Обвиняемого в убийстве транссексуала в Петербурге отпустили после приговора

Подозреваемого в убийстве транссексуала из Таджикистана, чье тело нашли в реке в Ленобласти, освобожден в суде после приговора, суд счел его действия превышением самообороны, сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

«При поступлении дела в суд Яновскому вменялась статья «Убийство» УК РФ, суд переквалифицировал его действия на статью «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год 10 месяцев в колонии общего режима. Яновский освобожден из-под стражи в зале суда немедленно», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Обвиняемому зачли время содержания под стражей, поэтому его наказание считается отбытым.

По данным следствия, в ночь убийства в 2020 году мужчина в алкогольном опьянении нанес два удара в шею и не меньше одного удара в грудь транссексуалу. При этом его смерть могла наступить, по данным следствия, «в период времени с 11 часов 13.01.2020 по 23 часа 59 минут 15.04.2020 от проникающего ранения грудной клетки».

Фрагмент тела погибшего нашли в реке Мга в Кировском районе. Погибшим оказался 24-летний уроженец Таджикистана, который был транссексуалом. Подозреваемым оказался состоящий в закрытом сообществе нетрадиционных связей мужчина, в этом же сообществе был и погибший.

Также отмечается, что на встречу в отеле транссексуал пришел по приглашению мужчины.