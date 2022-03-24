Автоэксперт сказал, какие машины будут пользоваться спросом в ближайшее время

Авторынок на данный момент находится на пике по ценам, поэтому новую машину в ближайшее время покупать не стоит. Без машин мы в любом случае не останемся, рынок достаточно насыщен, рассказал газете ВЗГЛЯД автоэксперт Вячеслав Субботин.

В пресс-службе французского автопроизводителя Renault рассказали, что компания приостанавливает работу московского завода, а также изучает возможные варианты относительно принадлежащей компании доли в «АвтоВАЗе». При этом автопроизводитель подчеркнул, что соблюдает все требования в рамках европейских санкций против России.

«Покупать новый автомобиль в ближайшее время не стоит, поскольку на рынке сейчас пик по ценам, позже, возможно падение, хотя это довольно оптимистический прогноз. Лично я бы подождал, пусть все стабилизируется. Тем более, что сегодня автомобиль есть практически у всех. А если нет, то можно купить подержанный автомобиль», – говорит Субботин.

При этом он обращает внимание на то, что отечественный автопром глубоко интегрирован в концерн Renault, и многие детали сегодня изготавливаются в России. Поэтому, по мнению эксперта, без комплектующих владельцы данной марки точно в ближайшее время не останутся. Более того, он убежден, что Renault еще вернется на российский рынок с новыми автомобилями, либо восстановив производство, либо наладив логистику, поскольку данная марка очень популярна среди россиян.

«Та же LADA, которая пользуется ровно той же платформой, что и Renault, в любом случае останется и продолжит развитие. Да и в принципе, поскольку у нас рыночная экономика – дефицита с комплектующими для любых иномарок не будет. При плановой экономике, когда все регулируется из одного центра, такое возможно, но это не наш случай», – уверен собеседник.

Данную нишу, по мнению эксперта, могут занять китайские производители, что уже наблюдается и на сегодняшний день. Причем это касается и шин, и масел, которые неплохого качества, и даже самих автомобилей. Кроме того, с уходом европейских и американских марок, автолюбители перейдут на российские, китайские машины, незаменимых авто просто не существует.

«Спрос рождает предложение. Предложение никто не закрывал, российский рынок не закрыт для тех, кто хочет здесь работать. Поэтому, конечно, люди будут выбирать из тех, кто останется, придет или вернется. Но без машин мы в любом случае не останемся, рынок достаточно насыщен. Придут китайцы, малазийцы или те же западные компании через китайских производителей», – рассуждает Субботин.

Тем не менее, он замечает, что у российских производителей «АвтоВАЗе», «УАЗ», «КАМАЗ» наблюдаются переживания: по деталям они зависят от европейского рынка. Однако эксперт полагает, что компании найдут выход из положения, например, перейдут на китайские комплектующие или начнут создавать свои собственные.

«Лучше всего себя чувствуют автопроизводители «Группа ГАЗ», которые уже давно находятся в условиях санкций и ловко маневрируют. И в направлени автомобилей модели «Соболь», «Соболь 4х4», «Соболь NN» – это такие минивэны легковые – ничем не уступают зарубежным. Тоже глубоко интегрированы в мировой автопром, но они умеют вертеться. Поэтому, вполне можно ориентироваться и на наши машины», – советует автоэксперт.

Ранее Volvo, Scania, Ericsson, Volkswagen, Nissan и ряд других компаний приостановили свое производство в России. Кроме того, многие автопроизводители заявили, что прекращают поставки новых машин в страну. При этом японский автопроизводитель Toyota сообщил, что не намерен уходить с российского рынка, а производство автомобилей в Санкт-Петербурге приостановлено из-за нехватки комплектующих.