Подразделения ДНР вышли на границу Запорожской области

Рогозин ответил на предложение американского астронавта работать в «Макдоналдс»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на заявление американского астронавта Скотта Келли о том, что космическая программа России не будет стоить ничего без США.

Скотт Келли в Twitter опубликовал пост в ответ на заявление Рогозина о том, что российская ракета-носитель «без флагов некоторых стран будет краше выглядеть». «Димон, без этих флагов и иностранной валюты, которую они приносят, твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить. Может, найдешь себе работу в «Макдоналдс», если «Макдоналдс» еще существует в России», – заявил астронавт.

«Это мне прислал американский астронавт Скот. Этот Скот дважды летал в космос на российском корабле «Союз», но при этом остался верным себе – Скотом. Публикую это для того, чтобы все поняли степень американской «благодарности» за то, что Россия сделала для Соединенных Штатов, возя их астронавтов, таких вот Скотов, в течение девяти лет на МКС после того, как американские аварийные и крайне ненадежные корабли угробили два своих экипажа и в итоге были выведены из эксплуатации», – ответил Рогозин.

Он напомнил, что Россия в то время «протянула руку помощи» НАСА, но сейчас «агрессивный Скот ее укусил». «Ну что ж, такой скот полезен только для бигмаков», – заключил глава Роскосмоса.

До этого Рогозин с иронией отозвался к переговорам президента Украины Владимира Зеленского с американским бизнесменом Илоном Маском. «Да, встретитесь, косячка свернете и поговорите о космосе. Может и полегчает», – комментировал глава российской госкорпорации.