После нападения стаи собак на ребенка в Оренбурге возбудили дело о халатности

Следователи возбудили уголовное дело о халатности против должностных лиц управления ЖКХ мэрии Оренбурга после того, как стая бездомных собак напала на 13-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Оренбургской области.

«Незаконные и халатные действия должностных лиц УЖКХ администрации Оренбурга повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, что выразилось в причинении малолетней жительнице Оренбурга телесных повреждений в результате нападения на последнюю стаи бездомных собак на улице Бебеля», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По результатам доследственной проверки информации о нападении возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц. Следователи считают, что сотрудники администрации должны были организовать отлов, транспортировку и содержание безнадзорных животных. Их действиям дадут юридическую оценку, устанавливаются причины и условия, которые привели к возникновению проблемы.

В пресс-службе уточнили, что нападение произошло 12 февраля. Девочке 13 лет, она получила травмы. «Прокуратурой области установлен контроль за расследованием уголовного дела по факту нападения безнадзорных животных на ребенка», – добавили в ведомстве.

В понедельник уголовное дело о халатности возбудили против чиновников астраханского Знаменска, чье бездействие повлекло более 120 нападений бездомных собак на людей. По аналогичным фактам уголовное преследование инициировано прокурорами в республиках Башкортостан, Тыва, Брянской, Воронежской, Мурманской, Самарской и Сахалинской областях.

За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.

Ранее Генпрокуратура выступила за наделение регионов правом устанавливать требования к владельцам собак.