Британия ввела санкции против журналистов

Правительство Британии внесло в санкционный список российский телеканал RT (Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»), медиагруппу «Россия сегодня», а также 12 граждан России, включая начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева и журналиста Сергея Брилева. Обновленный черный список был опубликован на сайте британского правительства.

В документе указано, что активы «России сегодня» в Великобритании будут заморожены, так как организация «ведет деятельность в стратегически важной для российского правительства области, а именно в сфере информации, коммуникаций и цифровых технологий» и получает поддержку от российского правительства, передает ТАСС.

Как сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, санкции со стороны Великобритании в отношении «России сегодня» и RT являются оскорблением.

«Британия опять ввела против нас санкции. И это оскорбление на общий счет нанижем. Далее – по тексту», – передает РИА «Новости» слова Симоньян.

Напомним, 18 марта Британский медиарегулятор Ofcom после обращения правительства страны отозвал лицензию на вещание телеканала RT. Отмечалось, что требование вступило в силу незамедлительно, так как лицензиат RT, АНО «ТВ-Новости», якобы не соответствует требованиям для лицензии на вещание в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Ofcom о запрете на вещание RT, назвал это продолжением антироссийского безумия и нарушением свободы слова.