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Папа Римский Франциск предостерег от войны «на степях Восточной Европы»
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Папа Римский Франциск на встрече с представителями Восточных церквей предостерег от войн, в том числе в Восточной Европе, передает служба печати Святого престола.
«Мы окружены войнами, и это трагедия. Человечество, которое гордится своими достижениями в науке, философии, многим другим, отступает назад в вопросах мира. Оно чемпион по войнам. Это повод для стыда для всех», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
По мнению Франциска, была надежда, что «не придется повторять это в третьем тысячелетии». «Но мы видим кровопролитие в конфликтах на Ближнем Востоке, в Сирии и Ираке, мощные грозные ветры дуют на степях Восточной Европы, разжигая огонь оружием, оставляя холод в сердцах невинных», – сказал он.
Ранее папа Римский Франциск в письме «дорогим друзьям» из России – председателю Всемирного союза староверов Леониду Севастьянову и его супруге оперной певице Светлане Касьян – назвал «сумасшествием» войну стран Запада с Россией из-за ситуации в Донбассе.
Напомним, Киев и страны Запада с конца 2021 года активно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит нападение на Украину. В Кремле подобные обвинения не раз отвергали, отмечая, что Россия ни на кого не собирается нападать.
Лавров обратился к США «по понятиям»
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Россия будет добиваться от США и НАТО честного подхода к диалогу по гарантиям безопасности, как говорят у нас, «пацан сказал, пацан сделал», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии, о которых президент России Путин не раз упоминал), оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет», – передает его слова RT.
«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие: «пацан сказал – пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», – отметил Лавров.
Министр добавил, что обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможность встречи.
«Мы договаривались с госсекретарем Энтони Блинкеном, что когда Россия направит свой документ и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам», – сказал он.
Ранее Швейцария заявила о готовности принять встречу Лаврова и Блинкена.
Блинкен заявил, что «направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта».
США заявили о вторжении России в «другие части Восточной Европы»
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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пытаясь аргументировать якобы имеющиеся у России планы напасть на Украину, заявила в интервью CNN, что Россия «вторгалась в другие части Восточной Европы», не пояснив при этом, о каких регионах идет речь.
Расшифровку интервью распространило постпредство США при ООН.
Ведущий отметил, что его знакомые украинцы в США не верят, что Россия начнет масштабное вторжение на Украину, такого же мнения придерживаются его коллеги на востоке Украины. «В чем здесь нестыковка?» – передает РИА «Новости» вопрос ведущего.
«Я не знаю, есть ли здесь нестыковка. Я думаю, что мы все видим одни и те же вещи, и это может интерпретироваться по-разному. Но это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», – сказала Томас-Гринфилд в ответ.
При этом она отметила, что если в итоге российского «вторжения» не произойдет, то это будет значить, что американские дипломатические усилия возымели действие.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок. Теперь, по их версии, «вторжения» России на Украину следует ждать после 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
Напомним, ранее в пятницу газета Washington Post сообщила, что США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.
Политолог: Россию и США ждет новый виток эскалации напряженности
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«В ответе видны некоторые зацепки, свидетельствующие о желании Москвы продолжать диалог. Но в целом тональность российских заявлений как минимум не изменилась, несмотря на несколько проведенных раундов переговоров», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее МИД России опубликовал свою реакцию на январское письмо Вашингтона по гарантиям безопасности.
Переданный Москвой документ по-прежнему ультимативен в той части, которая касается «пакетности» безопасности, пояснил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
«Ответы выдержаны в том же духе, что и изначальное, декабрьское предложение Вашингтону по безопасности. Россия повторяет: мы обсуждаем все интересные технические «кейсы» только после того, как будет решен главный политический вопрос о юридических гарантиях отказа от расширения НАТО», – заметил эксперт.
В главных требованиях ничего не изменилось, позиции обеих сторон не сдвинулись, отметил аналитик. «Значит, мы, вероятно, станем свидетелями нового витка эскалации. Тот факт, что одновременно с передачей ответа Москва сообщила послу США о высылке его заместителя, – более чем верный «анонс» роста такой напряженности. Естественно, за этим последует ответ Вашингтона. Как минимум возобновится дипломатическая война. Да и, наверно, не только она», – допустил Лукьянов.
