В «Артеке» открылся форум Российского движения школьников к 100-летию пионерии

В Международном детском центре «Артек» в Крыму открылся форум Российского движения школьников, приуроченный к 100-летию пионерии. Открытие прошло в формате стилизованной пионерской линейки, подъема государственного флага России и коллективного исполнения гимна.

«Именно сейчас наступает время, когда можно вывести воспитательную работу, работу детских движений в нашей стране на качественно новый уровень. Сложилось понимание государства, понимание сообщества педагогов и воспитателей, потребность общества в целом. Накопленный опыт и возможности, которые открываются сегодня, – все это вместе точно дает нам возможность сделать качественный скачок в организации детского движения в нашей стране, и я думаю, что ваш форум будет важной стартовой платформой и точкой отсчета для организации всей этой работы», – обратился к участникам форума по видеосвязи первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он также отметил те достижения, которые есть в сфере воспитания уже сейчас.

«Сегодня различные детские движения охватывают миллионы ребят по всей стране. Они объединяют не только детей, но и их родителей, наставников, учителей. Ведется масштабная воспитательная работа, одним из флагманов которой стал МДЦ «Артек». Здесь школьники из разных регионов страны развивают свои таланты, участвуют в проектной работе, постигают азы профессии. «Артек» стал площадкой для внедрения важных воспитательных инициатив, где готовятся новые кадры, оттачивают мастерство команды проекта «советник директора школы по воспитанию», – приводятся слова министра просвещения Сергея Кравцова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам исполнительного директора Российского движения школьников Марины Мокшиной, нужно взять самое лучшее, что было в течение ста лет воспитательной деятельности, и применить в реалиях нашей современной жизни.

Работу центрального мероприятия форума – научно-практической конференции «Детское движение России: вчера, сегодня, завтра» – открыла Наталья Агре, директор Института воспитания РАО, член Общественной палаты, член Координационного совета при правительстве по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства.

«Сегодня мы собрались на мероприятии, которое должно заложить основы того, как мы будем воспитывать наших детей. А для этого важно сегодня услышать не только мнения экспертов, но и собрать практики со всех регионов РФ: поговорить с педагогами, воспитателями, вожатыми и самими детьми. Воспитание – это работа коллективная, государственная. Поэтому сегодня очень важно собрать большое сообщество по воспитанию», – отметила она.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова подчеркнула важность педагогического сообщества для развития системы воспитания.

В программе второго дня форума также была иммерсивная выставка, которая позволила ребятам погрузиться в атмосферу пионерского движения, и образовательные форматы работы – тренд-сессии и форсайт-сессии, посвященные развитию детских организаций.