Папа Римский Франциск предостерег от войны «на степях Восточной Европы»

Политолог: Россию и США ждет новый виток эскалации напряженности

«В ответе видны некоторые зацепки, свидетельствующие о желании Москвы продолжать диалог. Но в целом тональность российских заявлений как минимум не изменилась, несмотря на несколько проведенных раундов переговоров», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее МИД России опубликовал свою реакцию на январское письмо Вашингтона по гарантиям безопасности.

Переданный Москвой документ по-прежнему ультимативен в той части, которая касается «пакетности» безопасности, пояснил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Ответы выдержаны в том же духе, что и изначальное, декабрьское предложение Вашингтону по безопасности. Россия повторяет: мы обсуждаем все интересные технические «кейсы» только после того, как будет решен главный политический вопрос о юридических гарантиях отказа от расширения НАТО», – заметил эксперт.

В главных требованиях ничего не изменилось, позиции обеих сторон не сдвинулись, отметил аналитик. «Значит, мы, вероятно, станем свидетелями нового витка эскалации. Тот факт, что одновременно с передачей ответа Москва сообщила послу США о высылке его заместителя, – более чем верный «анонс» роста такой напряженности. Естественно, за этим последует ответ Вашингтона. Как минимум возобновится дипломатическая война. Да и, наверно, не только она», – допустил Лукьянов.

В этой ситуации говорить о шансах на компромисс не приходится, подчеркнул собеседник. «Сейчас у США и России совершенно другой настрой: идет поднятие ставок. Именно по причине того, что компромисса пока не видно. Попытки сближения позиций станут актуальны только тогда, когда ситуация станет действительно опасной. Пока, судя по всему, у сторон нет ощущения, что существует реальная угроза войны или какого-то другого неконтролируемого развития событий», – считает эксперт.

Лукьянов обратил внимание и на призыв украинского лидера Владимира Зеленского, прозвучавший в четверг в интервью агентству «РБК-Украина»: о подготовке «глобального документа» с гарантиями безопасности для Украины, который подписали бы в том числе США и Россия. Такой документ, как дал понять Зеленский, мог бы избавить Киев от необходимости добиваться членства в НАТО.

«Это любопытно – появились какие-то новые идеи относительно возможности достижения гарантий безопасности. Но надо помнить, что Будапештский меморандум никого ни от чего не спас, когда изменились обстоятельства, и случился острый кризис. Впрочем, то, что Зеленский заговорил про такой вариант, в принципе, уже хорошо. Другое дело, что президент Украины чего только не говорит. Не стоит воспринимать все его слова за фундаментальную позицию Киева», – заметил Лукьянов.

Ранее в четверг МИД РФ передал приглашенному в ведомство послу США Джону Салливану письменную реакцию на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности. «Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса», – указывается в российском документе.

Москва указала: в случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» Крым, втянув США и их союзников в прямой конфликт с Россией. В целом Россия не увидела в ответе США подтверждений тому, что американская сторона в полной мере привержена соблюдению непреложного принципа неделимости безопасности.

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