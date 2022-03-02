ЦБ: Россияне по-прежнему могут оплачивать зарубежные товары в рублях и валюте

Российские резиденты смогут покупать зарубежные товары и оплачивать коммунальные услуги, обучение и лечение рублями и валютой, заявил Центробанк России.

«Указ не устанавливает запрет на осуществление резидентами (физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, самозанятые лица) платежей в пользу нерезидентов как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте на указанные цели», – цитирует ЦБ РИА «Новости».

Так в регуляторе ответили на вопрос, смогут ли резиденты покупать товары за рубежом, оплачивать услуги, включая коммунальные услуги за недвижимость, находящуюся за рубежом, платить за обучение и медицинские услуги.

Напомним, Евросоюз в среду запретил продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию. Также банкноты нельзя направлять любым физическим и юридическим лицам, организациям или российским госорганам, в том числе ЦБ, для использования на территории страны.

Исключение будет сделано для использования в личных целях физическими лицами, путешествующими в Россию, или ближайшими членами их семей, путешествующими с ними, и для дипломатов.

Ранее ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.