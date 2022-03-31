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31 марта, четверг | Последнее обновление — 19:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин обвинил Запад в обмане из-за прекращения лизинга самолетов
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Во Франции заявили о невозможности принятия условий России об оплате в рублях за газ
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Париж и Берлин не могут принять требования России об оплате поставок газа в рублях, контракты были заключены в евро, заявил в четверг глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.
«Мы не согласимся оплачивать газ в другой валюте, помимо указанной при заключении контрактов. Контракты, заключенные в евро, должны оплачиваться в евро», – цитирует ТАСС Ле Мэр.
«Условия контрактов должны полностью выполняться. Страны G7 четко об этом заявляли ранее, и мы подтверждаем с Германией наше желание выполнять их так, как они были предусмотрены», – подчеркнул глава минфина Франции.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Медведев назвал лучшие способы оставить Европу без газа
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа.
Среди них заморозка «Северного потока», активов ЦБ, отказ от оплаты газа в рублях, заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Также Медведев сообщил об обысках в офисах «Газпрома» в Германии.
«Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!», – написал он в Telegram-канале.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
СМИ: Газпром готовится остановить поставки газа в Европу
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Газпром прорабатывает возможность полной остановки поставок газа «недружественным странам» и оценивает последствия такого шага. Оплата за поставки по долгосрочным контрактам Газпрома в марте должна быть проведена 1 апреля.
В Газпроме обсуждать вопрос отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, но заявил, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта, так как «оплата и поставки – растянутый во времени процесс». «Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями)», – передает «Коммерсант» его слова.
При этом источники издания утверждают, что судьба поставок российского газа в Европу, которые не замораживались даже в разгар холодной войны, остается неопределенной.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа. Среди них заморозка «Северного потока», активов ЦБ, отказ от оплаты газа в рублях, заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Также Медведев сообщил об обысках в офисах «Газпрома» в Германии.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
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Эксперт объяснил позицию Германии по оплате поставок российского газа
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«Пока нет полного согласования документов, не стоит ожидать согласия Шольца. Но и Россия не хочет терять сотни миллионов евро ежедневно», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее лидеры России и ФРГ обсудили возможные схемы оплаты поставок газа из России в Германию.
«Один из вариантов заключается в том, что меняется валюта платежа, но не валюта контракта. То есть платеж происходит в рублях по курсу, но при этом евро остается валютой контракта», – пояснил Станислав Митрахович, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
Однако, по его словам, пока многое остается непонятным. «Как технически это могло бы происходить? Платеж в рублях, но пересчитанный через евро внутри одного банка? Или это будет делать немецкая дочерняя компания? Предположим, есть некая корпорация, она открывает дочернюю компанию в России, и головной офис в пользу «дочки» делает платеж в евро. Затем полученные и «завернутые» Москвой евро дочерняя структура с помощью Газпромбанка меняет на рубли. В этом случае Германия может публично сказать, что платеж был совершен в евро, потому что в Россию формально будет приходить именно эта валюта», – рассуждает собеседник.
Он также уверен, что уже к вечеру четверга от Газпрома поступят какие-то пояснения по поводу того, как будет организована оплата поставок голубого топлива. Вслед за этим может последовать некая реакция со стороны контрагентов.
При этом Москва не захочет терять возможность продавать газ в Европу, уверен эксперт. Дело в том, что «Россия ежедневно получает по несколько сотен миллионов евро по сделкам за газ». Митрахович также допустил неблагоприятное развитие событий. «Если сторонам совсем не удастся договориться, то есть вариант полного прекращения поставок. Но тогда уже будет торг за те условия, на которых контракты могут быть возобновлены», – заметил эксперт.
Накануне президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошел накануне в Стамбуле. Кроме того, Путин информировал коллегу по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях.
«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.
В свою очередь, Шольц «не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», – уточнили в пресс-службе канцлера. Также Шольц заявил, что «платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, на которого санкции не распространяются, а затем банк конвертирует деньги в рубли».
В то же время источники Reuters сообщили свою версию возможной схемы оплаты. «Меняется только валюта платежа, валюта контракта не меняется. Например, по сделкам, заключенным в евро, оплата должна производиться по официальному курсу рубля к евро, установленному ЦБ РФ», – цитирует агентство одного из источников.
«Предложенная схема является одним из вариантов и не является окончательной. Согласно третьему российскому источнику, Газпромбанк, третий по величине банк России, мог бы служить посредником в сделках между покупателями газа и Газпромом», – добавляет Reuters.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Шольц отказался от предложенной Россией схемы оплаты газа
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались вопросы оплаты российского газа, заявил представитель правительства ФРГ.
Путин «заявил, что примет закон, согласно которому с 1 апреля поставки газа будут оплачиваться в рублях», «при этом он подчеркнул в разговоре, что для европейских партнеров по договорам ничего не изменится», передает сообщение правительства Германии ТАСС.
