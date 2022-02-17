Умерла последняя носительница языка индейцев-яганов

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17 февраля, четверг | Последнее обновление — 04:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Госдеп открестился от прогнозов о «вторжении» России на Украину
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Самый опасный вид авторов дезинформации о COVID-19 – те, кто пытается не просто распространить фейки, а еще и всеми доступными способами расширить число их потенциальных жертв.
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16 февраля 1916 года русские овладели турецкой крепостью Эрзерум. Стремительное, особенно по меркам Первой мировой, наступление проходило в тяжелейших условиях. И все-таки наши предки овладели важной вражеской крепостью.
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Нашим соседям нужен свежий воздух, который рассеял бы застоявшийся националистический морок, вернул Украине представление о своём подлинном масштабе и открыл ей путь к большим задачам, достойным её народа. Разумеется, рука об руку с Россией.
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В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Умерла последняя носительница языка индейцев-яганов
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Последняя носительница языка индейцев-яганов умерла в Чили в возрасте 93 лет, сообщило правительство южноамериканской республики.
«Минутой молчания и посмертным награждением медалью министерства социального развития и по делам семьи глава ведомства Карла Рубилар отдала дань памяти Кристине Кальдерон, последней носительнице языка яганов и представительнице этого народа», – приводит текст сообщения ТАСС.
По сведениям ведомства, Кальдерон умерла в среду. Планировалось, что она лично получит медаль от министерства за ее вклад в развитие региона Магальянес и его культуры.
В 2003 году ЮНЕСКО наделила Кальдерон статусом «живого наследия». Согласно данным Министерства социального развития и по делам семьи Чили, она приложила много усилий для сохранения культуры яганов и их языка. Вместе со своей внучкой она составила словарь языка яганов и подготовила сборник рассказов и легенд этого народа.
Яганы – коренной народ архипелага Огненная Земля на юге Чили и Аргентины. В ходе переписи 2017 года в Чили к представителям этого народа себя отнесли 1600 человек.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как индейцы уничтожают страну Пиночета.
В Минске удивились реакции Армении после высказываний Лукашенко о Союзном государстве
Речи о дипломатическом скандале между Минском и Ереваном после высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении возможности Армении присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии нет, заявил на пресс-конференции глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Макей заявил, что «этому вопросу было уделено гипертрофированное внимание какое-то среди определенных политических сил Армении», и «надо посмотреть интервью президента полностью – там не было ни одного упоминания о том, что кто-то кого-то заставляет вступить в какое-то интеграционное объединение», передает ТАСС.
«Я не понимаю вообще, почему речь (в вопросе журналиста) идет о каком-то дипломатическом скандале», – добавил он.
Ранее Лукашенко, комментируя в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву возможные перспективы присоединения новых стран к Союзному государству России и Белоруссии, заявил, что «Армении деваться некуда».
После этого МИД Армении заявил, что «своеобразный геополитический анализ президента Белоруссии предназначен прежде всего для собственной внутриполитической повестки и не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой».
Также посла Белоруссии в Ереване вызвали в МИД.
Эстонская разведка узнала новую дату «вторжения» России на Украину
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Служба эстонской внешней разведки на фоне не подтвердившихся слухов о готовящемся 15 и 16 февраля вторжении России на Украину перенесла дату «вторжения» на конец февраля.
В качестве причины, по которой наступление на Украину не произошло 16 февраля, авторы приводят якобы «неготовность армии России», передает РИА «Новости».
«По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение», – поясняется в документе разведки Эстонии.
Кроме того, в Эстонии отметили, что действия России на собственной территории никак не скажутся на НАТО и странах Балтии. Тем не менее в разведывательном управлении напомнили о важности сдерживания Москвы при любом раскладе.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу France 24, что на этой неделе якобы существует возможность акта «военной агрессии» России против Украины.
Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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ЕС закупился рекордным количеством сжиженного газа
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Евросоюз (ЕС) предпринял обширные меры предосторожности на случай, если поставки российского газа прекратятся, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, для уменьшения риска возникновения перебоев с сырьем ЕК в последние месяцы провела переговоры с ключевыми экспортерами сжиженного природного газа (СПГ), такими как США, Катар и Египет, чтобы те нарастили объемы СПГ, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
Также состоялись консультации с ключевыми импортерами сжиженного природного газа, в частности Японией и Южной Кореей, чтобы те предоставили ЕС сырье из собственных запасов.
