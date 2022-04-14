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Песков: Выполнение Киевом требований России помешало бы США развивать конфликт
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Желание достичь мира в Европе и побуждение Киева к выполнению требований Москвы могли бы помешать американцам подогревать конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Желание способствовать установлению мира и стабильности на европейском континенте и побуждение Украины к выполнению условий, которые были весьма четко сформулированы РФ», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее Песков заявил, что с территории США идет вредоносная деятельность в киберпространстве, мы принимаем меры по защите от подобных атак во всех соответствующих областях.
Ле Пен заявила о выходе Франции из НАТО в случае ее победы на выборах
Кандидат «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на президентских выборах она выведет Францию из объединенного военного командования НАТО.
«Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию. Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 год», – считает кандидат в президенты Франции, передает ТАСС.
Напомним, второй тур президентских выборов состоится во Франции 24 апреля. Соперником Ле Пен в финале кампании станет действующий президент страны Эммануэль Макрон.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, одержал победу в первом туре выборов с результатом 27,84%, он и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вышли во второй тур выборов после подсчета 100% голосов.
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В результате пожара на крейсере «Москва» сдетонировал боезапас
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Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, сообщили в Минобороны России. Экипаж эвакуирован.
«В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС.
Как сообщили в министерстве, причины пожара устанавливаются.
«Москва» – флагман Черноморского флота России, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году. Основное ударное вооружение корабля – 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан». Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. 22 июля 2016 года крейсеру «Москва» был вручен орден Нахимова.
Накануне Черноморский флот из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами «Калибр» по наземным целям на территории Украины. Днем ранее фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» уничтожил украинский БЛА «Байрактар» у побережья Крыма.
Минобороны предупредило о возможных ударах по командным центрам в Киеве
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Вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», – цитирует ТАСС Конашенкова.
Ранее в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной, повредили железнодорожные пути.
Позже в деревне Гордеевка Курской области обстрелян пограничный пункт пропуска.
Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить причастных к атакам ВСУ на приграничные области России.
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Шольц удивился, услышав об отказе Киева принять Штайнмайера
Канцлер Германии Олаф Шольц не планирует поездку в Киев и сбит с толку отказом Киева принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Шольц указал на то, что он был в Киеве за несколько дней до начала операции России и часто созванивается с президентом Владимиром Зеленским.
«Едва ли есть кто-то из глав государств и правительств, кто поддерживает столь интенсивный контакт со мной», – об этом канцлер заявил в среду в интервью радиостанции RBB, передает ТАСС.
Отказ принять президента он назвал «сбивающим с толку».
«Президент охотно бы поехал на Украину. Было бы хорошо его принять», – подчеркнул глава правительства ФРГ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его «отношений с Россией».
Американцы столкнулись с инфляционным шоком
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Инфляция в США является «настоящим шоком», который большинство американцев никогда не видели в своей жизни, заявил телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox Business.
Он напомнил, что потребительские цены в стране выросли на 8,5 процента. «Это настоящий шок. Если вы моложе 50, вы никогда ничего подобного не видели», – передает РИА «Новости» слова Варни.
По его словам, политические оправдания на этот счет президента Джо Байдена не раскрывают глубинных причин происходящего. «Вот эти глубинные причины: Федеральный резерв печатал деньги в огромных количествах; конгресс утвердил масштабные расходы на пандемию; добычу нефти и газа в Америке намеренно сократили, и это положило конец нашей энергетической независимости», – указал телеведущий.
При этом, по мнению Варни, нынешняя американская администрация не имеет возможностей серьезно повлиять на ситуацию. Так, Белый дом по-прежнему планирует большие расходы, что не пойдет на пользу, уверен он.
«Это экономическая проблема. Мы столкнулись с угрозой рецессии. Не к добру, прямо перед выборами! Не устаю повторять: мне это напоминает 1970-е, когда в последний раз был резкий скачок инфляции. Тогда все закончилось тяжелой рецессией и сокрушительным поражением действующего президента-демократа. Это было тогда, а что сейчас?», – резюмировал он.
Ранее американцев предупредили, что санкции против России могут стать одним из факторов дальнейшего роста инфляции в США и затруднить для администрации американского президента Джо Байдена и демократов ситуацию перед промежуточными выборами в Конгресс.
Накануне президент США Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру», а также допустила возможность рецессии в Европе.
Тем временем американцы начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.
В марте глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. Ранее американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
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Испанский наемник рассказал о наркотрафике в гумконвоях из Европы на Украину
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Воюющий на стороне Киева снайпер из Испании рассказал, как иностранцы участвуют в военной операции за Украину, сколько получают за каждого убитого и как конфликт используют европейские наркоторговцы.
