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В ЛНР заявили о переходе под контроль республики семи населенных пунктов
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Еще семь населенных пунктов, среди них Старобельск, перешли под полный контроль ЛНР, заявила народная милиция республики.
По ее данным, за минувшие сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта, применяли крупнокалиберное оружие. При стрельбе получили ранения двое подростков 15 лет.
«Подразделения народной милиции продолжает освобождать от вооруженных формирований Украины населенные пункты, под полным контролем ЛНР стали еще семь: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка», – передает РИА «Новости» сообщение народной милиции ЛНР.
В представительстве ДНР в СЦКК в свою очередь сообщили, что украинские войска за истекшие сутки 13 раз обстреляли ДНР.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 13 фактах ведения огня со стороны ВФУ... За прошедшие сутки ранены два мирных жителя», – говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что в общей сложности выпущено 113 единиц боеприпасов.
Ранее официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Народная милиция Луганской народной республики по данным на утро среды освободила 40 населенных пунктов, находившихся под контролем украинской армии. Под контроль ЛНР перешли населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное, Боброво, Капитаново, Муратово, Орехово-Донецкое, Смоляниново, Хворостяновка, Денежково, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Новоборовое, Бараниковка, Климовка, Булгаковка, Краснореченское, Барыкино, Валуйское, Станица Луганская и Счастье.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Сдавшиеся украинские военные подтвердили планы Киева по захвату Донбасса
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложившие оружие, подтвердили, что Киев планировал широкомасштабное наступление, заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Перешедшие на сторону республики военные Украины подтвердили, что получили команду готовиться к широкомасштабным боевым действиям, сказал Басурин в эфире «России 24», передает ТАСС.
«Спецоперация [РФ] оказалась очень вовремя, мы сработали на опережение. Если бы это не сделали, жертв среди мирного населения было бы гораздо больше», – заключил он.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ активно применяют диверсионную тактику, минируют мосты и переправы.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Эксперт: В переговорных позициях Москвы и Киева есть существенные расхождения
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«Задача России и Украины сейчас – остановить кровопролитие, то есть достичь некого перемирия, чтобы потом превратить его в устойчивый переговорный процесс», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее представители обеих сторон заявили, что нашли общие точки по итогам первого раунда переговоров.
«Прекращение огня в качестве заморозки конфликта было бы очень большим достижением – общей точкой, к которой могли прийти стороны. После этого можно будет обратиться к более сложным, потенциально взрывоопасным проблемам, ведь между сторонами по-прежнему существуют принципиальные разногласия», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
При этом эксперт отметил, что эскалация конфликта по-прежнему возможна: «У России требования по денацификации, перезагрузки украинской государственности, невступления Украины в НАТО. У Киева, в свою очередь, есть требования немедленного вывода российских войск, отказа от признания ДНР и ЛНР и, может быть, выплаты компенсации за нанесенный ущерб. Таким образом, есть основания говорить о существенном расхождении позиций».
По его мнению, в контексте переговоров интересны слова члена украинской делегации Михаила Подоляка, который после встречи в числе прочего рассказал о возможностях «имплементации логистических решений». «Думаю, речь может идти о восстановлении украинской инфраструктуры, которая сейчас в плачевном состоянии, и контроля над городами, оказавшимися отрезанными от транспортной логистической сети в результате спецоперации», – предположил эксперт.
«Что касается решения делегаций уехать в столицы после разговора вместо того, чтобы созвониться с Москвой и Киевом напрямую, то это можно объяснить накалом страстей. Поэтому очень важно сначала вернуться к руководству, подробно доложить, проконсультироваться, получить одобрение и только потом продолжить работу», – резюмировал он.
В понедельник на границе Белоруссии и Украины состоялся первый раунд российско-украинских переговоров по поводу спецоперации РФ, проводимой на территории Украины. Он продлился примерно пять часов. По его итогам глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». «Самое главное, договорились продолжить переговорный процесс», – добавил он и уточнил, что переговоры возобновятся в ближайшие дни и пройдут на польско-белорусской границе.
В свою очередь член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обратил внимание, что основной целью переговоров «было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий». «Стороны определили ряд приоритетных тем, на которые наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти логистические решения получили какие-то возможности имплементации, стороны уезжают для консультаций в свои столицы», – уточнил он.
Напомним, место для первого раунда переговоров было выбрано накануне. Мединский заявил, что Киев согласовал проведение переговоров с Москвой в Гомельской области Белоруссии, неподалеку от украинской границы. Россия была готова к разговору еще вчера, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, однако два вертолета украинской делегации прибыли только в понедельник утром. По словам Мединского, задержка могла быть вызвана «очень сложной логистикой».
Интересно, что на переговоры такого уровня один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пришел в кепке и так ее и не снял. Глава Минобороны Украины Алексей Резников был одет в свитер. В Кремле тем временем указали на компетентность российской делегации, особенно ее лидера – Мединского. «Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент», – пояснил Песков.
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Войска ДНР освободили 37 населенных пунктов и вошли в Волноваху
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Группировка войск Донецкой народной республики ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«Группировка войск ДНР ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху», – говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Отмечается, что освобождено 37 населенных пунктов, находившихся под контролем Киева.