«Канцлер Шольц не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру... Остается в силе соглашение «семерки»: поставки энергии оплачиваются исключительно в евро или долларах. Как указано в договорах», – говорится в сообщении.
Также Шольц заявил, что платежи будут перечислять Газпромбанку.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами
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Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
«Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами», – сказал он на совещании по авиационной отрасли, передает РИА «Новости».
По словам Путина, новые правила продажи российского газа «недружественным странам» начнут действовать с 1 апреля, а также уточнил, что страны Запада должны открыть счета в российских банках, чтобы приобретать газ из России.
«Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных) понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», – сказал Путин, выступая на совещании по авиационной отрасли.
Он добавил, что отказ стран платить за топливо в рублях будет считаться неисполнением обязательств, и в таком случае действующие контракты будут остановлены.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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В Германии предупредили о резком росте безработицы при остановке поставок газа из РФ
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Возможная остановка поставок газа из России будет иметь непоправимые последствия, заявил глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман.
«Возможная остановка поставок серьезно повлияет на рынок труда и структуру экономики», – сказал он. «Существует риск непоправимого ущерба производственным цепочкам и резкого роста безработицы», – сказал Хоффман в интервью немецким газетам, передает ТАСС.
Он отметил, что такое положение дел может привести к эффекту домино. Ранее сообщалось, что в Германии ввели в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Ряд стран Европы отказались от этого. Например, это сделала Болгария.
Кремль анонсировал представление схемы расчета за газ в рублях
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В ближайшее время схему расчета за российский газ в рублях представят общественности, она уже готова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подтвердил, что схема уже представлена главе государства. По словам Пескова, схему «совсем скоро» представят общественности. «В том числе и сегодня можно тоже ожидать», – передает его слова ТАСС.
Представитель Кремля также пояснил, что Россия привержена всем обязательствам по газовым договорам, в том числе по количеству поставок и их цене.
«Де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет. В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах. Россия остается привержена всем своим обязательствам по действующим контрактам и договорам, и по количеству, и по цене и так далее», – уточнил Песков, передает РИА «Новости».
Между тем Путин накануне после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем поручил своему помощнику по экономическим вопросам Максиму Орешкину связаться с ФРГ, чтобы разъяснить механизм оплаты газа за рубли.
«Путин достаточно подробно проинформировал Шольца по теме оплаты поставок газа в рублях. Очень подробные были даны разъяснения, но с тем, чтобы эти разъяснения еще, что называется, приземлить на более экспертный уровень, Путин поручил по результатам разговора помощнику президента (Максиму) Орешкину позвонить помощнику по экономическим вопросам канцлера (Йоргу) Кукису», – сказал Песков.
Вчера вечером Орешкин позвонил Кукису и «абсолютно предметно, технологически, без какой-либо политики объяснил то, как видится работа этой системы».
Накануне президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошел накануне в Стамбуле. Кроме того, Путин информировал коллегу по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях.
«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.
В свою очередь, Шольц «не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», – уточнили в пресс-службе канцлера. Также Шольц заявил, что «платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, на которого санкции не распространяются, а затем банк конвертирует деньги в рубли».
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Путин предупредил о риске деиндустриализации Европы
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Европейским странам грозит деиндустриализация и потери миллионов рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.
«Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет. Капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, к этому же можно отнести попытки перевода Европы на дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ).
«В результате европейцев не только заставляют раскошелиться, но и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка. Для Европы это означает масштабную деиндустриализацию и потерю миллионов рабочих мест», – подчеркнул глава государства.
Он предупредил, что вслед за продовольственным кризисом неизбежно последует новая волна миграции, прежде всего в европейские страны.
«Тем не менее, шаг за шагом принимаются решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису», – добавил Путин.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
Еврокомиссия подтвердила обыски в газовых компаниях в Германии
В газовых компаниях в Германии в рамках расследования о возможных нарушениях норм ЕС по конкуренции 29 марта прошли обыски, эту информацию подтвердила Еврокомиссия.
«29 марта Еврокомиссия провела необъявленные инспекции в зданиях нескольких компаний в Германии, занимающихся поставками, транспортировкой и складированием природного газа», – цитирует заявление ЕК ТАСС.
В Еврокомиссии выразили озабоченность тем, что проверенные компании могли нарушать нормы ЕС по конкуренции, запрещающие злоупотребление доминирующими позициями на рынке».
При этом названия компаний не уточняются.
Между тем ранее европейские СМИ сообщили, что обыски в Германии проходили на дочерних компаниях Газпрома. Сообщалось, что целью проверок было установить роль компании в подорожании газа на территории Европы.
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Путин: При неоплате недружественными странами газа рублями контракты будут остановлены
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Отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в авиационной отрасли.
