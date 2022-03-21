Новак рассказал о планах поддержки российского нефтесервиса

Правительство рассматривает планы поддержки российского нефтесервиса, чтобы была возможность сохранить добычу нефти и газа на текущих уровнях, заявил высказал вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с фракцией ЛДПР.

«У нас достаточно высокий уровень компетенций у наших компаний. В иностранных компаниях [которые заявляют о возможном уходе с рынка РФ] работают наши люди, поэтому, даже если они объявят об уходе, то все равно [специалисты этих] компаний продолжат работать», – передает его слова РИА «Новости».

Кроме того, Новак исключил полный отказ ЕС от импорта российской нефти и газа

«Это в настоящее время точно невозможно. Дальше можно объявлять, что угодно. По нефти то же самое, сейчас заместить российскую нефть невозможно. В крайнем случае диверсифицируем поставки в направлении азиатских рынков, там и рынок растет выше мирового в среднем. Хороший рынок», – сказал вице-премьер.

Ранее в понедельник Reuters сообщило, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. При этом Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую.