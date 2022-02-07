|
|
Россия сохранила лидерство в командном турнире по фигурному катанию на ОИ
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российская сборная лидирует в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине после победы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе в парном катании, сообщают информационные агентства.
Мишина и Галлямов набрали 145,20 балла. Второе и третье места заняли соответственно Рику Миура/Рюити Кихара из Японии (139,60) и Пэн Чэн/Цзинь Ян из Китая (131,75). Российская команда лидирует в командном турнире, набрав 55 очков, у Японии и США по 48 очков, передает РИА «Новости».
Напомним, российская команда стала лидером командного турнира после победы Камилы Валиевой в короткой программе. Штаб сборной по фигурному катанию решил не делать замен в заключительный день командного турнира Олимпийских игр.
-
Ягудин назвал позорищем поведение украинских фигуристов
|
|
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал реакцию украинцев на прокат Камилы Валиевой, ответив, что они единственные, кто не аплодировал стоя российской фигуристке.
«Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаем наблюдать подобные вещи» – цитирует его «Спорт-Экспресс».
Ягудин добавил, что сегодня он видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. «Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!» – подчеркнул он.
Напомним, что после выступления российской фигуристки встали все соперники из других стран, за исключением Украины.
Ранее сообщалось, что после победы Камилы Валиевой в короткой программе российская команда стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.
-
Кремль спросили о «трудностях» с посадкой самолета Путина в Пекине
Самолет президента России Владимира Путина «покачало» во время посадки в Пекине, соответствующее видео появилось в Сети, сообщают СМИ. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг информацию о каких-либо сложностях с посадкой.
В Сети появился ролик, на котором якобы запечатлено, как самолет Путина «покачало» во время захода на посадку в Пекине, передает «Царьград».
Видео вызвало споры среди пользователей. Многим показалось, что во время посадки самолет «махнул крылом».
При этом самолет сел успешно.
«Все хорошо», – сказал Песков на просьбу прокомментировать информацию о «сложностях» при посадке, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу Путин прибыл в Китай. Стороны подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Россия, в частности, выступила против независимости Тайваня.
Также компания «Газпром» и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока. Роснефть и китайская CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая.
После переговоров Владимир Путин планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр. Он выразил уверенность, что спортсмены России и Китая достойно выступят на ОИ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает дальнейшему сближению России с Китаем.
Губерниев назвал «ублюдком» украинского журналиста в Пекине
Российский комментатор Дмитрий Губерниев поругался с украинским журналистом на Олимпийских играх в Пекине.
Инцидент произошел в пятницу в кафе для журналистов, расположенном в подтрибунном помещении стадиона «Птичье гнездо», где в пятницу пройдет церемония открытия Олимпиады.
«У тебя очень странное имя, чертов лузер. Простите, ваше имя – чертов лузер, фамилия – ублюдок. Окей, я Дмитрий, всего хорошего», – передает РИА «Новости» слова Губерниева украинцу.
Позже Губерниев объяснил причину конфликта.
«Я случайно задел перегородку там, в помещении. Вот украинец и начал, абсолютная провокация», – рассказал комментатор.
Ранее украинский фигурист Максим Никитин заявил о готовности говорить на русском языке.
Фигурист Кацалапов заявил о претензиях к американцам за поведение на льду
|
|
Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал, что выразил претензии американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью за их поведение на льду во время разминки перед ритм-танцем в командном турнире Олимпиады в Пекине.
Чемпионы мира и Европы Синицина и Кацалапов за исполнение ритм-танца в командном турнире получили 85,05 балла и уступили Мэдисон и Донохью (86,56). Сборная США лидирует в командном зачете с 20 очками, россияне идут вторыми (17).
«Не помню, что конкретно. Не помню даже, на английском или на русском, но что-то сказал. Дело в том, что это продолжается весь сегодняшний день. Как-то накопилось, накипело. Провокации? Не то чтобы провокации... Просто пять пар на льду на разминке – это достаточно много. И мы, все спортсмены, в раздевалке в танцах всегда из-за этого ругаемся. Но здесь уже немного на личное перешло», – передает РИА «Новости» слова российского спортсмена.
Кацалапов подтвердил, что претензии у него именно к Хаббелл и Донохью. «Да. На них накипело, потому что началось с утра. Но это все остается только на льду, вне него никаких проблем нет, они классные ребята. Просто это спортивный характер. Это этика такая на льду – мы первые начали делать свою связку, они заезжали и видели нас. Надо уступить», – объяснил россиянин.
