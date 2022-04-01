Meta пригрозили новым штрафом за отказ удалить запрещенный контент

На признанную экстремистской в России компанию Meta* могут наложить новый штраф в 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента, сообщили в мировом судебном участке №422 Таганского района Москвы.

«В суд поступил протокол в отношении Meta* Platforms, составленный по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса информации, если такая обязанность предусмотрена законодательством РФ). Максимальное наказание по этой статье – штраф до 4 млн рублей», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Заседание суда по этому вопросу назначили на 26 апреля.

Ранее Тверской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о запрете деятельности компании Meta. Принадлежащие ей соцсети Facebook* и Instagram* запрещены на территории России за экстремистскую деятельность.

Основанием для обращения Генпрокуратуры в суд стало временное снятие запрета для жителей ряда стран на размещение в соцсетях Meta информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе против военнослужащих. Решение о запрете деятельности Meta не распространяется на мессенджер WhatsApp.