Как заявил снайпер в интервью изданию La Razon, изначально он хотел вступить в иностранный легион, созданный украинским президентом, и не собирался брать за свои услуги «ни гроша». Однако в результате он подписал контракт с американской компанией, потому что «так все работают». Снайпер не стал разглашать свою зарплату, но сказал, что получает ее на свой украинский счет каждые 15 дней. Кроме того, по словам испанца, предусмотрены и «бонусы» за каждого убитого – «в моем случае это 300 долларов».
Снайпер отметил, что был удивлен количеству зарубежных частных военных компаний, работающих в Киеве: «Есть поляки, шведы, датчане и, прежде всего, ЧВК из США». При трудоустройстве командир проводит собеседование, узнает все о кандидате, делается фотография. «Они собирают команды по шесть человек и, если ты недостающая карта в колоде, тебя нанимают», – заявил наемник. Он также разъяснил, что за координацию операций с командирами, которые в основном американцы, отвечает «четвертый номер Зеленского».
Испанец рассказал, что однажды ему пришлось совершить поездку за гуманитарной помощью. «Кроме товаров первой необходимости, еды и медикаментов, они привезли четыре черных пакета, которые загрузили в Германии. «Я думаю, что это был кокаин. По крайней мере, этот водитель чтобы подзаработать, воспользовался тем, что эти фургоны никто не останавливает и не регистрирует, ни на границах, ни на таможне», – предположил он.
Ранее Минобороны России сообщало, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий ВС России и ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Военкор Александр Сладков сообщал, что среди пленных морпехов есть в том числе британский наемник.
В Китае оценили противодействие России «финансовому оружию» США
Увеличение доли юаня в российских резервах является ответом на использование США доллара в качестве «финансового оружия», а также отражает продолжающееся экономическое сближение Москвы с Востоком, заявил в беседе с государственной газетой Global Times научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун.
Как отмечает издание со ссылкой на аналитиков, в результате украинского кризиса и последовавших за ним международных санкций Россия обратила свой взгляд на Восток. Так, по данным Банка России, доля юаня в валютных резервах страны по сравнению с показателями от 1 января подскочила с 12,8% до 17,1%.
«Россия, вероятно, продолжит пополнять свои валютные резервы китайским юанем, попутно снижая зависимость от американского доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективах», – передает РИА «Новости» текст статьи.
По словам Вэньхуна, действия российского Центробанка отражают недоверие к американскому доллару, который США используют не в качестве надежной международной платежной валюты, а как «финансовое оружие». Он напомнил, что Москва активизировала свои усилия по дедолларизации после 2014 года, а уже к лету 2018-го избавилась от большей части американских долговых бумаг.
«Беспрецедентные всесторонние санкции, наложенные Западом на Россию, заставляют ее сдвигать свою экономику на Восток, в азиатско-тихоокеанский регион», – добавил Вэньхун. Как отметил эксперт, увеличение доли юаня в российских резервах отражает значительный потенциал для развития российско-китайской двусторонней торговли и уверенность Москвы в экономическом процветании Китая.
Так, объем двусторонней торговли между Россией и Китаем в 2021 году увеличился на 35,9% и, впервые преодолев отметку в 140 млрд долларов, а в общей сложности составил 146,8 миллиарда. При этом Китай двенадцатый год подряд остается главным торговым партнером России, резюмирует издание.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
Возле крейсера «Москва» был замечен разведывательный самолет ВВС США
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Близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, свидетельствуют данные портала Flightradar.
Самолет был замечен примерно в 70 километрах от крейсера около 19.00 13 апреля. Boeing P-8A Poseidon находился в восточной части воздушного пространства Румынии. Цель его полета неизвестна, передает Lenta.ru.
Данные портала ADS-B Exchange свидетельствуют, что самолет ВВС США был замечен в районе населенного пункта Журиловка на востоке Румынии. Lenta.ru сообщает, что экипаж «Посейдона» периодически отключал транспондер. В связи с этим, по мнению некоторых специалистов, самолет мог соверашать полет над Черным морем.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Итальянская ENI договорилась с Египтом о поставках СПГ в Европу
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Египетская холдинговая газовая компания (Egyptian Natural Gas Holding Company) и итальянская ENI подписали рамочное соглашение о максимизации добычи газа и экспорте СПГ в Европу, сообщило министерство нефти и природных ресурсов республики.
Как отмечается, «стороны договорились увеличить совместную добычу газа в краткосрочной перспективе». Соглашение предусматривает также оптимизацию геологоразведочных работ на уже существующих участках, а также на недавно приобретенных площадях в Дельте Нила, в Восточном Средиземноморье и в Западной пустыне. Эта сделка вместе с подписанным в прошлом году соглашением о перезапуске завода по сжижению газа в Думьяте призвана обеспечить поставки до 3 млрд кубометров СПГ уже в 2022 году, передает ТАСС.