Ранее Кацалапов назвал случайностью свою ошибку в ритм-танце. «С таким хорошим настроением ехали... Да, была обидная такая ошибка. Это точно не волнение», – добавила Синицина.
Напомним, в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.
Зарубежные СМИ сочли активность российских болельщиков на Олимпиаде политической
Газета The Wall Street Journal отметила активную поддержку российских олимпийцев со стороны болельщиков – издание увидело в этом политический подтекст.
В статье WSJ, как и во время летней олимпиады, с некоторым пренебрежением отзывается о российских спортсменах, а активность в поддержку российских атлетов, в том числе и со стороны болельщиков авторы связывают с политикой. Издание также упомняуло петицию, которую опубликовал фигурист Алексей Ягудин в поддержку олимпийцев из России. Он призвал ВАДА и Международный олимпийский комитет (МОК) разрешить российским атлетам выступать под флагом России.
Тем временем в России все больше звезд присоединяется к кампании #wewillROCyou. Накануне вечером Дима Билан выпустил новый клип на песню «Ради побед». Песня и первая версия клипа были выпущены к летней Олимпиаде в поддержку спортсменов и кампании #wewillROCyou.
Кампанию #wewillROCyou поддерживали и в регионах. В Екатеринбурге прошел семейный фестиваль «Снежня России» в поддержку кампании. Его посетили почти три тысячи человек.
Ранее новый, зимний, этап кампании #wewillROCyou уже поддержали российские звезды Сергей Жуков, Тимур Родригез, Юлианна Караулова, Анфиса Чехова, МакSим, Настасья Самбурская, Алексей Воробьев и др.
Напомним, 4 февраля стартовалазимняя Олимпиада, на которой атлеты из России будут выступать без гимна, флага, символики и без названия страны. Вместо этого называться сборная будет ROC (Russian Olympic Committee). Именно из этой аббревиатуры и родилась кампания #wewillROCyou.
Лыжница принесла России первую медаль Олимпиады
Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне и принесла национальной сборной первую медаль XXIV зимних Олимпийских игр, проходящих сейчас в Пекине.
Первое место заняла норвежка Тереза Йохауг, в тройку также вошла австрийка Тереза Штадлобер, передает РИА «Новости».
-
В скиатлоне лыжники половину дистанции проходят классическим ходом, после чего меняют лыжи и вторую половину идут коньковым ходом.
Ранее сообщалось, что российские прыгуны с трамплина выступят в основных соревнованиях на нормальном трамплине на Олимпийских играх в Пекине.
Украинский фигурист Никитин заявил о готовности говорить на русском языке
|
|
Украинский фигурист Максим Никитин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Назаровой, готов общаться с представителями российских СМИ на русском языке.
Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко предпочел ответить по-английски на заданный вопрос на русском языке.
«Мы свободные люди, я надеюсь, что каждый в свободной стране и каждый может говорит на любом языке, на котором хочет. В пандемию, в это сложное время, много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, задают адекватные вопросы, адекватные ответы», – передает ТАСС слова Никитина.
Одним из тренеров украинского дуэта является россиянин Александр Жулин. «Он как постановщик, наш, можно сказать, второй тренер. Он нам помогает, когда есть вопросы. Конкретно эти программы поставил именно Александр Вячеславович и его штаб», – добавил фигурист.
Никитин рассказал, что постановкой программ их дуэт занимался в Москве: «Мы давно [в Москве] не были. Но на время постановки программы мы там были. [Приехать в Москву] достаточно сложно именно из-за антиковидных мер».
Ранее глава киевского отделения партии «Украинское объединение патриотов» Дмитрий Симанской выразил возмущение тем, что украинский олимпийский чемпион в лыжной акробатике Александр Абраменко на пьедестале обнимался с представителем российской сборной.
Маринин: Конфликт с американцами на льду мог стать причиной проигрыша по баллам Кацалапова и Синициной
|
|
Конфликт российских фигуристов Никиты Кацалапова и Виктории Синициной с американской парой на разминке перед ритм-танцем на командном турнире на Олимпиаде в Китае, безусловно, мог стать причиной второго места, сказал газете ВЗГЛЯД олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин.
Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал, что на разминке перед ритм-танцем на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине он столкнулся с американской парой и что-то сказал им. Однако нападки со стороны американцев продолжались весь день, пара, по словам Кацалапова, не уступала на льду.
«Думаю, именно это и стало причиной второго места, потому что Никита, насколько я видел, ошибся в каких-то шагах. Ошибка была незначительная, но сама ситуация вывела из нормального ритма спортсменов. То есть, люди привыкли разминаться, дожидаться своего выхода на лед и спокойно откатывать свой вариант», – говорит Маринин.
