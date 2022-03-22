Песков заявил о получении Путиным сведений о спецоперации и переговорах

Президент Владимир Путин постоянно получает всю информацию по проведению специальной военной операции на Украине, а также насчет переговорного процесса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент работает в Кремле... идут обычные встречи, совещания. Естественно, он получает информацию и по линии переговорного процесса, и по линии специальной военной операции постоянно», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он не стал комментировать ситуацию с потерями российских Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине.

На просьбу прокомментировать появившиеся накануне в публикации «Комсомольской правды» данные о потерях, которые серьезно расходятся с официальными данными Министерства обороны, Песков сказал: «Нет, никак не могу прокомментировать, нужно спросить у «Комсомольской правды».

Журналист газеты Александр Гамов вызвался прояснить ситуацию, рассказав, что сайт «Комсомолки» был взломан, «и в течение буквально нескольких минут была ложная, фейковая информация, об этом очень многие СМИ знают». «Спасибо, Саша», – поблагодарил его Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Кремль не располагает актуальной информацией о потерях. «Мы не располагаем информацией и не имеем полномочия в ходе военной операции их озвучивать. Это прерогатива исключительно министерства обороны», – сказал Песков.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что заявления советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка о якобы «реальных потерях» российской армии в ходе спецоперации являются «пропагандистским враньем».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.