«По состоянию на 2 марта 2022 года освобождены 37 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем (украинских войск): Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино, Талаковка, Сартана, Бердянское, Приморское, Орловское, Степановка, Тополиное, Малоянисоль, Лебединское, Водяное», – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что российская армия взяла под полный контроль украинский город Херсон. Известно, что «силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины, поражено 67 объектов».
Между тем число эвакуированных в Россию жителей Донбасса выросло до 137 тыс. человек.
Пушилин заявил об опережающем темпе спецоперации
Специальная операция на Украине, проводимая силами Донецкой и Луганской народных республик, идет с опережением графика, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Темпы с учетом всех тех составляющих достаточно высокие и мы идем где-то даже с опережением графика», – сказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.
Подразделения ДНР уничтожили часть боевиков «Правого сектора»
Народная милиция Донецкой народной республики на Мариупольском направлении уничтожила часть боевиков запрещенной в России организации «Правый сектор*», сообщил боец ДНР.
«Мы сейчас держим в руках флаг «Правого сектора*». Этот трофей нам достался в районе населенного пункта Гнутово. Если эти трофеи у нас, значит «правосеки» уничтожены», – сказал журналистам боец Народной милиции ДНР, передает РИА «Новости».
Точная численность уничтоженного отряда не уточнялась.
Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Все машины СММ ОБСЕ покинули Луганск и выехали в сторону России
Представители ОБСЕ в Луганске оставили свой офис и выдвинулись по направлению к территории Российской Федерации, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ намерены пересечь контрольно-пропускной пункт (КПП) «Успенка» на границе с Россией, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) РИА «Новости».
«Все 43 автомобиля СММ ОБСЕ выдвинулись из Донецка в сторону границы Российской Федерации», – уточнили там.
Очевидцы сообщили, что офис ОБСЕ в Луганске заморожен.
До этого СММ ОБСЕ сообщала, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске намерены эвакуироваться через территорию России.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.
Под контроль ЛНР перешли 40 населенных пунктов
Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) по данным на утро среды освободила 40 населенных пунктов, находившихся под контролем украинской армии, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Подразделениями Народной милиции от Вооруженных сил Украины освобождены уже сорок населенных пунктов», – передает ТАСС заявление Филипоненко.
Он сообщил, что под контроль ЛНР перешли населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное, Боброво, Капитаново, Муратово, Орехово-Донецкое, Смоляниново, Хворостяновка, Денежково, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Новоборовое, Бараниковка, Климовка, Булгаковка, Краснореченское, Барыкино, Валуйское, Станица Луганская и Счастье.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
В ДНР заявили о захвате националистами 60 гражданских в школе Мариуполя
Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска принудительно удерживают более 60 человек, из которых половина женщины и дети, в подвале и помещениях школы в Мариуполе.
«В подвале и помещениях школы №34 по улице Гастело д.17, принудительно удерживается более 60 человек гражданского населения, из которых более половины женщины и дети», – говорится в сообщении народной милиции в Telegram-канале.
Якобы в школу отправляют тех, кто пытался покинуть город по гуманитарным коридорам. Ранее в ДНР заявляли о блокировании Мариуполя.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
На утро среды, поражены более 1,5 тыс. объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Офис Зеленского назвал главную цель переговоров с Россией
Основной целью переговоров с Россией является немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины, заявили в офисе президента Владимира Зеленского.
В сообщении офиса говорится, что «ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины», передает РИА «Новости».
Ранее в Минске объявили, что переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Гомельской области Белоруссии. Делегация украинской стороны прибыла на место. Украинский президент Владимир Зеленский лишь за 10 минут до конца ожидания российской делегации подтвердил участие Украины в переговорах.
В ЛНР заявили о завершении эвакуации жителей Луганска
Все население Луганска эвакуировано, сообщил во вторник глава городской администрации Манолис Пилавов в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы успели по указу главы [Луганской Народной] Республики [Леонида Пасечника] эвакуировать все население: стариков, детей, самое главное», – цитирует ТАСС Пилавова.
18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.
Ранее стало известно, что в Россию с 18 февраля эвакуированы более 132 тыс. жителей Донбасса.
Также сообщалось, что все машины СММ ОБСЕ покинули Луганск и выехали в сторону России.
В Минобороны России заявили о блокировании выхода ВСУ к Азовскому морю. Кроме того, передовые отряды ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими силами, которые брали под контроль районы вдоль побережья, а военные Луганской народной республики (ЛНР) продвинулись вперед на 61 километр.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Европарламенту объявил, что все крупные города страны находятся в блокаде.
Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении 15 населенных пунктов
Подразделениями ЛНР освобождены от украинских силовиков еще 15 населенных пунктов, сообщила народная милиция.
«Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства от вооруженных формирований Украины освобождены населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное», – передает РИА «Новости» сообщение нродной милиции.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В освобожденных районах ДНР решили создать военные администрации
В освобожденных от украинского контроля районах ДНР на первое время создадут военные администрации, сообщил советник председателя правительства республики Ян Гагин.
