные на соблюдение требований законодательства, могут создавать для ряда клиентов определенные неудобства», – говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что в настоящий момент работают над улучшением процедуры и приносят извинения за все связанные с этим недопонимания и неудобства.

Ранее в блогах появились заявления россиянок, которым в магазине в Дубае отказались продать сумку Chanel без подписания заявления о том, что покупатель не живет в России и не будет ввозить сумку в страну. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с этим инцидентом напомнила, что известный французский дизайнер в годы Второй мировой была «коллаборционисткой и агентом Третьего Рейха».