Песков: Путину доложено о ситуации в Белгороде

События в Белгороде должны оценить силовые ведомства, однако произошедшее нельзя воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров с Киевом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не нам, в администрации президента, давать какие-то оценки. Это должны все-таки делать профессионалы. Превосходство (России) в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом. Это действительно так. А что касается произошедшего, то все-таки оценки должны давать не мы, а наши силовые ведомства», – передает его слова РИА «Новости».

«Безусловно это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров», – добавил Песков.

Он отметил, что президенту Владимиру Путину о ситуации в Белгороде доложено.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вместе с оперативной группой направился в Белгород. «Принимаются [меры] для того, чтобы реорганизовать цепочки по снабжению топливом с тем, чтобы произошедшее никоим образом не отразилось на уровне снабжения всеми необходимыми видами топлива», – сказал представитель Кремля.

В пятницу стало известно о том, что пожар на нефтебазе в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, нанесенного с территории России. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По данным губернатора, вертолеты подошли к объекту на низкой высоте. Жертв нет.

Между тем спасатели потушили часть резервуаров с топливом на нефтебазе в Белгороде, где произошел пожар после авиаудара с вертолетов Вооруженных сил Украины.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений?