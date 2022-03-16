За сутки в ДНР из-за обстрелов погибли два мирных жителя

За прошедшие сутки в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск погибли два мирных жителя, ранены 11 человек, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За прошедшие сутки погибли 2 мирных жителя, ранены 11 мирных жителей, из них четверо – с ранее освобожденных ВС ДНР территорий», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 23 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», – добавили там.

Отмечается, что украинские войска применили 179 единиц боеприпасов.

По данным представительства, в 8.35 по населенному пункту Гольмовский со стороны населенному пункта Дача было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм. По Еленовке со стороны Новомихайловки выпустили пять снарядов калибром 122 мм.

В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.