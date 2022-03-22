ЕР внесла закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

Бежавших из Киева цыганских детей привязали к столбам во Львове

Во Львове облили зеленкой и привязали к столбам цыганских детей, бежавших из Киева, так как они якобы украли еду. Подтверждение этому появилось в украинских СМИ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

Зорин написал в Telegram, что в украинских СМИ появилась информация, подтверждающая ранее распространившиеся фото и видео с привязанными к столбам цыганскими детьми на западе Украины.

«Во Львове нацисты привязали к столбу троих голодных цыганских детей из Киева за то, что они украли для себя еду. Детей перед казнью публично избили и облили зеленкой, при этом подчеркивается, что цыганские дети – это беженцы из Киева. Никто из представителей киевского режима не осудил это варварское издевательство над детьми. Традиционно молчат комиссар по делам национальных меньшинств СЕ, другие европейские «хранители» общечеловеческих ценностей», – отметил он.

Зорин указал, что на этом примере наблюдается «устрашающая деградация законопорядка, такой моментальный приход средневековья в социальные отношения, который поощряется националистами»: «Мы уже видели, как по расово-национальному признаку иностранных студентов из Африки и Индии, желающих покинуть территорию Украины, не пускают через границу в общей очереди, говорят: «вы подождете следующую очередь». Потом говорят так снова и снова. Видели, как был запущен совершенно фашистский способ отличать неблагонадежных – проверять произношение тех или иных слов. Если человек, находящийся в стрессе, вдруг неправильно ставил ударение или произносил украинский топоним, то это использовалось как доказательство его вины. Что дальше происходило с людьми, которые не прошли «тест на благонадежность», никто не знает».

«Теперь мы видим, что люди, якобы отвечающие за правопорядок на Украине, взяли «новую высоту». Беженцев цыганской национальности заранее объявляют мародерами, преступниками, подвергая их абсолютно незаконным и унизительным публичным наказаниям, граничащим с пытками. Очевидно, что такое возможно не только по причине воцарившегося беззакония, но и потому что кому-то это приносит удовольствие. На поверхность общества всплыли силы, получающие удовлетворение от издевательств. Давайте не забывать, что цыгане, наряду с евреями, были объявлены немецкими нацистами целью для издевательств, унижения и в конечном счете уничтожения. От этих исторических параллелей кровь стынет, но это реальность, которую мы видим во Львове 2022 года», – подчеркнул Зорин.

По его словам, следует быть готовыми к тому, что «процесс денацификации должен продолжиться и после проведения специальной военной операции на Украине, чтобы такое варварство было искоренено».

Вместе с тем Telegram-канал Readovka сообщил, что «на Западной Украине националисты публично унижают цыган из-за их этнической принадлежности, но (президент Украины Владимир) Зеленский «не замечает» никаких неонацистов».

При этом в сообщении указывается, что пострадавшие – «цыганки-беженки», которые приехали во Львов «из других городов Украины, спасаясь от боевых действий». Их облили зеленкой и примотали скотчем к столбам.

«После внесудебной расправы над цыганками украинские националисты распространили фото по местным пабликам в соцсетях, якобы так девушек наказали за воровство. Но никаких доказательств неонацисты не предоставили, даже несмотря на то, что обвинения не подтвердились», – отмечается в сообщении.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч граждан-иностранцев из 21 страны.