Он не знает, были ли шаги, сделанные во время разминки со стороны американцев, намеренными или ненамеренными, однако ритм у российских спортсменов явно был нарушен.
«Плюс, естественно, Никита не мог не отреагировать на это. То есть, на лицо было то, что соперника вывели из психологического равновесия. Такие ситуации не редкость в спорте. Я желаю нашим спортсменам не поддаваться на эмоции, сохранять спокойствие и откатать так, как они это делают на других соревнованиях», – считает собеседник.
Фигурист подчеркивает, что Олимпийские игры, по сути, ничем не отличаются от любых других соревнований. Тем более, что эти проходят без зрителей и без дополнительного давления со стороны. «Все, что нужно нашим спортсменам, только делать то, что они умеют, и умеют делать очень хорошо», – заключил Маринин.
В ритм-танце на командном турнире Кацалапов и Синицина на Олимпийских играх в Китае показали второй результат, заработав 85,05 балла. Первое место получила американская пара Мэдисон и Донохью (86,56).
Хоккеистки сборной России проиграли команде США в матче олимпийского турнира
Женская сборная России по хоккею уступила команде США в матче группового этапа олимпийского турнира со счетом 0:5.
В составе американок шайбы забросили Саванна Хэрмон (13-я минута), Хилари Найт (29), Грейс Зумвинкл (44), Джесси Комфер (47) и Алекс Карпентер (49). Встреча в Пекине завершилась со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) в пользу действующих олимпийских чемпионок, передает РИА «Новости».
Ранее российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
Лыжник Большунов завоевал для России первое золото Олимпиады в Пекине
|
|
Лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне и завоевал для сборной России первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Россиянин Александр Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Вторым стал его соотечественник Денис Спицов (отставание 1 минута 11 секунд), третьим – финн Ийво Нисканен (+2.00,2), передает РИА «Новости».
Россиянин Артем Мальцев занял девятое место (+3.54,8), Алексей Червоткин – 36-е место (+8.49,7). Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо из Норвегии стал 40-м и проиграл 9 минут 6 секунд. Трехкратный чемпион мира норвежец Шур Рете сошел с дистанции по ходу гонки.
Как сообщает ТАСС, Большунов упал при прохождении одного из спусков на первом круге дистанции, но сумел быстро подняться и не отстал от общей группы. Спицов совершил падение на последнем круге.
Большунову 25 лет, он представляет общество «Динамо». Российский лыжник на Олимпиаде 2018 года завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль. Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, также спортсмен завоевал шесть серебряных и одну бронзовую медаль мировых первенств. Он стал первым в России лыжником, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.
Скиатлон – дисциплина, включающая в себя прохождение первой половины трассы классическим стилем, а второй – свободным. В середине гонки спортсмены меняют лыжи.
-
Напомним, фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе, что позволило России сохранить лидирующую позицию в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. За свой прокат россиянин набрал 181,65 балла.
Кроме того, после победы Камилы Валиевой в короткой программе российская команда стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.
Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).
Россия сохранила лидерство в олимпийском командном турнире по фигурному катанию
Фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе, что позволило России сохранить лидирующую позицию в командном турнире по фигурному катанию Олимпийских игр в Пекине.
За свой прокат россиянин набрал 181,65 балла. Победил японец Юма Кагияма (208,94), который показал свой лучший результат в сезоне, третьим стал американец Винсент Чжоу (171,44), сообщает РИА «Новости».
После пяти программ лидирует сборная России (45 очка), второе место занимает команда США (42), третье – Японии (39).
Напомним, после победы Камилы Валиевой в короткой программе российская команда стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.
-
Режиссер Олимпиады в Сочи назвал церемонию открытия Игр в Пекине минималистичной
|
|
«Это сделано профессионально, очень чисто, есть и красивые моменты, пиротехника потрясающая», – сказал газете ВЗГЛЯД режиссер-постановщик церемонии открытия зимней Олимпиады-2014 в Сочи Андрей Болтенко, комментируя торжественную церемонию открытия 24-й Олимпиады.
В пятницу, 44 февраля, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Церемония открытия состоялась на Национальном стадионе, который также известен как «Птичье гнездо».
«Мои ожидания были очень высокими и они, в каком-то смысле, не оправдались, потому что в 2008 году на летних Олимпийских играх Китай сделал чрезвычайно масштабное действие: было вложено очень много денег, усилий, все было очень грандиозно. И в каком-то смысле, наверное, они сделали все так, как и обещали. Говорили, что мы увидим то, что не предполагаем, собственно, так и произошло», – говорит Болтенко.
