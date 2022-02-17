Умерла последняя носительница языка индейцев-яганов

В Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России

Звучащие со стороны Вашингтона угрозы ввести санкции против России в случае «вторжения» на Украину уже порядком надоели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, мы бы предпочли не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, что не собираемся совершать. Эти угрозы, повторяемые как мантра на ежедневной основе, честно говоря, уже изрядно надоели», – передает его слова ТАСС.

Песков отметил, что гражданам России было бы приятнее слышать обращение президента США Джо Байдена без угроз.

«Наверное, в этом нет ничего предосудительного, и, наверное, можно приветствовать, что президент Соединенных Штатов Америки, одной из крупнейших стран мира, одного из мощнейших государств, действительно думает о российском народе. Это, наверное, должно нам импонировать», – сказал представитель Кремля.

«Если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это гораздо больше бы импонировало», – добавил он.

В среду в ходе выступления в Белом доме президент США Джо Байден обратился к гражданам России, призвав их не считать США и НАТО врагами. Он также заявил, что Соединенные Штаты не стремятся дестабилизировать Россию.

Глава американской администрации также выступил с утверждением, что Соединенные Штаты «не метят» в народ России, не стремятся дестабилизировать Россию. «Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», – заявил Байден.

Он также добавил, что в случае «агрессии» против Украины Запад введет против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустит запуска «Северного потока – 2» и создаст долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.