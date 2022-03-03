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Депутат Госдумы: Украину ожидает свой Нюрнбергский процесс
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«После демилитаризации Украины необходимо будет создать международный трибунал по расследованию преступлений киевских неонацистов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев.
«Сценарий денацификации Украины, по моему мнению, будет следующим. Во-первых, очевидно – после того как будет проведена демилитаризация и установится порядок, будет собрано огромное количество свидетельств о преступлениях неонацистов. Необходимо опросить свидетелей, собрать документы, суммировать факты. Необходимо будет создать международный трибунал», – говорит депутат Госдумы Олег Матвейчев.
«К участию в работе трибунала необходимо пригласить представителей всех 200 стран мира. Кто откажется участвовать – особенно это касается представителей великих держав – то продемонстрирует, что он просто закрывает глаза на происходившее на Украине, в Донбассе», – пояснил депутат. Необходимо собрать данные о проводимых украинскими силовиками пытках, о массовых захоронениях и т.д. – и исследовать эти свидетельства с привлечением международных экспертов: криминалистов, патологоанатомов и других специалистов, отметил собеседник. «Экспертам следует осмотреть места преступлений, подписать документы, подтверждающие факты этих злодеяний», – добавил Матвейчев.
«Потом нужно будет начинать масштабный судебный процесс, аналогичный Нюрнбергскому, – уверен российский парламентарий. – Необходимо публично продемонстрировать все факты. Как бы в СБУ сейчас ни подчищала свидетельства и не уничтожала документы, думаю, что всплывет очень многое». По мнению Матвейчева, такой трибунал может проходить в форме суда присяжных. «Причем, в жюри присяжных можно было бы пригласить ведущих мировых экспертов, а также общественных и религиозных деятелей, писателей и ученых», – предложил собеседник.
«Документальные свидетельства необходимо донести до сведения всего мира, в первую очередь Европы – пусть европейцы испытают то же, что испытали после Нюрнбергского трибунала 1945-49 годов», – подчеркнул Матвейчев. «Сейчас такое впечатление, что на Западе не слышали слова «Донбасс», и как будто искренне уверены в том, что Россия «напала на Украину», как злодей из комикса», – добавил депутат. Матвейчев подчеркнул – открытие правды поможет вразумить и самих украинцев, многие из которых стали жертвой многолетней идеологической обработки националистической пропагандой. «Надеюсь, возникнет понимание того, что Украина была сведена к положению инструмента в руках США и Британии, что украинцев готовили умирать за англосаксонские интересы», – считает собеседник.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
«Со своей стороны – и это совершенно очевидно – Россия в последние восемь лет предпринимала усилия к тому, чтобы конфликт в Донбассе разрешился мирным путем, – подчеркнул Матвейчев. – В ответ мы получили угрозу размещения ядерного оружия на Украине. Не исключаю, что Киев и его западные покровители намеревались поставить ультиматум в России – мы наступаем на Донбассе, а вы не смейте предпринимать что-либо во ответ, а то пожалеете. Об этом практически открыто говорил Джо Байден. Так, что президент Путин принял решение сыграть на опережение».
«Допустим, Россия вмешалась бы лишь после масштабного наступления ВСУ в Донбассе. Так мы поступили в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию. 8 августа 2008-го гибли люди, и люди бы гибли при агрессии Украины в Донбассе, и жертв было бы наверняка больше. В Южной Осетии мы защищали мирных граждан и российских миротворцев. Но до сих пор вся Европа считает, что это мы напали на Грузию. Точно также Запад в любом случае обвинил бы Россию в «нападении на Украину», – добавил собеседник. Поэтому президент Путин принял стратегически верное решение, сыграв на опережение, вновь подчеркнул Матвейчев.
Необходимо понимать, что Запад сейчас усиленно создает медийную картину «российской агрессии», и вся эта волна фейков была подготовлена заранее, добавил собеседник. «Показательно, что многочисленные группы в соцсетях, посвященные совершенно аполитичным темам, вплоть до автомобилей и косметики, внезапно стали нон-стоп транслировать заранее сфабрикованный контент, – отметил Матвейчев. – На спонтанную реакцию это не похоже». Так же очевидно, что и реакция западных политиков, не замечавших трагедии Донбасса и внезапно «увидевших нападение России» была заранее отрепетирована, подчеркнул собеседник.
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Авиаэксперт: Российский ответ США на закрытие воздушного пространства будет больнее
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«Россия, скорее всего, в ответ закроет свое воздушное пространство для американских самолетов, что приведет к серьезным проблемам для Америки», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее США закрыли воздушное пространство для всех российских самолетов.
«Конечно, это неприятно. Но если посмотреть на ситуацию в целом, то закрытие воздушного пространства США, по сути, для нас ничего не меняет. Мы же летали туда через Европу, а воздушное пространство ЕС для нас уже закрыто, не говоря уже о том, что США отзывают и самолеты», – считает руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Мы видим ответный комплекс санкций со стороны Запада, однако если не будет прямых рейсов, мы сможем летать транзитом – например, через Дубай», – полагает авиаэксперт.
«Российское воздушное пространство было важно для США. Дело в том, что американцы достаточно активно летают по кросс-полярным маршрутам – через Россию в Юго-Восточную Азию. И я не исключаю, что теперь ответом России будет запрет на полеты по этим маршрутам. А для них это действительно достаточно неприятно», – отметил собеседник.
«Таким образом, им придется сильно облетать нашу территорию, что приведет к удорожанию полетов. Наше воздушное пространство для них куда более важно, чем их для нас», – заключил Гусаров.
В среду президент США Джо Байден заявил, что США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов. «Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику», – цитирует его РИА «Новости».
Американский минтранс сообщил, что запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Киев отказался выполнять «российские ультиматумы»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов идти на переговоры с Россией, но не готов выполнять российские «ультиматумы».
«Сейчас мы готовы к переговорам и дипломатии, но не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов... Когда пройдут очередные переговоры, на данный момент неизвестно», – сказал на брифинге Кулеба, передает РИА «Новости».
Также глава МИД Украины подтвердил, что в ходе телефонных переговоров с британской коллегой Лиз Трасс согласовал новые санкции против России.
«Согласовали новые санкции против России за ее варварскую агрессию против Украины, а также шаги по закрытию любых лазеек, чтобы не оставить России шансов обойти текущие и будущие санкции», – написал он в соцсетях.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины прошел в понедельник, в среду должен состояться второй раунд.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины и защите жителей ДНР и людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Украина заявила о получении новых турецких беспилотников
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на Украину прибыли новые турецкие беспилотники.
«На Украину уже прибыли и встали на боевые дежурства новые «Байрактары». Будет больше «Стингеров» и «Джавелинов». Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимое для обороны», – передает РИА «Новости» слова Резникова.
Ранее пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявила, что Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах.
Напомним, во вторник посол Украины в США Оксана Маркарова на встрече с американскими сенаторами заявила, что у Киева заканчиваются переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.
27 февраля Минобороны России сообщало о трех сбитых ударных беспилотных летательных аппаратах «Байрактар ТБ-2» в пригородах Чернигова, передает «Интерфакс».
Ранее ракетный удар был нанесен по аэродрому с «Байрактарами» на Украине.
Минобороны РФ назвало потери при проведении спецоперации на Украине
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В ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Среди украинских националистов и военнослужащих потери составляют – более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными. В списке пленных находится 572 человека.
В минобороны подчеркнули, что информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки, – это целенаправленная дезинформация.
«Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки – это целенаправленная дезинформация», – сказал Конашенков.
Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В минобороны добавили, что удары наносят только по военным объектам, а не по гражданским.
На утро среды, поражены более 1,5 тыс. объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада.
Политолог предсказал итоги спецоперации России на Украине
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«Наиболее вероятные итоги конфликта – законодательное закрепление нейтрального статуса Украины, осуждение неонацистов, федерализация страны и проведение новых выборов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя цели военной спецоперации России на Украине.
«В рамках задачи по демилитаризации Украины по-прежнему будет уничтожаться инфраструктура ВСУ, а также та, которую в свое время построили натовцы – это, например, касается пунктов в Очакове. Совершенно точно будут разрушены системы связи, военные аэродромы и уничтожена основная военная техника – в первую очередь самолеты, танки, артиллерия, РСЗО», – считает политолог Марат Баширов.
«Относительно денацификации будет два процесса – во-первых, Россия будет настаивать на закреплении в законодательстве Украины нейтрального статуса, а во-вторых, на юридическом запрете на деятельность нацистских организаций, которые на сегодняшний день имеют в стране и политическое образование, и военизированные подразделения», – полагает эксперт.
По мнению аналитика, пройдут суды по военным преступлениям, часть националистически настроенных людей арестуют. «После этого пройти безнаказанно с портретами Бандеры по Крещатику уже не получится», – уверен собеседник.
«Далее начнется самое интересное – будущий политический процесс. Самое оптимальное, что ждет Украину – это федерализация страны, то есть будет союз регионов с очень широкой автономией. Что-то наподобие Швейцарии, где каждый кантон имеет высокую степень самостоятельности, но при этом страна проводит общую политику в ряде направлений», – пояснил политолог.
«Единственное, мне непонятен юридический статус того, кто будет управлять Украиной после завершения специальной военной операции. Однако с юридической точки зрения есть вероятность возвращения бывшего президента страны Виктора Януковича, – предположил Баширов. – Тогда он сможет объявить, что в стране был государственный переворот, в результате чего господин Порошенко и господин Зеленский станут нелегитимными президентами».
«То есть страна в некотором смысле откатится на статус 2014 года, после чего Янукович назначит новые выборы, в результате которых будут вноситься изменения в законодательство. Далее украинцы сами будут выбирать своего президента, Россия сюда вмешиваться не будет», – заключил эксперт.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова ко второму раунду переговоров с Киевом, но Украина тянет время. Вместе с тем МИД Белоруссии сообщил, что последние приготовления к переговорам между делегациями России и Украины находятся на завершающей стадии, Минск готов приложить все необходимые усилия, передает ТАСС.
Ранее стало известно о возможном проведении второго раунда переговоров России и Украины вечером 2 марта. Помощник президента России Владимир Мединский продолжит возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной.
Накануне Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. «Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже», – цитирует его РИА «Новости».
Первый раунд российско-украинских переговоров прошел на украино-белорусской границе в понедельник. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой переговоров было прекращение огня, которая получит дальнейшую практику развития на втором раунде переговоров, если они состоятся.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Эксперт: Взятие Херсона открывает путь для российской армии на Одессу и Николаев
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«Взятый российскими войсками Херсон должен стать тылом для проведения операции в прибрежном направлении и в сторону Запорожья. Но для успеха российским военным нужно выполнить несколько важных задач», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Прокаев. Херсон перешел под полный контроль российской армии в среду.
«Взятие Херсона – это, с одной стороны, символический успех. Ведь это первый областной центр, который полностью перешел под контроль российских войск. С другой стороны, город может стать надежным опорным пунктом и тылом для проведения военной операции в прибрежном направлении и в сторону Запорожья», – считает военный эксперт Александр Прокаев.
Именно в Херсоне и его окрестностях «жизненно важно обеспечить взаимодействие с местным населением и главами администраций», подчеркнул собеседник. Для российских военных сейчас это задача номер один. «Одним из способов этого является обеспечение бесперебойной доставки продовольствия и товаров первой необходимости. Нужно обеспечить непрерывную поставку электроэнергии, нормальную работу коммунальных служб и следить за правопорядком», – подчеркнул эксперт.
В ближайшее время, судя по информации из открытых источников, наступление российской армии будет развиваться по нескольким направлениям. «Это прибрежное направление – Николаев и Одесса, а также центральная часть страны – Запорожье. В прибрежном направлении важнейшим пунктом на данный момент является Николаев. Первоочередной задачей будет аккуратное продвижение к городу без растягивания коммуникаций и без оголения тылов, чтобы оставлять их защищенными», – прогнозирует эксперт.
Следующей задачей будет блокирование Николаева и взятие города под контроль. «Уже после этого будет разворачиваться операция в сторону Одессы. Там вполне возможно осуществить морское десантирование при поддержке сил со стороны Николаева», – добавил собеседник.
В среду Херсон был взят российской армией под полный контроль. Как заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков, «гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме». «Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения», – сообщил Конашенков.
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Оливер Стоун поддержал спецоперацию России на Украине
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Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех «Оскаров» Оливер Стоун объяснил предпосылки проведения спецоперации российских войск по денацификации и демилитаризации Украины.
При всей истерии, развернутой западными СМИ, «необходимо мыслить ясно и понимать весь спектр происходящего», написал он в своем Instagram.
