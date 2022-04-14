Песков: С территории США идет вредоносная деятельность в киберпространстве

Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из России

Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype перекрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте, сообщил источник в российской IT-компании.

«Сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. Вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту», – передает «Ведомости» сообщение источника.

При этом уточняется, что при использовании VPN-сервиса страница открывается, и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам.

Библиотека шрифтов Monotype стала недоступна для пользователей в России 11 апреля. Отмечается, что доступ мог быть закрыт и раньше, официальных уведомлений об этом в его компании не получали.

Как сообщает издание, наиболее популярные шрифты Monotype сейчас доступны российским пользователям – например, в пакете Microsoft Office, которая в начале марта объявила о приостановке продаж в России. Представитель компании отказался от комментариев по теме о сотрудничестве с Monotype на российском рынке.

Как рассказал руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников, в России сейчас можно купить пакет Microsoft Office, однако речь идет именно о «коробочном решении».

«Но это именно те «коробки», которые были ввезены в Россию до начала марта, остатки. Новых партий, по моей информации, не было. Работа шрифтов Monotype в этих решениях должна сохраниться. Microsoft уже купила у Monotype права на эти шрифты. Конечно, Monotype может добиться запрета на использование шрифтов в России, но это слишком большая волокита, вряд ли компания на это пойдет», – сказал эксперт.

Креативный директор BBDO Branding Александр Загорский объяснил, что любая компания, которая использует шрифт в коммерческой деятельности, должна приобрести на это лицензию у его правообладателя, обращает внимание. «Шрифтовой файл – такой же объект интеллектуальной собственности, как название компании и логотип. Ограничения на шрифты Monotype вводились и ранее. Насколько мне известно, уже в конце 2016 года Monotype отказалась выдать лицензии на Times New Roman и Arial разработчику операционных систем Astra Linux НПО «РусБИТех», – добавил Загорский.

По словам управляющего партнера брендингового агентства Depot Алексея Андреева, шрифты используют любые компании, которые так или иначе работают с текстами: книгоиздатели, разработчики сайтов, крупные корпорации и госкомпании, которые сами производят ПО и любой другой лицензированный продукт, брендинговые и рекламные агентства, но рынок лицензий на использование шрифтов во многом близок к даркнету.

«Times New Roman относится к категории популярных и «отчасти банальных» шрифтов, в дизайнерском сообществе его стараются не использовать. У этого шрифта, как и у многих других, есть целое множество похожих аналогов, которые визуально напоминают его, но де-юре являются другим шрифтом. На Monotype свет клином не сошелся. Аналогичные шрифты предлагает множество других платформ. Из российских, например, «Паратайп», – отметил Андреев.

Однако закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype – это еще не запрет российским пользователям использовать их, обращают внимание юристы.

Как сообщил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, это не значит, что российские издательства, производители ПО и другие лица автоматически лишаются права на использование результатов интеллектуальной деятельности Monotype.

«У правообладателя есть право инициировать досрочное прекращение действующих контрактов, но это может быть сопряжено с какими-то финансовыми потерями для компании в виде неустоек и пени», – добавил он.

Юрист предположил, что ограничение доступа к шрифтам Monotype «в обозримом будущем может привести к тому, что их использование станет невозможным».

«Но российское законодательство допускает механизм принудительного лицензирования, когда продукт можно использовать в стране даже после отказа правообладателя на предоставление лицензии – «в силу необходимости защиты интересов государства и общества», – резюмировал он.

Ранее американцев предупредили, что санкции против России могут стать одним из факторов дальнейшего роста инфляции в США и затруднить для администрации американского президента Джо Байдена и демократов ситуацию перед промежуточными выборами в Конгресс.

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