«В настоящий момент еще идут активные боевые действия, операция по освобождению временно оккупированной Украиной территории Донецкой народной республики. Пока, конечно, речи о назначении глав администраций населенных пунктов нет... Там сначала будут организованы военная администрация и комендатуры. И после этого уже будут назначены руководители администраций и, соответственно, выборные, будут проведены выборы», – передает РИА «Новости» слова Гагина.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Эксперт: Абсолютное большинство граждан поддерживают решение Путина об операции на Украине
Абсолютное большинство граждан страны поддерживают решение президента: соотношение сторонников и противников спецоперации (3:1), заявил политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов, выступающий по украинской проблематике, внутренней и внешней политике стран СНГ.
Согласно данным ВЦИОМ, сайт которого подвергается массированным DDoS-атакам, 68% граждан России поддерживают решение президента о проведении спецоперации и лишь 22% относятся к нему негативно. Каждый десятый опрошенный (10%) затруднился сформулировать свое отношение к происходящему, поделился он в своем Facebook.
По словам Асафова, неизбежная информационная война, целенаправленно ведущаяся в медиа и соцсетях, сильно искажает картину реального общественного мнения. При его изучении на основе анализа различных информационных пузырей можно сделать диаметрально противоположные выводы. При этом данные исследования ВЦИОМ наглядно демонстрируют ошибочность этих выводов и отсутствие поляризации общественного мнения.
Политолог отметил, что большинство из опрошенных – 26%, считают, что спецоперация преследует своей целью защиту русскоязычного населения Народных республик Донбасса. 20% граждан считают, что российские войска действуют превентивно, чтобы не допустить размещения военной инфраструктуры НАТО на украинских территориях. Такая же доля опрошенных полагает, что основная цель спецоперации – демилитаризация режима. 7% считают, что Россия преследует цель провести денацификацию Украины и изменить ее политический курс, 6% – сменить недружественный для России политический режим, 4% – разделить украинские территории с целью установить свое влияние на их части.
Таким образом, по мнению Асафова, абсолютное большинство граждан страны поддерживают решение президента. Соотношение сторонников и противников спецоперации (3:1) свидетельствует о том, что общество в целом единодушно в своей оценке действий руководства.
Эксперт подчеркнул, что осуждающие проведение спецоперации традиционно создают иллюзию своей многочисленности активностью в социальных сетях. По его мнению, их поведение продиктовано иррациональным страхом перед военными действиями и боязнью широкомасштабной войны.
Кроме того, немаловажную роль играет утилитарный бытовой фактор – боязнь потери работы, дохода, санкций. Подобный паттерн поведения регистрируется социологией давно и не выходит за рамки немногочисленной части российского общества, добавил Асафов.
«Безусловно, оценка текущего социального самочувствия будет зависеть от дальнейшего развития событий, однако уже сейчас можно констатировать понимание целей и задач спецоперации большинством граждан», – резюмировал политолог.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В России предложили дать детям из Донбасса возможность поступать в вузы без ЕГЭ
Рособрнадзор предлагает дать возможность детям из ДНР и ЛНР, которые обучаются в российских школах, поступать в вузы без сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил глава ведомства Анзор Музаев.
«Мы отдали предложение в правительство РФ, у нас есть опыт, когда ребята из Крыма в 2014 году получили право в течение нескольких лет не сдавать этот экзамен (ЕГЭ –прим.ВЗГЛЯД), а получать аттестаты в школах и сдавать экзамены непосредственно в приемных комиссиях высших учебных заведений. Это предложение мы дали, думаю, оно будет поддержано. И ни один из ребят этих двух республик и вообще РФ, но здесь, в частности, про них идет речь, не останется без возможности, если у него есть желание, поступить не только в свои вузы, <…> но и в любой другой вуз России», – приводит ТАСС комментарий Музаева.
Ранее в МВД России заявили, что гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик помогут получить временное убежище, вид на жительство, гражданство, патент на работу и разрешение на временное проживание в кратчайшие сроки.
Пушилин назвал главную задачу военных ДНР
У военных Донецкой народной республики главной задачей на сегодняшний день является взятие в кольцо Мариуполя, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Задача на сегодняшний день – взять в кольцо непосредственно Мариуполь», – заявил глава республики в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Заявления о том, что войска ДНР сейчас якобы продвигаются плохо из-за нехватки боеприпасов и горючего – это дезинформация, подчеркнул он.
Также он пояснил, что всеобщая мобилизация в ДНР приостанавливается, поскольку задачи мобилизационной кампании были выполнены.
«Я заявил о том, что он (призыв – прим. ВЗГЛЯД) приостанавливается. Сейчас активная фаза уже спала. По сути у нас уже все подразделения сформированы, которые необходимо было дозаполнить. Остался резерв, но это уже, скажем так, совсем немного. Но остановлена мобилизация будет подписанием указа, и указа еще нет. Я просто говорил о тенденции, что приостанавливается», – уточнил Пушилин в ходе трансляции Youtube-канала «Соловьев live».
Также во вторник Пушилин сообщал, что специальная операция на Украине, проводимая силами Донецкой и Луганской народных республик, идет с опережением графика.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.