Хотя подписанное соглашение объясняют необходимостью перехода к низкоуглеродной энергетике, многие региональные наблюдатели усмотрели в нем однозначное стремление Италии найти альтернативные источники поставок газа и снизить зависимость от российского газа на фоне украинского кризиса. Кроме того, накануне Eni объявила об открытии новых нефтегазовых месторождений в Западной пустыне с дебитом 8,5 тыс. баррелей в день в нефтяном эквиваленте.
Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Европа срочно ищет замену российскому газу.
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Еврокомиссия признала оплату газа рублями нарушением санкций
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Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, представила свой анализ указа Путина. Согласно предварительному анализу комиссии, указ Путина существенно изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию. В частности, этот механизм будет нарушать ограничительные меры, принятые ЕС в ответ на вторжение Москвы на Украину и примененные к российскому правительству, его центральному банку и их доверенным лицам, сообщает Bloomberg.
Также уточняется, что новый процесс передаст полный контроль платежей российскому государству через центральный банк. Это, например, дало бы России контроль над применимым обменным курсом, которым Москва могла бы манипулировать в своих интересах, рассуждает издание.
Согласно предварительному анализу, этот новый метод может привести к новым издержкам для покупателя, поскольку сделка будет полностью контролироваться Россией.
Также издание напомнило: комиссия неоднократно заявляла, что согласованные контракты должны соблюдаться и что почти все из них прямо предусматривают оплату в евро или долларах, и блок отреагирует на любую попытку России обойти санкции.
При этом уточняется, что решение о том, как оплачивать поставки, в конечном счете будет зависеть от компаний, покупающих газ у России, и они окажутся в сложном положении, поскольку европейские фирмы должны соблюдать все действующие ограничительные меры.
Накануне Австрия, Германия и Венгрия выступили против введения эмбарго на поставки российского газа, объяснив свое решение мнением, что санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
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Минобороны: Крейсер «Москва» сохранил плавучесть, пожар локализован
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Взрывы боеприпасов на российском ракетном крейсере «Москва» прекратились, корабль сохранил плавучесть и буксируется в порт, заявили в четверг в Минобороны России.
На крейсере «Москва» локализован очаг возгорания, на данный момент открытого горения нет. Причины пожара устанавливаются, сообщили в Минобороны.
«Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Сейчас принимаются меры, чтобы отбуксировать «Москву» в порт.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
В США заявили о создании Россией альтернативной «вселенной» без доллара
Россия тщательно создавала альтернативную «вселенную», где у доллара нет доминирующей роли, а США не могут указывать другим, пишет издание American Thinker.
Официальная Москва, считает автор публикации, готовилась к разрыву отношений с Западом еще до начала XXI века. И пока последний уделял этому минимальное внимание, Россия тратила время и деньги на создание глобальной системы поддержки в Азии, Африке и Латинской Америке.
«Вложив средства в ключевые региональные центры – Бразилию, Южную Африку, Китай и Индию, – русские сознательно отдали управление тремя крупными континентами в руки лидеров, у которых были обязательства перед Москвой и причины благосклонно относиться к (президенту России Владимиру) Путину. Это помогает объяснить причину отказа многих стран поддержать санкции, к которым призывали Соединенные Штаты», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Кроме того, Россия наладила хорошие отношения с Китаем и Индией, что косвенно позволило связать крупные экономики в союз, мощи которого будет достаточно, чтобы бросить вызов привязанному к доллару Западу.
«Пока Соединенные Штаты решали вопросы со странами развивающегося мира, считая его хоть и внушающей симпатию, но совершенно иной вселенной, Россия, похоже, преуспела в выстраивании с ним отношений на равных. Возможно, именно поэтому восприятие России англоязычным миром как агрессора не имеет повсеместного влияния в масштабах планеты. Все организации, из которых ее исключили, вызывали одно лишь раздражение в странах третьего мира и способствовали возникновению блоков наподобие БРИК (а затем БРИКС)», – пишет автор материала.
Он также высказывает мнение, что страны БРИКС поддержат еще четыре развивающиеся экономики, известные как МИНТ (MINT): Мексика, Индонезия, Нигерия и Турция.
Москва мудро подготовила почву для того, чтобы в случае разрыва отношений с Западом ее связи с развивающимся миром не дрогнули. «Осудив Россию и отрезав ее от известного нам мира, мы, вероятно, сыграли Путину на руку, дав ему сигнал изолировать нас самих от неизвестного нам мира – мира БРИКС и МИНТ», – резюмирует American Thinker.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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В Пентагоне заявили о безуспешных попытках Остина связаться с Шойгу
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Министр обороны США Ллойд Остин менее недели назад пытался связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу, но со стороны русских вновь не было интереса, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
«Не знаю, когда была последняя попытка. Недавно, я думаю. Менее недели назад или около того. И вновь со стороны русских не было интереса», – приводит слова Кирби РИА «Новости».
Ранее военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что американцы такими заявлениями пытаются отрабатывать повестку об агрессивности России.
В прошлый четверг министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что с середины февраля безуспешно пытается связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу.
В тот же день в Минобороны РФ сообщали, что по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.
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СКР установил имена участников «Грузинского национального легиона»
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Российские следователи выяснили имена 24-х участников «Грузинского национального легиона», участвующего в боевых действиях на стороне Украины, сообщил Следственный комитет России.
Уголовное дело в отношении командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили расследуется по статье «Вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте», сообщается на сайте ведомства.
Также на него заведено дело по статье «Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения».
Мамулашвили, по версии следствия, создал это вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек в его деятельность 24 гражданина Грузии. Они до настоящего времени принимают участие в боях против ЛНР, ДНР и ВС России.
«На сегодняшний день следствием установлены личности 24 наемников. Это граждане Грузии Леван Фифия (дата рождения устанавливается), Лаша Рухая 07.01.1990 года рождения; Левон Айрапетян 12.03.2000 года рождения; Васил Алибегашвили 23.09.1984 года рождения; Эрекле Амиранашвили 17.07.1991 года рождения; Века Апресови 01.01.1991 года рождения; Элгуджа Багратион 23.02.1973 года рождения; Вахтанг Барабадзе 31.10.1978 года рождения; Георгий Барамидзе 21.03.1984 года рождения; Бека Басилая 16.07.1988 года рождения; Зураб Бедошвили 04.06.1985 года рождения; Гела Белашадзе 15.08.1972 года рождения; Михаил Бенделиани 19.06.1996 года рождения; Акаки Берианидзе 17.07.1970 года рождения; Гия Бериашвили 15.05.1976 года рождения; Дем Бежикелашвили 12.12.1993 года рождения; Ника Блуашвили 12.02.1990 года рождения; Ратти Бурдули 19.12.1994 года рождения; Гела Эрадзе 15.09.1991 года рождения; Тамаз Чиковани 14.12.1964 года рождения; Бадри Чоплиани 23.09.1976 года рождения; Руслан Давитадзе 03.06.1987 года рождения; Михал Деметрашвили 18.12.1976 года рождения; Шот Деметрашвили 04.01.1994 года рождения», – указали в СК.
Их подозревают по статье об участии военных наемников в вооруженном конфликте.
Следователи также установили других лиц, причастных к деятельности на территории Украины «Грузинского национального легиона», и других наемных подразделений.
В начале марта СМИ сообщали, что действовавший в Афганистане и Ираке «Грузинский национальный легион» принимает участие в боевых действиях на Украине.
По этим данным, деятельность легиона координируется ВСУ и спецслужбами Украины. Мамулашвили ранее выезжал на территорию США, где встречался с украинской и грузинской диаспорами, а также с «представителями военных организаций США».
35-летний участник «Грузинского легиона» Теймураз Хизанишвили был якобы причастен к пыткам над российскими военнопленными. Также, согласно открытым данным из Сети, он был охранником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Официальный представитель МИД Мария Захарова обещала возмездие причастным к издевательствам и пыткам над российскими военнопленными.
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В Киеве неизвестные в форме потребовали у пятизвездочного отеля предоставить номера бесплатно
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В украинской столице неизвестные в военной форме ворвались в пятизвездочный отель Premier Palace, они потребовали предоставить им бесплатно номера для проживания вынужденных переселенцев, сообщают украинские СМИ.
Мужчины потребовали, чтобы гостиница предоставила свои номера для проживания вынужденных переселенцев, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
В свою очередь, телеканал «Суспильне» рассказал, что в гостиницу в среду ворвались около сотни человек. Они потребовали, чтобы администрация предоставила номера людям, которые остались без жилья в Киеве и Киевские области.
Кроме того, они потребовали национализировать бизнес хозяев гостиницы, так как фактическими бенефициарами отеля якобы являются граждане РФ. Один из тех, кто пришел в гостиницу – Василий Мягкий, – он рассказал корреспондентке телеканала, что что в гостиницу пришли гражданские, которые возмущены информацией о владельцах отеля и пришли «помочь с национализацией гостиницы».
Сейчас на место прибыла полиция, на месте работают следователи и оперативники, проводится опрос всех причастных.