В этой ситуации говорить о шансах на компромисс не приходится, подчеркнул собеседник. «Сейчас у США и России совершенно другой настрой: идет поднятие ставок. Именно по причине того, что компромисса пока не видно. Попытки сближения позиций станут актуальны только тогда, когда ситуация станет действительно опасной. Пока, судя по всему, у сторон нет ощущения, что существует реальная угроза войны или какого-то другого неконтролируемого развития событий», – считает эксперт.
Лукьянов обратил внимание и на призыв украинского лидера Владимира Зеленского, прозвучавший в четверг в интервью агентству «РБК-Украина»: о подготовке «глобального документа» с гарантиями безопасности для Украины, который подписали бы в том числе США и Россия. Такой документ, как дал понять Зеленский, мог бы избавить Киев от необходимости добиваться членства в НАТО.
«Это любопытно – появились какие-то новые идеи относительно возможности достижения гарантий безопасности. Но надо помнить, что Будапештский меморандум никого ни от чего не спас, когда изменились обстоятельства, и случился острый кризис. Впрочем, то, что Зеленский заговорил про такой вариант, в принципе, уже хорошо. Другое дело, что президент Украины чего только не говорит. Не стоит воспринимать все его слова за фундаментальную позицию Киева», – заметил Лукьянов.
Ранее в четверг МИД РФ передал приглашенному в ведомство послу США Джону Салливану письменную реакцию на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности. «Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса», – указывается в российском документе.
Москва указала: в случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» Крым, втянув США и их союзников в прямой конфликт с Россией. В целом Россия не увидела в ответе США подтверждений тому, что американская сторона в полной мере привержена соблюдению непреложного принципа неделимости безопасности.
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Посол возмутился нежеланием США признать геноцид русских в Донбассе
Слова представителей властей США, подвергающих сомнению факт геноцида русских в Донбассе, «вызывают возмущение и негодование», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком?» – заявил он, напомнив также о «трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, когда десятки безоружных жителей города были сожжены заживо неонацистскими преступниками, оставшимися в итоге безнаказанными».
По мнению посла, «здесь прослеживаются не просто двойные стандарты со стороны США, а совсем примитивный и грубый цинизм». Он заявил, что «красивые лозунги Вашингтона о высшей ценности прав человека не стоят ломаного гроша», передает ТАСС.
Как указал Антонов, «главной геополитической целью США является оттеснение России как можно дальше на восток», для этого проводится «выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания». В результате США «предпочитают не только игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой».
Антонов подчеркнул, что «на Украине живут миллионы русских, интересы которых должны быть обеспечены и защищены». По его словам, «в этом – залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе. На брифинге Псаки подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе – по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут «использовать» в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины.
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Захарова: США отвергли все предложения России заморозить высылки дипломатов
Москва предписала заместителю посла США Барту Горману покинуть Россию в ответ на высылку Вашингтоном советника-посланника российского посольства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника», – приводит заявление РИА «Новости».
По словам Захаровой, в госдепартаменте демонстративно проигнорировали обращение Москвы с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда «сменщика».
«В итоге он вынужденно уехал без замены, что усугубило и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве, образовавшийся вследствие развязанной американцами "визовой войны», – подчеркнула Захарова.
Захарова подчеркнула, что массовая высылка дипломатов и «визовая война» с США не является выбором российской стороны.
«В который раз повторяем: массовые высылки дипломатов и набирающая обороты «визовая война» – не наш выбор. Неоднократно и на разных уровнях предлагали американской стороне прекратить ухудшать условия функционирования диппредставительств обеих стран и обнулить все вводившиеся в последние годы ограничения», – говорится в заявлении.
Она отметила, что «именно американская сторона инициировала в сентябре 2021 года очередной обмен выдворениями, потребовав отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа – до 30 января и 30 июня текущего года. Все попытки с нашей стороны урегулировать вопрос путем «замораживания» высылок на взаимной основе были отвергнуты. Причем под эту по сути санкционную меру в Госдепартаменте подвели и российского советника-посланника, хотя были прекрасно осведомлены, что последует зеркальный ответ в отношении Барта Гормана».
В четверг стало известно о том, что Москва решила выслать заместителя посла США Барта Гормана, об этом заявили в самом американском посольстве.
На прошлой неделе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве. «На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», – сказал глава диппредставительства.
Антонов добавил, что из посольства на днях уехала очередная группа его коллег. «В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года. И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность», – сказал посол. Генконсул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников добавил, что впервые в истории в этом консульстве работают всего пять дипломатов. При этом впервые «нет офицера по безопасности, что вопиющий факт».
В Кремле похвалили работу российских спецслужб
Спецслужбы России, несмотря на то, что их не так много, как в США, действуют очень эффективно, президенту Владимиру Путину представляется реальная картина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал в ответ на вопрос о том, насколько информирован президент и из каких источников он черпает информацию о происходящем в Донбассе, что у США действительно «очень много различных разведслужб», но и в России «у президента с этим все хорошо, у нас их не так много, но действуют они не менее эффективно», передает РИА «Новости».
«У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, разумеется, у президента России есть множество источников, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел. Из соответствующих служб получает соответствующие доклады», – ответил представитель Кремля на вопрос о дополнительных каналах связи.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провалом спецслужб США постоянно поступающие «разведданные» о вторжении России на Украину и задалась вопросом об источниках этой информации.
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В США назвали уловкой отвод российских войск от границ Украины
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Как утверждает Washington Post, США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.
«Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», – передает РИА «Новости» слова неназванного американского чиновника. Газета утверждает, что еще два американских и один европейский источник независимо друг от друга подтвердили, что знакомы с этой информацией.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок. Теперь, по их версии, «вторжения» России на Украину следует ждать после 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
Напомним, из Крыма после учений выполнили марши около десяти военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами. В среду Минобороны России объявило, что подразделения Южного военного округа (ЮВО) начали возвращаться в пункты дислокации из Крыма, где также проходил эпизоды масштабных учений всех ВС России.
Захарова задалась вопросом об источнике фейков для Белого дома о «вторжении» России на Украину
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провалом спецслужб США постоянно поступающие «разведданные» о вторжении России на Украину и задалась вопросом об источниках этой информации.
«Ссылки (госсекретаря США Энтони) Блинкена, (пресс-секретаря Белого дома Джен) Псаки, (представителя Госдепа Неда) Прайса и остальной агитбригады войны на американские «разведданные» свидетельствуют о провале спецслужб США. Важный вопрос: какая из этих структур поставила в Белый дом фальшивку?», – написала Захарова в Telegram.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
В тот же день, по сообщениям СМИ, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.
Британские таблоиды даже назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени.
После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок: теперь «вторжения» следует ждать после 20 февраля. Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
Между тем газета Washington Post сообщила, что США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон, а постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пытаясь аргументировать якобы имеющиеся у Москвы планы напасть на Украину, заявила, что Россия «вторгалась в другие части Восточной Европы», не пояснив при этом, о каких регионах идет речь.
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В Кремле объяснили высылку заместителя посла США
Высылка заместителя американского посла в России Барта Гормана является ответной мерой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим чего-то. Это ответ на провокацию», – передает его слова РИА «Новости».
В четверг стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла США Барта Гормана, об этом заявили в самом американском посольстве. «Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», – цитирует РИА «Новости» пресс-атташе миссии Джейсона Ребхольца. Позже стало известно, что Вашингтон собирается ответить на это решение Москвы.
Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом его непосредственного руководителя, посла Джона Салливана в здание МИД России. В МИДе ему вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности.
Сенат США принял резолюцию о поддержке антироссийских санкций
Сенат США принял резолюцию, в которой заявляет, что поддержит санкции против России в случае эскалации вокруг Украины, следует из данных голосования.
Двухпартийная резолюция появилась после сообщений о зашедшей в тупик работе над законопроектом о санкциях против России: сенаторы, как сообщали СМИ, признали, что до предполагаемой эскалации вокруг Украины принять документ не удастся, передает РИА «Новости».
При этом указывается, что резолюция не имеет обязательной силы, ее целью заявлено предупредить Москву о серьезных последствиях в случае атаки, обвинения в подготовке которой неоднократно и однозначно отвергала Москва.
Свою позицию законодатели выразили единогласно. Сенаторы высказались за продолжение экономической и гуманитарной поддержки Украины, а также содействия в сфере безопасности.
Также они призывают администрацию президента США Джо Байдена и союзников Вашингтона «действовать быстро», чтобы у Киева было все необходимое для защиты от предполагаемой российской «агрессии».
Ранее в Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России.
Вместе с тем в Совбезе назвали ежегодные траты США на «сдерживание России»: Пентагон с 2014 года ежегодно тратит 4 или 5 млрд долларов на антироссийскую программу.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.
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США начали изучать ответ России на реакцию по гарантиям безопасности
США изучаю российский ответ на реакцию Вашингтона по предложениям по гарантиям безопасности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на заседании Совбеза ООН по теме Минских соглашений.
Он подтвердил, что ответ российской стороны был получен и началось изучение.
«Более трех недель назад мы предоставили России документ с деталями, конкретными взаимными шагами, которые мы можем предпринять в ближайшее время для решения наших озабоченностей и продвижения интересов безопасности России, США, наших европейских партнеров и союзников», – передает ТАСС со ссылкой на слова Блинкена.
Напомним, в 17.00 российский МИД разместил на своем сайте полный текст ответа России на американские предложения по безопасности, который был также передан послу США в Москве Джону Салливану.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил, что намерен обнародовать текст российского ответа.
Путин заявил о неспособности США адекватно воспринимать требования России по безопасности
США и другие члены альянса пока не настроены адекватно воспринимать стержневые требования России по безопасности, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг продвижения российских требований к Западу, главные из которых сводятся к недопущению дальнейшего расширения НАТО, отказу от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврату военного потенциала и инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как уже говорил ранее, США и другие члены альянса пока не настроены, к сожалению, адекватно воспринимать эти три стержневых элемента нашей инициативы», – цитирует ТАСС Путина.
Напомним, российский МИД разместил на своем сайте полный текст ответа России на американские предложения по безопасности, который был также передан послу США в Москве Джону Салливану.
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Песков назвал нагнетающими ситуацию слова Байдена о «нападении» России на Украину
Заявления о планах России напасть на Украину, в том числе президента США Джо Байдена, нагнетают обстановку, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Песков заявил, что Россия не будет требовать от западных СМИ публичных извинений за фейки о якобы планируемом вторжении на Украину, однако Москва надеется, что впредь авторы оголтелых заявлений будут придерживаться более серьезного и ответственного подхода.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Лавров дал оценку заявлениям Запада о «вторжении России на Украину»
Заявления Запада о «вторжении» России на Украину – пропаганда, фейки и вымыслы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Уверен, мало-мальски интересующиеся внешней политикой люди убедились, что все это – пропаганда, фейки и вымыслы. Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чем говорят. Им это нравится. Если самому приятно – пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься?» – цитирует его RT.
По словам Лаврова, несмотря на то, что ситуация вызывает улыбку, «взрослые люди ежедневно «извергают» прогнозы и заклинания. Он напомнил, что журнал Politico уже несколько раз менял дату «вторжения» – теперь анонсирует 20 февраля. Одновременно глава Форин офиса Трасс сказала, что «вторжение» может последовать в любой момент в течение многих месяцев.
«Они уже «отбивают» себе перспективу. Государственный секретарь США (Энтони) Блинкен заявил, что «вторжение» – вопрос недель, а может быть и дней. Знаем, что госдеп доверительно проинформировал своих союзников по НАТО, что надо ждать «вторжения» до конца февраля. При этом генеральный секретарь альянса (Йенс) Столтенберг... заявляет, что у них нет данных о стопроцентной вероятности «нападения», – добавил министр.
Лавров подчеркнул, что параллельно Форин офис заявляет – «что бы ни происходило, надо быть настороже». «Мол, даже если Россия отведет войска, угроза не пропадет. Они закладывают «кирпичики» на будущее. Закончатся учения – войска вернутся в казармы. Процесс уже идет, они это видели. Но «забивают» тему на «веки вечные»: «даже если Россия вернет свои войска туда, где они постоянно дислоцируются, угроза все равно исходит», – пояснил глава МИД.
Ранее Лавров заявил, что Россия будет добиваться от США и НАТО честного подхода к диалогу по гарантиям безопасности, как говорят у нас, «пацан сказал, пацан сделал».
Ранее Швейцария заявила о готовности принять встречу Лаврова и с госсекретаря США Энтони Блинкена.
Блинкен заявил, что «направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта».
Швейцария заявила о готовности принять встречу Лаврова и Блинкена
Швейцария готова принять встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил официальный представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) Пьер-Ален Эльчингер.
«Швейцария готова предложить свои услуги, если они полезны и желательны. Это также включает в себя выполнение функций принимающей стороны или помощь в организации дискуссий и встреч», – передает его слова РИА «Новости».
Представитель ведомства не сообщил из соображений конфиденциальности, поступили ли запросы об организации встречи.
Ранее Блинкен заявил, что «направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта».