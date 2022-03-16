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За сутки в ДНР из-за обстрелов погибли два мирных жителя
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За прошедшие сутки в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск погибли два мирных жителя, ранены 11 человек, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За прошедшие сутки погибли 2 мирных жителя, ранены 11 мирных жителей, из них четверо – с ранее освобожденных ВС ДНР территорий», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 23 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», – добавили там.
Отмечается, что украинские войска применили 179 единиц боеприпасов.
По данным представительства, в 8.35 по населенному пункту Гольмовский со стороны населенному пункта Дача было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм. По Еленовке со стороны Новомихайловки выпустили пять снарядов калибром 122 мм.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Народная милиция ДНР сообщила о «денацификации» 53-й бригады ВСУ
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Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о «денацификации» 53-й бригады украинских войск на Мариупольском направлении, которая понесла масштабные потери.
«По данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос о ее расформировании в связи с масштабными потерями», – говорится в сообщении ведомства в Telegram -канале.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У»
Все фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У» украинских военных уже установлены, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Вчера были выяснены данные, исходя из того, что у нас был серийный номер ракеты, что за подразделение, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование, соответственно команда... то есть все фамилии виновных установлены», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире «России 24».
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Патрушев сообщил о получении документов о подготовке вторжения Киева в Крым
Документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию ДНР и ЛНР, а также в Крым, были получены в ходе российской спецоперации на Украине, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«В ходе проведения специальной военной операции получены документальные подтверждения подготовки Киевом вторжения в марте этого года на территорию ДНР, ЛНР и российского Крыма», – сказал Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, передает его слова РИА «Новости».
Ранее Минобороны сообщало, что имеет документ, подтверждающий готовившуюся Киевом на март наступательную операцию в Донбассе. Речь шла об оригинале приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.
Документы были найдены в штабе украинских радикалов, нападение на Крым и Донбасс было запланировано на 8 марта 2022 года.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Стало известно о похищении украинскими военными детей в Славянске
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Украинские военные взяли в заложники 17 несовершеннолетних в Славянске, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
В штаб обратились жители населенных пунктов Мирное, Гранитное, Староигнатьевка, они сообщили, что 20 февраля на оздоровительный отдых в Святогорск были отправлены в общей сложности 17 детей, передает РИА «Новости».
«В настоящее время ребята находятся в Славянске, о чем они сообщили своим родителям во время сегодняшнего телефонного разговора. Также добавили, что планируется их насильственная эвакуация в неизвестном направлении сегодня в 14.00 по киевскому времени (15.00 мск)», – добавили в штабе.
Напомним, Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
ВСУ обстреляли Макеевку из ракетного комплекса «Точка-У»
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Вооруженные силы Украины вновь применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» при обстреле Донецкой народной республики, в результате пострадал микрорайон «Солнечный» в Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«По оперативной информации, противник снова применил тактический ракетный комплекс «Точка-У». Пострадал микрорайон «Солнечный» в Макеевке, повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание двух магазинов», – приводит слова источника в представительстве ДНР в СЦКК ТАСС.
Во вторник президент России Владимир Путин указал председателю европейского совета Шарлю Мишелю на игнорирование Евросоюзом ракетного удара по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведшего к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
Напомним, ракетный удар со стороны ВСУ был нанесен 14 марта, в результате 18 человек погибли на месте, еще трое позже умерли в больнице от тяжелых ранений. Всего в лечебные учреждения доставили 35 пострадавших. 15 марта в ДНР объявлен днем траура. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.
Боевики «Азова» обстреляли машину с покидавшими Мариуполь людьми
Боевики украинского националистического полка «Азов» обстреляли машину с детьми и взрослыми, которые пытались выехать из Мариуполя, поделилась пострадавшая местная жительница.
По ее словам, она с мужем и двумя детьми находились в автомобиле, когда по ним открыли огонь на поражение.
«Мы хотели вернуться уже назад, но начали стрелять. С двух сторон. Украинцы. Батальон «Азов» стрелял. Мы были на гражданской машине. На ней было написано «Дети». Белые веревки. Тряпки висели. Начали стрелять сильно. Сначала не попали и не ранили. А потом, когда ранили, муж упал на пол, открыл дверь и говорит: «Не стреляйте, пожалуйста! Дети раненые! Ранило детей!» И жену, кричит, ранило, пожалуйста, не стреляйте», – передает РИА «Новости» ее слова.