«Если же такие [рублевые] платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей со всеми вытекающими последствиями», – передает его слова ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия в ситуации с поставками газа не будет заниматься благотворительностью. «Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не будем заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты [в случае неуплаты за газ рублями] будут остановлены», – сказал президент.
Между тем в указе главы государства говорится, что оплата газа в рублях касается только поставок Газпрома по трубопроводам и также распространяется на все контракты с компаниями, зарегистрированными в недружественных странах.
«Установить, что с 1 апреля 2022 года: а) оплата поставок природного газа в газообразном состоянии... осуществляемых после 1 апреля 2022 года резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности, имеющими в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 117-ФЗ «Об экспорте газа» исключительное право на экспорт природного газа в газообразном состоянии (далее – российские поставщики), производится в рублях», – цитирует документ РИА «Новости».
Согласно закону «Об экспорте газа», исключительным правом на экспорт газа в газообразном состоянии, то есть по газопроводам, сейчас обладает только Газпром.
Платить за такой газ в рублях необходимо по контрактам Газпрома с иностранными компаниями на поставку топлива в недружественные страны, а также по контрактам с иностранными компаниями, которые зарегистрированы в недружественных странах.
В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Газпромбанк откроет рублевые счета для оплаты за газ недружественными странами
Газпромбанк откроет спецсчета в рублях для покупателей газа из недружественных стран и будет продавать валюту для конвертации в рубли за оплату газа на торгах Московской биржи, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.
«АО «Газпромбанк», являющееся для целей настоящего указа уполномоченным банком, открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублевые счета типа «К» и специальные валютные счета типа «К» для расчетов за поставляемый природный газ», – говорится в опубликованном указе на сайте Кремля.
Отмечается, что «уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя, полученного в порядке, установленном правилами уполномоченного банка, осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей от иностранного покупателя на такой счет, на организованных торгах, проводимых публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ – РТС».
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Новые правила продажи российского газа «недружественным странам» начнут действовать с 1 апреля, а также уточнил, что страны Запада должны открыть счета в российских банках, чтобы приобретать газ из России. В случае отказа от оплаты, действующие контракты будут остановлены.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
-
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Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией
Китайские власти не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с Россией, сообщили в китайском МИД.
«При осуществлении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями. Использование собственных национальных денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического взаимодействия может позволить избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты», – передает ТАСС сообщение ведомства.
При этом в МИД Китая уточнили, что китайские компании намерены более активно использовать рубли или юани в торговле с Россией «на равноправной и взаимовыгодной основе с учетом изменения ситуации на рынке». «Разумеется, по различным соображениям мы будем осуществлять расчеты и в валюте других стран», – подчеркнули в министерстве.
Ранее в Нигерии заявили, что решение России продавать газ некоторым странам за рубли продиктовано национальной политикой, и никто не вправе ее оспаривать.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Япония решила не выходить из проекта «Сахалин–2»
Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин–2», так как заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
Кисида сказал, выступая в парламенте, что «это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ», передает ТАСС.
«Мы не намерены из него выходить», – добавил он.
«Сахалин–2» – это нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции. Около 60% сжиженного газа предназначается для Японии.
При этом Япония присоединилась ко многим антироссийским санкциям стран Запада и решила называть Южные Курилы «незаконно оккупированными».
В ответ на это Москва объявила о выходе из переговоров о мирном договоре и статусе Курильских островов.
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Чиновники ЕК устроили рейдовые проверки дочерних компаний Газпрома
Европейские чиновники провели рейды в дочерних предприятиях российского Газпрома, они устанавливали роль компании в подорожании газа на территории Европы, сообщают СМИ.
Проверки проводились в офисах «Газпром Германия» и Wingas, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
На эти компании приходится порядка 20% поставок газа в ФРГ. Представители Еврокомиссии и компаний не стали комментировать произошедшее.
Также не прокомментировали ситуацию в «Газпром экспорте».
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Путин объяснил премьеру Италии процедуру оплаты газа рублями
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о продолжении действия контрактов на поставки газа в евро и долларах.
Драги заявил в Риме на пресс-конференции для иностранных журналистов, ссылаясь на слова Путина, что «контракты продолжают действовать, европейские компании продолжат платить в евро или долларах», передает РИА «Новости».
Он отметил, что получил от Путина продолжительное объяснение о том, как сохранять платежи в евро для компаний с учетом намерения властей России по переходу в расчетах на рубли.
«Я просто выслушал, что затем по этому вопросу между собой должны связаться технические работники, чтобы понять, как оно будет действовать», – сказал премьер.
Драги добавил, что, как он понял, «перевод оплаты евро и доллары на рубли – это внутренний вопрос России».
Ранее Кремль анонсировал представление схемы расчета за газ в рублях.
Кроме того, Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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