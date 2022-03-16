Эксперты представили факты массовой дискриминации русских за рубежом

Антироссийская пропаганда СМИ, агрессивная риторика западных политиков и беспрецедентные санкционные меры против России спровоцировали в Европе эскалацию русофобных настроений. Следствием стали многочисленные факты нарушений прав россиян и соотечественников по признакам гражданства, национальности и языка, заявили эксперты.

Директор Московского Бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод представил новый доклад Бюро, в основу которого было положено беспрецедентное число фактов дискриминации русских и соотечественников за рубежом за период проведения специальной военной операции на Украине, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Нарушения прав наших соотечественников носят массовый характер в США, Канаде, Австралии, Германии, странах Европы. Чаще всего факты дискриминации русских происходят на бытовом уровне: ей подвергаются дети в школах, студенчество, мирные русскоговорящие жители. Последствия агрессивной пропаганды СМИ ощутили на себе дипломаты, деятели культуры и спортсмены», – сообщил Брод.

Постоянную связь с российскими соотечественниками держит и Общественная палата РФ. Член ОП РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев рассказал, что с сегодняшнего дня в палате открылась горячая линия для сбора информации о нарушении прав соотечественников и оперативной помощи им.

«Мы знаем, что многие соотечественники успешно объединяются и подают коллективные жалобы, обращаясь к властям своих стран. И в большинстве случаев это работает, так как речь идет о нарушении национального законодательства», –отметил Григорьев. Он также сообщил, что в Телеграм-канале «Релокейшн» постоянно публикуются вопиющие случаи нарушения прав россиян.

Только за последние дни в Россотрудничество поступило более 3000 жалоб о нарушениях прав россиян за рубежом. Об этом сообщил заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

«В абсолютном большинстве все факты дискриминации происходят на территории стран Запада, которые уже ввели санкции против нашей страны. Объектом нарушения прав и преступлений против личности выступают все люди, имеющие отношение к России (граждане, туристы, русскоговорящие жители и другие категории). Происходит отрицание всего русского», – подчеркнул политолог.

Самым страшным, продолжил эксперт, является тот факт, что русофобные настроения культивируются гражданами этих же стран, проявляясь в сферах образования, здравоохранения, культуры, быта, транспорта и собственности.

Наши соотечественники должны добиваться защиты своих прав в том числе силами национальных, судебных и правоохранительных институтов стран, на территории которых они проживают. С таким обращением выступил вице-президент Международного союза (Содружества) адвокатов по международным связям Сергей Бородин.

«Уже можно говорить о том, что международное право в обычном смысле слова умерло, но осталось в режиме национального права. Ресурсы для помощи соотечественникам есть. Мы призывам также к тому, чтобы направлять жалобы, содержащие факты нарушений прав, в Европейский суд по правам человека, – нужно буквально заваливать этой информацией ЕСПЧ. Мы также будем продолжать создавать каналы помощи, доходящие до каждого пострадавшего россиянина за рубежом», – заявил адвокат.

По мнению директора АНО «Институт русского зарубежья» Сергея Пантелеева, не нужно питать иллюзий о том, что международные организации встанут на защиту российских соотечественников. «То, что происходит на Западе последние годы, можно назвать масштабной кампанией по «расчеловечиванию» русских. Самые эффективные пути поддержки им: демонстрация солидарности с соотечественниками, поддержка постоянной связи с ними и использование ресурсов, существующих внутри страны», – убежден эксперт.

Проблему антироссийской пропаганды в СМИ подняла член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

«Мы очень долго жили в иллюзорных общемировых принципах журналистики, которые с фантастической легкостью были отринуты. Мы увидели, как легко западные СМИ искажают действительность и проводят неприкрытую травлю против русских», – заявила она. По словам Лянге, истина рано или поздно «выйдет на поверхность», а нам нужно «спокойно пережить эту ситуацию», не скатываясь в тональность, которую устанавливают зарубежные «коллеги».