Он подчеркивает, что от типичного для Китая максимализма организаторы 24-х Олимпийских игр перешли к довольно тонкому минимализму. При этом в некотором смысле именно такой подход вероятно соответствует нынешнему положению страны, поскольку в 2008 году Китаю, по всей видимости, было важно продемонстрировать свою креативную состоятельность в жанре масштабного сценического действия. А сейчас, когда уже ни у кого нет никаких сомнений, они могут позволить себе творческий минимализм, считает режиссер.
«Это сделано профессионально, очень чисто, есть и красивые моменты. Пиротехника потрясающая – ее, кстати, похоже делал тот же художник, что и на прошлой церемонии – Цай Гоцян. Он делает не просто пиротехническое шоу, а художественное произведение, и это было чрезвычайно эффектно», – отмечает собеседник.
Кроме того, эксперт заметил, что китайские организаторы повторили схему выхода атлетов, как это было в Сочи в 2014 году.
Но во время пандемии рассчитывать на какие-то масштабные действия было, вероятно, неоправданно, продолжает собеседник. При этом он считает, что китайский режиссер Чжан Имоу, который спродюсировал церемонию Олимпийских игр в Пекине, в очередной раз продемонстрировал профессионализм в этом жанре: «придраться не к чему».
«Но в целом, я ждал, что будет другого масштаба событие. Не то, чтобы я совсем обманулся, но, скажем так: был в некотором смысле удивлен. Просто в прошлый раз они использовали гораздо больше людей, всевозможных эффектных костюмов, полетов и невероятных на тот момент технологий. Сейчас никаких особенно масштабных декораций и десятка тысяч людей не было, все было достаточно элегантно и не так уж и объемно. Технологии, которые были использованы, уже известны, ничего сверхординарного я не увидел», – делится Болтенко.
И даже кульминация любой церемонии – появление олимпийский огня – сделана достаточно просто, считает эксперт. Обычный олимпийский факел, который стал центром композиции. Все это во многом символизирует подход китайцев к церемонии: минималистично, стильно, смыслово.
«В азиатских церемониях довольно часто визуальная форма подменяет само содержание. Здесь все эпизоды были содержательными: смысловые и довольно точные. Например, очень изящно придумана церемония национального флага, когда разные национальности, проживающие в Китае, передавали из рук в руки полотнище. Это было довольно любопытно придумано.», – считает режиссер. В минимализме и при таком четком подходе есть поэтическая точность происходящего, убежден собеседник.
Российские биатлонисты взяли бронзу в смешанной эстафете
|
|
Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
Во время соревнований на стрельбище cпортсменам мешал сильнейший ветер. После первой половины гонки Россия отставала более чем на минуту, сообщается в Telegram-канале «RT на русском».
-
Победу одержала сборная Норвегии, преодолевшая дистанцию за 1 час 6 минут 45,6 секунды. Второе место заняла сборная Франции заняла второе место с отставанием на 0,9 секунды. Команда России отстала от победителей на 1,5 секунды.
Ранее сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне и принесла национальной сборной первую медаль XXIV зимних Олимпийских игр. В скиатлоне лыжники половину дистанции проходят классическим ходом, после чего меняют лыжи и вторую половину идут коньковым ходом.
Россия заняла третье место в медальном зачете по итогам второго дня ОИ
По итогам второго дня зимних Олимпийских игр в Китае Россия находится на третьем месте в зачете с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.
На второй строчке Швеция с двумя золотыми наградами, а на первом – Норвегия с двумя золотыми и одной бронзовой медалями, передает РенТВ.
Первое «золото» России выиграл лыжник Александр Большунов в скиатлоне. В этой же гонке «серебро» взял Денис Спицов. Бронзовую медаль для сборной завоевала в могуле фристайлистка Анастасия Смирнова.
-
Также сегодня продолжился командный турнир в фигурном катании. Камила Валиева стала первой в короткой программе, а Марк Кондратюк стал вторым в произвольной. Они принесли в копилку сборной 10 и 9 очков соответственно. Набрав в общей сумме 45 баллов, Россия обошла США и взяла лидерство в таблице. Соревнования продолжатся в понедельник выступлениями в парном катании, танцах на льду и женском одиночном.
Хоккеистки сборной России победили команду Швейцарии в первом матче на Олимпийских играх
Женская сборная России переиграла команду Швейцарии в первом матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира.
Встреча завершилась со счетом 5:2 (2:1; 2:1; 1:0) в пользу российской команды, передает РИА «Новости».
Россиянки 5 февраля сыграют против сборной США.
Напомним, в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.