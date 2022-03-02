Песков заявил о решении властей принять меры по поддержке россиян

Российские власти примут меры по поддержке граждан и минимизации роста безработицы, определенный опыт в этой области имеется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, это одна из первоочередных тем, которыми будет заниматься и занимается уже оперативный штаб, который возглавляет председатель правительства Мишустин. Вы знаете, что определенный опыт в этой области имеется. Мы прошли через несколько кризисов, и каждый раз принимались энергичные меры с тем, чтобы минимизировать темпы роста безработных. Так же будет и на этот раз, но еще раз повторяю: проблемы сейчас возникают, и оперативный штаб ими занимается», – передает его слова РИА «Новости».

Песков пояснил, что де-факто все страны, которые ввели санкции против России, – недружественные.

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«Судя по тем мерам, которые многие страны принимают в отношении нас, они сейчас все де-факто являются недружественным – в списке они или не в списке. В данном случае список – это вторично, но ответные меры на вот эти недружественные, говоря по-русски, враждебные действия – ответные меры, конечно, должны быть проанализированы, никто в ногу себе стрелять не собирается назло кому-то. Мы сделаем так, как нам нужно, как нам выгодно и с трезвой головой», – сказал представитель Кремля.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз разрабатывает четвертый пакет санкций в отношении России из-за ее военной операции на Украине.

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.