Как указала глава Еврокомиссии, в результате этих усилий Брюсселя в январе ЕС импортировал рекордные 10 трлн кубометров сжиженного газа.
Между тем цена газа в Европе во время торгов опустилась почти до 800 долларов за 1 тыс. кубометров на фоне заявлений по итогам переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.
Напомним, цена газа в Европе на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднималась почти до 1032 долларов за тысячу кубометров.
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МОК объяснил разницу дел Валиевой и Ричардсон
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Дела о положительных допинг-тестах российской фигуристки Камилы Валиевой и американской бегуньи Ша'Кэрри Ричардсон не имеют ничего общего между собой, заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.
«Ричардсон сдала положительный тест 19 июня, результаты пришли быстро, и Американское антидопинговое агентство обработало их до Игр в Токио. Ричардсон приняла один месяц дисквалификации с 28 июня. Надеюсь, ясно, что здесь ситуация (с Валиевой) другая», – передает РИА «Новости» ответ Адамса на вопрос, в чем разница между делами Валиевой и Ричардсон.
Ранее Ричардсон заявила, что сравнение ситуаций с ее допинг-тестом и допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой свидетельствует о расизме в мировом спорте.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА.
На Украине заявили о готовности Запада закрыть глаза на атаку ВСУ на Донбасс
Запад мог бы закрыть глаза на военное вторжение Украины в Донбасс, заявил представитель контролируемой Киевом части Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны Сергей Гармаш.
«Как мне сказал один западный дипломат: «Победителей не судят. Даже если вы (официальный Киев) войдете в Донецк военным путем, то никто вам слова не скажет», – передает РИА «Новости» слова Гармаша в эфире видеоблога бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Однако, по словам Гармаша, у Украины могут возникнуть проблемы со стороны Запада, если на боевые действия в Донбассе уйдет больше недели.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Украина готовит против Донбасса два основных удара.
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В Кремле оценили вероятность силовой операции Киева в Донбассе
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Высока вероятность, что Киев решится применить силу в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже все, всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе, то есть начинал гражданскую войну у себя в стране», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.
Ранее в ЛНР заявили, что Вооруженные силы Украины разместили более 20 танков у подконтрольного Киеву поселка Подлесное у линии соприкосновения в Донбассе. Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
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The Sun изменила статью о времени «вторжения» России на Украину
Британское издание The Sun отредактировало статью о «вторжении» России на Украину, якобы запланированном на утро 16 февраля.
Отмечается, что ночь на 16 февраля «прошла без происшествий», передает RT.
«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», – говорится в статье.
Ранее британские The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 03.00 по местному времени 16 февраля.
На минувшей неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.
В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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Побывавшая в Крыму украинская певица отказалась участвовать в «Евровидении»
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Украинская певица Алина Паш, которая ранее победила в отборочном конкурсе в Киеве, сняла свою кандидатуру после скандала с посещением Крыма в 2015 году.
«Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе «Евровидение». К сожалению. Мне действительно очень жаль», – написала певица в Instagram.
В посте девушка пожаловалась на угрозы в соцсетях, отметив, что не имеет команды пиарщиков, чтобы противостоять негативу и атаке.
Напомним, 12 февраля в Киеве прошел национальный финал отбора на «Евровидение-2022». Согласно результатам конкурса, победу одержала исполнительница Алина Паш с песней «Тени забытых предков». Но начался скандал – выяснилось, что Паш якобы нарушила условия участия, в частности посетила Крым в 2015 году и была внесена в базу сайта «Миротворец».
Скандал может стать причиной отстранения Украины от участия в конкурсе, так как Европейский вещательный союз может увидеть политизированность в этом случае.
Телеканал, проводивший конкурс, заявил, что нет доказательства того, что артистка нарушила правила отбора. Якобы Паш в 2015 году работала на частном мероприятии в Крыму и пересекала границу со стороны Украины.
Также был опубликован соответствующий ответ Госпогранслужбы, который телерадиокомпании передала артистка. Но в ведомстве отметили, что справку никому не выдавали. Сама певица добавила, что в России не выступала.
В Сети появилось фото Ту-22М3 с новой крылатой ракетой Х-32
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Минобороны опубликовало в Сети первое изображение дальнего ракетоносца Ту-22М3 с новой крылатой ракетой Х-32 на внешней подвеске.
Самолет появился в сюжете, посвященном инспекции главой Минобороны Сергеем Шойгу авиабазы Хмеймим в Сирии, передает «Российская газета».
Это первые достоверные фотографии Х-32, отмечает Центр анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) в Telegram.
Отмечается, что Х-32 создана на замену советской дальней крылатой ракете Х-22 и является ее глубокой модернизацией.
Несмотря на то, что новая ракета выполнена в прежнем корпусе, отличия от Х-22 существенны: например, у Х-32 новый, более мощный двигатель, также за счет меньшей по объему боевой части увеличен запас топлива; кроме того, установлена новая помехозащищенная система наведения – инерциальная и радиолокационная, с радиокоррекцией и привязкой к рельефу местности.
Х-32 обладает сильными возможностями прорыва ПРО – в частности, американской системы Aegis. Она летит к цели на высоте 40 километров со скоростью до 4,4 Маха, что превышает возможности ракеты-перехватчика SM-6 по обоим параметрам.
Многочастотный радар в головке самонаведения ракеты устойчив к помехам систем РЭБ. На цель Х-32 пикирует вертикально, попадая в «мертвую зону» радаров. Дальность пуска ракеты – 1 тыс. километров.
Ранее сообщалось, что российские Ту-22 и МиГ-31 с ракетами «Кинжал» прибыли в Сирию.
Шарий: Если завтра на Украине начнутся публичные расстрелы, никто ничего не скажет
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«Кокаиновый наркоман занимается явно не тем, чем должен заниматься президент. В стране колоссальнейшие проблемы, а он либо выдумывает новые праздники, либо «улучшает» санкции», – сказал газете ВЗГЛЯД медиаэксперт и политик Анатолий Шарий. В среду Зеленский своим указом ужесточил санкции против портала Шария и независимого онлайн-издания «Страна».
«Персональные санкции против меня, моей супруги и ее мамы были введены 20 августа прошлого года. Ресурс Sharij.net был заблокирован решением Совета по нацбезопасности и обороне и указом Зеленского. Теперь еще и «ужесточение», – отметил медиаэксперт и политик, основатель «Партии Шария» Анатолий Шарий.
«Единственное, что могу сказать – во главе этого государства стоит наркоман, и он сходит с ума при молчании всего мирового сообщества», – добавил Шарий.
Те люди на Западе, которые в свое время «вписывались», например, за основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и устраивали другие выборочные кампании протеста – молчат, когда украинская власть блокирует независимые медиаресурсы, отметил собеседник. «Похоже, что если завтра на Украине начнутся публичные расстрелы, никто ничего не скажет», – подчеркнул Шарий.
«Кокаиновый наркоман занимается явно не тем, чем должен заниматься президент. В стране колоссальнейшие проблемы. Уже ушли все инвестиции, государство разваливается, при этом его накачивают второсортным и третьесортным оружием – то, что поставляется, нельзя назвать оружием, а можно назвать металлоломом. В то же время людям нечем платить за коммунальные услуги. А человек, находящийся во главе государства, занимается тем, что либо выдумывает новые праздники, либо «улучшает» санкции, – подчеркнул собеседник. – Одну дорожку занюхал и придумал праздник единения какой-нибудь. Ввиду того, что у нас Северная Корея – 2, должны быть какие-то постоянные празднования, во имя великого кормчего. Вторую дорожку занюхал – и решил ужесточить санкции против «Шарий.нет». Иначе этот абсурд и безумие не объяснить».
В среду Владимир Зеленский своим указом внес изменения в пакеты санкций в отношении Анатолия Шария, его супруги Ольги Шарий, информагентства «Шарий.Нет», а также интернет-издания «Страна» (Strana.ua), сообщает ТАСС. Украинский президент предписал интернет-провайдерам блокировать все доступы к их информационным ресурсам.
«Зеленский решил сделать «Стране» подарок на день рождения нашего издания и расширил перечень санкций против нас. Он прописал в новом указе все зеркала нашего сайта и предписал провайдерам их блокировать», – говорится в сообщении в Telegram-канале издания Strana.ua. Впрочем, украинские провайдеры, хотя и далеко не все, и ранее блокировали ресурсы «Страны» «просто по звонку СБУ», отмечают авторы сообщения. Теперь власти решили дополнительно надавить на провайдеров, подчеркнули представители Strana.ua. «Это действительно признание нашей работы. Значит продолжают за ней следить. Значит боятся», – резюмируют авторы сообщения.
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Эшелон военной техники ЮВО пересек Крымский мост
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Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в пункт постоянной дислокации после плановых учений в Крыму, сообщает Минобороны.
«Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в ППД после завершения плановых учений», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
«Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом. Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу – танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок – на железнодорожные платформы на станциях погрузки», – говорится в сообщении.
Отмечается, что воинскими эшелонами боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей. По прибытии в воинские части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.
Напомним, во вторник российские военные начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму.
Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» в личных целях
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Официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась к сотрудникам западных СМИ с просьбой предоставить ей график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. – огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», – написала Захарова в Telegram.
Ранее британское издание The Sun отредактировало статью о «вторжении» России на Украину, якобы запланированном на утро 16 февраля.
До этого британские The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 03.00 по местному времени 16 февраля.
На минувшей неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.
В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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Захарова: Британия сама должна доказать, что не собирается нападать на Россию
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Москва призывает Лондон «принять сигнал» и доказать, что Британия не хочет нападать на Россию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Еще раз, специально для Лондона: примите сигнал. Уже не первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. А вот странам надо объясниться. С ними не так все очевидно», – сказала Захарова на брифинге, сообщает РИА «Новости».
Она подчеркнул, что «пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого нападать».
«Ведь именно британский боевой эсминец бороздил Черное море и вторгся в российские территориальные воды. Это было в июне 2021 года, но у нас сейчас появилось стойкое ощущение. Возможно, Британия хочет на нас напасть. Возможно, это была репетиция», – заявила Захарова.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что вероятность вторжения России на Украину имеет высокую степень вероятности (highly likely).
23 июня 2021 года Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны обвинили командование эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
В Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России
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Звучащие со стороны Вашингтона угрозы ввести санкции против России в случае «вторжения» на Украину уже порядком надоели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, мы бы предпочли не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, что не собираемся совершать. Эти угрозы, повторяемые как мантра на ежедневной основе, честно говоря, уже изрядно надоели», – передает его слова ТАСС.
Песков отметил, что гражданам России было бы приятнее слышать обращение президента США Джо Байдена без угроз.
«Наверное, в этом нет ничего предосудительного, и, наверное, можно приветствовать, что президент Соединенных Штатов Америки, одной из крупнейших стран мира, одного из мощнейших государств, действительно думает о российском народе. Это, наверное, должно нам импонировать», – сказал представитель Кремля.
«Если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это гораздо больше бы импонировало», – добавил он.
В среду в ходе выступления в Белом доме президент США Джо Байден обратился к гражданам России, призвав их не считать США и НАТО врагами. Он также заявил, что Соединенные Штаты не стремятся дестабилизировать Россию.
Глава американской администрации также выступил с утверждением, что Соединенные Штаты «не метят» в народ России, не стремятся дестабилизировать Россию. «Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», – заявил Байден.
Он также добавил, что в случае «агрессии» против Украины Запад введет против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустит запуска «Северного потока – 2» и создаст долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
В Совбезе раскрыли антироссийские планы США в Арктике
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В Арктике США планируют нарастить военное присутствие, чтобы получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и к Северному морскому пути, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.
«США на арктическом направлении предусматривают расширение военного присутствия путем развертывания американских эсминцев УРО в Баренцевом море, строительства к 2027 году трех новых тяжелых ледоколов, создания новых объектов и пунктов базирования ВМС, а также в перспективе «арктической дивизии»,– передает «Российская газета» слова Попова.
«В Арктике США стремятся оспорить законные права России, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и к Северному морскому пути. Исходя из этого, за последние два года приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС, ВМС», – резюмировал он.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству и госкорпорации «Росатом» проработать вопрос об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
Ранее Путин попросил иностранные компании активнее пользоваться Северным морским путем для грузоперевозок, чтобы наращивать торговые операции с Европой.
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