В своих рассуждениях Стоун указывает на причины спецоперации, начатой Россией, так как восемь лет Украина торпедировала выполнение Минских соглашений.
Он акцентировал особое внимание на механизм работы западных медиа, которые, по его мнению, оперируют информацией так, чтобы не доводить до слушателей, зрителей и читателей «ключевые факты, когда это неудобно».
Режиссер не ограничился лишь рассуждениями и в подкрепление своей точки зрения привел список материалов, содержащих максимально объективную, на его взгляд, информацию о причинах и характере спецоперации, и обратил особое внимание на то, что они опубликованы не в российских, а именно в западных СМИ.
Ранее эксперт назвал «детсадовской» атаку на Россию специалистов США по информационной войне.
До этого МВД России призвало граждан не реагировать на провокации в интернете с призывами к терроризму, объявления распространяются кол-центрами, расположенными на Украине.
Накануне появилась информация о том, что в Польшу прибыла большая группа американских специалистов по так называемым информационным войнам. Как сообщил Life, группу встречали представители правительства и официальной «контактной группы по ситуации на Украине». Официально факт приезда польские власти не подтверждают. Однако в этот же день ряд российских изданий сообщили о взломе своих сайтов. На взломанных страницах были размещены заявления с критикой действий России на Украине.
Американский офицер заявил о бессилии НАТО против России
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Для украинских военных все кончено в спецоперации России по демилитаризации Украины, заявил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер.
Риттер заявил, что ВСУ помогали инструкторы НАТО, которые подводили украинских солдат к мысли, что они смогут сражаться с русскими, однако теперь склады с оружием уничтожены, у ВСУ нет связи, они не могут передвигаться, передает портал «Южный Федеральный».
По его мнению, украинским военным остается погибнуть или сдаться, а после российской спецоперации у Украины может не остаться ни армии, ни правительства.
Риттер отметил, что не хочет оскорблять украинских военных, однако считает, что власти страны позволили «ультраправому элементу» пропитать армию насквозь. Он напомнил, что на Украине сносили памятники воинам-освободителям и почитали коллаборационистов.
Он считает, что избежать происходящего можно было, если бы были даны гарантии невступления Украины в НАТО, потому что для России это реальная угроза. Однако на Западе думали, что Россия примет это. Он также подчеркнул, что Западу следовало внимательнее прислушиваться к тому, что говорил президент Владимир Путин.
«В США привыкли, что президенты проводят красные линии и ничего не делают, когда за них заступают. А Путин провел красную линию и начал действовать в соответствии с возникшими угрозами», – сказал Риттер.
Проведение самой спецоперации Риттер оценивает высоко. По его словам, НАТО ничего не может противопоставить России: «На сегодня НАТО абсолютно бессилен. Наш трансатлантический альянс разгуливал по планете, как самая крутая банда на районе. А теперь выясняется, что мы просто позорище».
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Ранее Байден заверил, что вооруженный конфликт на Украине «сделает Россию слабее».
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Сатановский: У Зеленского нет права говорить от лица евреев и про евреев
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«Видимо, у Зеленского случился передоз. Он уже давно перестал иметь хоть какую-то возможность говорить от лица евреев и про евреев», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее президент Украины обвинил Россию в ударе по Бабьему Яру в Киеве, где во время Великой Отечественной войны нацисты массово расстреливали евреев и киевлян других национальностей.
«Ну да, ведь хорошо известно, что в Бабьем Яру расстреливали евреев и всех, кто там лежит, не бандеровцы, а русские. Конечно! А причина того, почему руководство России настроено против Зеленского, – это, конечно же, антисемитизм. Это заметно по их друзьям и окружению. Они такие антисемиты, что аж плакать хочется», – саркастически заметил политолог Евгений Сатановский.
«Особенно хорошо это заметно по визитам Путина в синагоги – до него их не посещал ни один из лидеров России. А для Путина это совершенно нормально. Он вообще в этом плане абсолютно нейтральный и нормальный человек», – продолжил эксперт.
«А среди россиян, на которых наложены санкции, конечно же, нет ни одного еврея. Днем с огнем ищи и не найдешь, – добавил Сатановский. – Поэтому пожмем плечами. Видимо, у Зеленского случился передоз. Каким именно сортом наркотика он пользуется и какой алкоголь пьет, а также как это сказывается на его психике – я не знаю. Но он артистическая фигура, большой артист».
«Особенно любопытно это наблюдать после прошлогоднего Всемирного форума «Жизнь народу моему!», который проходил в Израиле, где Путин был главным спикером и на него смотрела вся мировая элита. Единственным, кто приехал тогда в Израиль, но не пришел в зал, был Зеленский. Это фантастическая ситуация, после которой он вообще перестал иметь хоть какую-то возможность говорить от лица евреев и про евреев», – уверен политолог.
«Сделал он это исключительно для того, чтобы не сидеть и не слушать Путина, который был первой скрипкой на форуме, посвященном памяти о событиях Холокоста. Зеленскому ведь тогда отказали в возможности выступить с той же трибуны. Поэтому он решил выпендриться и просто не пришел. Это была такая пощечина, после которой пробы на нем некуда ставить. Это же касается и его лживых слов об ударе по Бабьему Яру», – заключил Сатановский.
В среду президент Украины Владимир Зеленский в очередном телеобращении к народу обвинил Россию в ударе по Бабьему Яру, где нацисты во время Великой Отечественной войны убили множество евреев. Также он намекнул на антисемитизм русских и незнание ими Киева.
Накануне Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. «Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже», – цитирует его РИА «Новости».
Также Зеленский заявил, что для переговоров с Россией нужны «хотя бы намеки» на полное прекращение огня.
Напомним, российско-украинские переговоры прошли на украино-белорусской границе в понедельник. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой переговоров было прекращение огня, которая получит дальнейшую практику развития на втором раунде переговоров, если они состоятся.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Зеленский поручил Одесскую область экс-командиру «Айдара»
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-командира батальона «Айдар» Максима Марченко руководителем Одесской области, сообщило издание Страна.ua. Кроме того, профессиональный разведчик Игорь Табурец назначен главой Черкасской области.
«Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей. Черкасскую область возглавил Игорь Табурец (разведчик), а Одесскую – Максим Марченко (военный)», – передает сообщение издания РИА «Новости».
Новый глава Одесской области Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», в 2017 году – заместителем командира 92-й механизированной бригады, а после – командиром 28-й механизированной бригады. В России Марченко проходит подозреваемым по уголовным делам о преступлениях украинских силовиков в Донбассе, отмечает Украина.ру.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
«Максим Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», в 2017-м – заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады, а в 2018-м – командиром 28-й механизированной бригады», – сообщило украинское издание.
Батальон «Айдар» участвовал в военной операции в Донбассе. Его финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что российская армия взяла под полный контроль украинский город Херсон. Известно, что «силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины, поражено 67 объектов».
Кадыров пообещал за раз покончить с «нациками, бандеровцами и шайтанами»
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях видео с солдатами республики, заявив, что они «покончат» с «нациками, бандеровцами и шайтанами».
Кадыров опубликовал видео в Telegram.
«Нацики, бандеровцы и шайтаны (называющие себя «чеченцами»), мы скоро дойдем до вас! Только не сбегайте, мы хотим с вами покончить, в одном месте и за раз!», – написал он.
Ранее Кадыров сообщил о двух погибших в ходе спецоперации на Украине уроженцах Чечни.
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В Госдуме оценили запрет российским судам заходить в порты Британии и Канады
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«Запрет на вход российским судам в порты Британии и Канады приведет к тому, что Россия переориентируется на азиатский рынок», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее Британия и Канада решили запретить вход в порты судам России.
«Конечно, такое решение существенно снизит взаимный товарооборот, объем контейнерных перевозок, сократится торговля в целом», – сказал член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник.
По его словам, Россия сейчас находится «в особых условиях», в которых главное – сохранить предприятия и рабочие места. «При этом западные страны должны понимать, что потеряют в лице России внушительный рынок сбыта. Так что тут, как всегда, санкции бьют по обеим сторонам», – подчеркнул депутат.
При этом он отметил, что отнюдь не все страны ввели санкции в отношении России. «Против нас ввели санкции где-то 15% из всех стран, пусть даже и развитых. Так что коридоры для диверсификации у нас есть. Вероятно, все в будущем восстановится, но отношение к Западу у нас, конечно, изменится», – сказал парламентарий.
Касательно же запрета для российских военных судов, то это не имеет никакого значения, добавил собеседник. «Надо будет – зайдем в любой порт. А там как получится. Запад разбудил русского медведя, а вот как заманить его обратно в берлогу – это вопрос», – заявил Колесник.
Ранее стало известно, что Великобритания приняла закон, предусматривающий полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты. Канада также намерена запретить российским кораблям заходить в ее порты и территориальные воды.
Глава британского минтранса Грант Шэппс в Twitter опубликовал фотографию, где он вместе с замглавы МИД Джеймсом Клеверли держит папку с документом, сообщает РИА «Новости».
«В Министерстве иностранных дел в Лондоне, где мы только что стали первой страной, принявшей закон, предусматривающий полный запрет для всех судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты», – говорится в подписи к фото.
При этом Шэппс попросил о ретвите этой публикации, чтобы «призвать все страны сделать то же самое в поддержку народа Украины».
Кроме того, власти Великобритании в рамках санкций против России получают новые полномочия по задержанию российских судов, сообщает британский минтранс. Запрет распространяется на любые суда, принадлежащие или управляемые кем-либо, связанным с Россией.
«С сегодняшнего дня я даю указание всем портам Великобритании отказывать любому судну, которое находится под российским флагом, зарегистрировано, принадлежит или эксплуатируется Россией», – приводятся в сообщении слова Шэппса.
Канада в свете проводимой Россией операции на Украине намерена запретить российским кораблям заходить в ее порты и территориальные воды, говорится в обнародованном во вторник заявлении правительства североамериканской страны.
«Сегодня министр транспорта Омар Альгабра, министр иностранных дел Мелани Жоли и министр рыболовства, океанов и канадской береговой охраны Джойс Мюррей объявили, что правительство Канады намерено запретить принадлежащим или зарегистрированным РФ кораблям и рыболовным судам заходить в порты Канады или ее внутренние воды», – говорится в заявлении. Как отмечается, новый запрет вступит в силу позднее на текущей неделе.
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В ЛНР показали брошенную военную технику отступающих ВСУ
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Киевские силовики при отступлении бросают бронетехнику, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В районе села Нижнетеплое Станично-Луганского района брошен танк с поврежденной гусеницей.
«Это танк Т-64 модернизации БВ, это конкретно украинская модернизация, характерная окраска видна. Передвигалась колонна украинской техники со стороны населенного пункта Нижнетеплое в сторону населенного пункта Счастье, попала под точечный артиллерийский обстрел, соответственно танк потерял гусеницу, съехал в овраг, где его и бросили», – приводит слова Филипоненко пресс-служба.
По словам представителя милиции, брошенная украинская техника чаще всего тяжелая и ее очень много. Так, в радиусе 20 км оставлено минимум семь танков, из них не на ходу только один.
«Видимо, украинским войскам отступить и сохранить свои жизни, бросить свою технику было важнее, чем сохранить боеспособность своих подразделений и целостность своей техники», – уточнил представитель оборонного ведомства Республики.
На брошенную технику наносят соответствующую маркировку (Z). Он добавил, что в районе между Станицей Луганской и Счастьем «обстановка стабилизировалась в полной мере».
Песков призвал не применять к Казахстану слова Путина о формировании границ Украины
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Заявления президента России Владимира Путина о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ нельзя отнести к Казахстану и другим бывшим республикам СССР, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У него уточнили, относится ли мнение президента о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ к границам других бывших республик СССР и Казахстану.
«Нет, не относится. Мы не можем здесь при всем желании развернуть такую историческую дискуссионную площадку... Надеюсь, что в ходе каких-то следующих пресс-конференций и общения президента с прессой у вас будет возможность задать эти дополнительные вопросы», – передает слова Пескова РИА «Новости».
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря
Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) закрыли судоходство в северо-западном районе Черного моря, сообщил генеральный штаб ВСУ.
«В целях безопасности гражданского судоходства Военно-морскими силами ВС Украины было закрыто судоходство в северо-западном районе Черного моря», – передает ТАСС сообщение генштаба.
Во вторник Министерство инфраструктуры Украины предупредило, что страна готовит документы о запрете для российских судов на вход в территориальные воды и порты страны, а также о запрете для украинских судов на вход в порты России.
Ранее стало известно, что Великобритания приняла закон, предусматривающий полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты. Канада также намерена запретить российским кораблям заходить в ее порты и территориальные воды.