Очевидец произошедшего вспомнила, что боевики собирались выстрелить в машину из крупнокалиберного оружия. «Они достали такую большую... Не знаю что это... Хотели из нее в машину выстрелить. Я взяла детей, вывела на дорогу, чтобы показать – пожалуйста, не надо, дети. Я кричала, и дети кричали», – рассказала собеседница агентства Елена.
Женщина добавила, что боевики подозвали их и спросили, куда они направляются и знают ли, кто там находится.
«Вы что, сюда на смерть пришли? Сейчас, говорит, тебя и жену твою положим здесь, а детей заберем!» Дети плакали сильно, просили: «Не стреляйте!» Они сказали: «Быстро идите туда!» – и показывают в сторону Сартаны. «Мы вам время даем! Бегите!» Как к нелюдям к нам. И мы пошли, бежали», – рассказала женщина.
Тем временем украинские войска ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка.
А в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские войска в 08.10 обстреляли поселок Пантелеймоновка.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска.
На сторону ДНР перешли семь украинских военных
Семь украинских военных перешли на сторону Донецкой народной республики, сообщили в народной милиции республики.
«На сторону Донецкой народной республики перешли семь военнослужащих 54-й механизированной бригады ВСУ», – сообщается в Telegram-канале народной милиции ДНР.
При этом отмечается, что третья рота батальона «Донбасс» 54-й бригады бросила оружие и в полном составе бежала в пункт постоянной дислокации в город Лозовая Харьковской области.
Тем временем вооруженные силы России уничтожили под Краматорском ангары, где находились самолеты и вертолеты ВСУ. Так, российская авиация также поразила за сутки 136 украинских военных объектов. во вторник стало известно, что российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область.
Путин обратил внимание главы Евросовета на игнорирование ЕС ракетного удара по ДНР
Президент России Владимир Путин обратил внимание председателя европейского совета Шарля Мишеля на то, что руководство ЕС проигнорировало действия украинских военных, обстрелявших Донецк ракетой, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России обратил особое внимание, что руководство Евросоюза, публично оценивая происходящее, проигнорировало вчерашнюю преступную и бесчеловечную акцию украинских военных – ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведший к многочисленным жертвам среди гражданского населения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Напомним, ракетный удар был нанесен 14 марта, в результате чего скончались 20 человек, еще 36 получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин позже рассказал, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В ДНР заявили об освобождении 93 населенных пунктов
Силы ДНР освободили уже 93 населенных пункта, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
В штабе 13 марта сообщали о 90 освобожденных населенных пунктах.
«По состоянию на 15 марта 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР освободила 93 населенных пункта, включая Равнополь, Златоустовку и Ближнее», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.
Ранее во вторник Украина обстреляла снарядами калибра 122 мм Донецк и Еленовку в ДНР.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В ДНР 300 шахтеров не могут выйти на поверхность из-за обстрела ВСУ
Почти 300 горняков не могут выйти на поверхность из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) шахты имени Скочинского в Донецкой народной Республике (ДНР), сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.
«В 08.55 (время совпадает с мск) в результате обстрела обесточен вентилятор главного проветривания шахты имени Скочинского ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания». Под землей находятся 294 человека, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет», – сообщил источник ТАСС.
В понедельник украинские войска обстреляли здание детсада в Ясиноватой.
Ранее в понедельник в ДНР сообщили о гибели 20 человек из-за атаки ВСУ ракетой «Точка-У». Кроме того, украинские войска выпустили шесть мин по Петровскому району Донецка.
До этого украинские войска при отступлении из Волновахи заминировали корпуса больницы, после чего обстреляли медицинское учреждение с пациентами, в том числе роженицами, из танка и РСЗО «Град». Также украинские войска обстреляли поселок шахты «Трудовская» в Донецке, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра. Кроме того, ВСУ обстреляли школу в ДНР. В ДНР заявили о прицельном огне артиллерии ВСУ по жилым домам.
Согласно плану ликвидации подобного рода аварий, на предприятие вызван отряд горноспасателей, указали в ведомстве.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Украина обстреляла снарядами калибра 122 мм Донецк и Еленовку в ДНР
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 122 мм по Донецку и столько же по Еленовке в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 08.55 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 10.30 - н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.
Как сообщила народная милиция ДНР, Донецкой народной республике из-за агрессии со стороны украинских войск за сутки погиб 21 человек, 43 получили ранения.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В МИД заявили, что Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной: это преступление против человечности не окажется безнаказанным.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Число погибших при ударе ВСУ по Донецку выросло до 21 человека
Число жертв удара вооруженных сил Украины по центру Донецка выросло до 21, один пострадавший умер в больнице, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«К сожалению, еще один человек в больнице уже умер. Итого в результате вчерашнего ракетного теракта погиб 21 человек. Остальные находятся в больнице, врачи делают все возможное», – заявил глава республики в эфире «России-24», передает ТАСС.
Он добавил, что фамилии всех виновных уже установлены. «Вчера были выяснены данные, исходя из номера ракеты, что за подразделения, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование», – подчеркнул Пушилин.
Глава ДНР подчеркнул, что перед подразделениями республики поставлена «соответствующая» задача в отношении военных преступников.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины.
Ребенок пострадал при обстреле Макеевки ракетой ВСУ «Точка-У»
При обстреле Донецкой Народной Республики Вооруженными силами Украины из тактического ракетного комплекса «Точка-У» в Макеевке, предварительно, пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«По предварительной информации, в Макеевке четверо пострадавших, в том числе ребенок. Сведения о последствиях атаки продолжают поступать», – приводит слова источника в представительстве ДНР в СЦКК ТАСС.
Во вторник вечером микрорайон «Солнечный» в Макеевке пострадал при обстреле ДНР Вооруженными силами Украины из тактического ракетного комплекса «Точка-У» .
Во вторник президент России Владимир Путин указал председателю европейского совета Шарля Мишеля на игнорирование Евросоюзом ракетного удара по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведший к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
Напомним, ракетный удар со стороны ВСУ был нанесен 14 марта, в результате 18 человек погибли на месте, еще трое позже умерли в больнице от тяжелых ранений. Всего в лечебные учреждения доставили 35 пострадавших. 15 марта в ДНР объявлен днем траура. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.
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В Донецке назвали число погибших в ДНР с 17 февраля мирных жителей
С начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля погибли 49 мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«По данным представительства ДНР в СЦКК, с 17.02.2022 по состоянию на 23.30 (время совпадает с московским) 15.03.2022, за 27 дней эскалации со стороны Вооруженных сил Украины, погибли 49 мирных жителей, за текущие сутки – двое», – приводит ТАСС данные представительства ДНР в СЦКК. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 237 мирных жителей, в том числе 15 детей, за текущие сутки ранены 11 человек.
Согласно данным представительства, были повреждены 1146 жилых домостроений, 330 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 19 медицинских учреждений, 44 образовательных учреждения, 53 объекта социального обеспечения, 19 объектов критической инфраструктуры, 197 объектов электро-, водо- и газоснабжения, 189 транспортных средств.
«СЦКК зафиксировано 1118 фактов ведения огня. Горловское направление – 427, Донецкое направление – 454, Мариупольское направление – 237. Из них с применением тяжелого вооружения – 959», – указали в ДНР.
Всего украинской армией по территории республики выпущено 13863 боеприпаса различного калибра, включая 17 ракет тактического комплекса «Точка-У» и 562 ракеты реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», проинформировали в Донецке.
Накануне вечером при обстреле Донецкой Народной Республики Вооруженными силами Украины из тактического ракетного комплекса «Точка-У» в Макеевке, предварительно, пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Кроме того, 14 марта по жилому кварталу в центре Донецка со стороны ВСУ был нанесен ракетный удар с использованием кассетного боеприпаса, в результате 18 человек погибли на месте, еще трое позже умерли в больнице от тяжелых ранений; всего в лечебные учреждения доставили 35 пострадавших.
Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В Кремле выразили разочарование в связи с молчанием лидеров ЕС и США после обстрела Донецка
Кремль разочарован тем, что лидеры ЕС и США ничего не говорили об обстреле украинскими националистами Донецка и гибели мирных жителей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я хочу и ваше внимание обратить и самому сказать, что на самом деле мы весьма и весьма разочарованы тем, что ни европейские лидеры, ни моя коллега [представитель Белого дома Джен] Псаки, ни ее руководитель и президент США Байден, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО, ни вчера, ни сегодня не говорили ничего о Донецке. И ничего не говорили о тех невинных гражданских людях, которые погибли от ракеты, которую выпустили вооруженные силы Украины. И не говорили они об ужасах, которые творятся в Донецке, и никого не осуждали», – передает его слова РИА «Новости».
Песков отметил, что он не намерен давать никакую оценку этому: «Я просто хочу это констатировать и призвать всех обратить на это внимание».
Напомним, число жертв удара вооруженных сил Украины по центру Донецка выросло до 21, один пострадавший умер в больнице, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины.