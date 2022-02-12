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МИД подтвердил запрос Блинкена на разговор с Лавровым
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В министерстве иностранных дел России подтвердили запрос госсекретаря США Энтони Блинкена на телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Ранее Блинкен заявил, что хочет провести переговоры с Лавровым в субботу, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в субботу, 12 февраля, планирует провести переговоры. Власти США уже несколько раз сообщали о том, что Россия готовит вторжение на Украину. Например, одной из возможных дат называли 16 февраля.
Посол Антонов заявил о возможности своей высылки из США
Власти США до сих пор не отказались от угроз выдворить российского посла Анатолия Антонова, об этом заявил сам дипломат.
«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день», – цитирует Антонова РИА «Новости».
Напомним, Антонов заявлял, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.
Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла в Вашингтоне.
СМИ: Российские школьники победили американскую русофобию в TikTok
В TikTok проходит столкновение между российскими и американскими подростками, они обмениваются мнением вокруг ситуации на Украине, по теме опубликовано свыше 15 тыс. клипов, сообщают СМИ. Сейчас можно заметить доминирование русскоязычных публикаций.
Российские подростки, которые раньше считались сторонниками западных ценностей, вполне патриотичны и готовы стать на защиту Родины перед лицом внешней угрозы, передает Ruposters.ru.
Все началось с довольно агрессивного русофобского тренда, который запустили молодые тиктокеры из США. Это не понравилось блогерам из России, которые тут же перехватили тренд и в довольно остроумной манере высмеяли своих американских сверстников.
«Американские подростки запустили тренд, где говорили: «Высадите меня в России с айс-кофе, музычкой в наушниках, подиком с монго, и она станет 51-м штатом США. Ну и, конечно, не в лучшем ключе высказывались о России, подростках, власти и всех, кто тут проживает», – пояснила блогер под ником Крути Землю.
По ее словам, все это пробудило патриотизм в российских подростках.
«Русские ясно дали понять, что американцы в минус 30 в России не выживут, говоря: «Вы, ребята, вообще видели, чем у нас школьники занимаются на уроке ОБЖ?» Ответочка звучала в стиле: «Дайте мне моего медведя, контурные карты, и в России появятся 50 новых регионов». Также русские подростки указали на незнание американцами географии, пообещали подарить им контурные карты и учебник, потому что они не могут отличить Россию от Украины», – объяснила блогер.
Перейдя в TikTok по тренду, можно заметить доминирование русскоязычных публикаций, в которых российские подростки в основном напоминают заокеанским оппонентам, что только россиянам можно критиковать Россию, и предлагают учить географию, чтобы для начала найти нашу страну на карте. Некоторые цитируют лидера ЛДПР Владимира Жириновского, известного своими резкими высказываниями про США, американских политиков и российско-американские отношения. Вспоминают покойного сатирика Михаила Задорнова, чья фраза про американцев «Ну тупые» уже стала крылатой. Иронизируют над тем, как подростки, обычно сами ругающие свою страну, вдруг становятся ярыми патриотами и начинают ее защищать.
В то же время в немногочисленных постах американцев можно заметить, как они пытаются соревноваться в остроумии, обильно перечисляя разные экзотические предметы и вещи из их повседневной жизни, с помощью которых они собираются покорить Россию после «высадки».
В США назвали условие очередных переговоров Байдена и Путина
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Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, но это должно произойти «при правильных обстоятельствах», заявила в интервью CNN постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли администрация США вероятность проведения очередной встречи между Путиным и Байденом в ближайшие дни, Томас-Гринфилд сказала, что «мы держим двери для коммуникации с русскими открытыми. Как вы знаете, госсекретарь Блинкен только на прошлой неделе говорил с министром иностранных дел Лавровым, и мы знаем, что они планируют поговорить снова», передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос, включают ли эти дипломатические дискуссии и контакт Байденом, она указала: «Мы не отложили это в сторону, но это должно произойти при правильных обстоятельствах». По ее словам, США готовы вести с Россией столько дипломатических дискуссий, сколько «ей потребуется, чтобы побудить ее к деэскалации».
Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет.
Предыдущий разговор Путина и Байдена состоялся в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
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Нет такого сценария, при котором Вашингтон планирует отправить войска на Украину для эвакуации американцев, заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил, что если «американцы и русские начнут стрелять друг в друга», это будет «мировая война». «Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», –приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на NBC.
Президент США уверен, что глава российского государства Владимир Путин «достаточно умен», чтобы избегать действий, которые бы нанесли вред американцам, если все-таки произойдет резкое обострение ситуации вокруг Украины.
Госдепартамент США также рекомендовал «не ездить на Украину в связи с возросшей угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19». Уже находящимся на Украине американцам посоветовали немедленно покинуть территорию этой страны. Тем, кто решит остаться, советуют «проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью, общественными беспорядками и потенциальными боевыми действиями» в случае обострения ситуации, передает ТАСС.
Подчеркивается, что США «не смогут эвакуировать» своих граждан «в случае военных действий России где-либо на Украине». При этом утверждается, что «военные действия могут начаться в любой момент и без предупреждения». Указывается, что «это серьезно скажется на способности посольства предоставлять консульские услуги, в том числе помощь гражданам США, покидающим Украину».
Напомним, постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности
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Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности, в частности по конкретным мерам транспарентности и укрепления доверия, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы серьезно восприняли те соображения по конкретным мерам транспарентности, укрепления доверия, снижения рисков, которые содержатся, в частности, в американском документе», – цитирует ТАСС Рябкова.
По его словам, в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше по сравнению с американским. Также он отметил, что Россия продолжает анализировать реакцию США по гарантиям безопасности.
Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
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Блинкен выступил с новыми нападками против России
Госсекретарь США Энтони Блинкен использовал пресс-конференцию после встречи в Мельбурне с партнерами из Австралии, Индии и Японии, чтобы выступить с новыми нападками на Россию, отвечая на вопросы журналистов.
Блинкен заявил по итогам встречи формата QUAD, что «мы (США) продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, в том числе новые силы, прибывающие на украинскую границу», передает РИА «Новости».
По его словам, «вторжение может начаться в любое время, в том числе во время Олимпиады», и повторил, что американские граждане должны покинуть Украину.
«Мы продолжаем сокращать наше посольство, мы продолжим этот процесс и ясно дали понять, что американские граждане, которые остаются на Украине, должны уехать сейчас», – добавил он.
Вместе с тем, по его словам, США и их партнеры по QUAD выступают за «дипломатию и диалог», чтобы «устранять разногласия».
«В то же время мы дали понять России, что если она выберет агрессию, она столкнется с массивными последствиями», – пригрозил Блинкен.
Он добавил, что США сотрудничают с партнерами по всему миру, включая Австралию, решая, «какие могут быть последствия, в том числе экономические и финансовые санкции, экспортный контроль, укрепление обороны Украины и НАТО».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила НАТО в нагнетании ситуации вокруг Украины.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.
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США, ЕС, Британия, Канада согласовали единый пакет санкций против России
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Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
По словам помощника президента США по нацбезопасности, в Вашингтоне и Брюсселе «готовы решительно ответить вместе с нашими союзниками и партнерами, если Россия предпримет военные действия». «Наш ответ будет включать жесткие экономические санкции. Одинаковые пакеты будут введены Евросоюзом, Великобританией, Канадой и другими странами», – приводит слова Салливана ТАСС.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил по видеосвязи с главой аппарата председателя Еврокомиссии Бьорном Зайбертом ситуацию вокруг Украины. «Они согласовывали детали потенциального трансатлантического ответа [в случае «вторжения» России], включающего как финансовые санкции, так и меры экспортного контроля», – сообщили в пресс-службе Белого дома.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел разговор с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которого обсудил ситуацию с безопасностью и антироссийские санкции. По словам главы МИД Украины, Боррель «подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов». Кулеба поблагодарил Евросоюз «за жесткую позицию и готовность к решительным действиям».
Между тем, как сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США и ЕС, отключение России от системы SWIFT не войдет в итоговый пакет санкций. По данным трех его источников, вариант с отключением от SWIFT в качестве возможной ограничительной меры перестали активно рассматривать после получения возражений со стороны стран Европы.
Как в свою очередь отмечает Bloomberg, новые рестрикции в отношении таких финансовых организаций, как ВТБ или Сбербанк, будут сопровождаться определенными исключениями, чтобы снизить ущерб для американских и европейских компаний.
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Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Американский политик заявила об отсутствии демократии на Украине
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Бывший член Палаты представителей Конгресса США от Гавайев и экс-кандидат в президенты страны Тулси Габбард заявила, что Украина не является демократическим государством.
«Поджигатели войны утверждают, что мы должны защищать Украину, потому что это «демократия». Они лгут. На самом деле на Украине не демократия. Украинский президент [Владимир Зеленский] закрыл три телеканала, критиковавших его, и посадил в тюрьму главу оппозиционной политической партии», – написала Габбард в своем Twitter.
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Также она добавила, что все эти вещи происходили при поддержке Соединенных Штатов.
Напомним, в 2021 году телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по применению к СМИ пятилетних санкций.
Напомним, против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на Украине открыты два уголовных дела – так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное о событиях 2014–2015 годов.
Путин: Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности
Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности, переговоры продолжаются в открытом и закрытом режимах, заявил президент России Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме. Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон», – цитирует Путина РИА «Новости».
Напомним, в четверг президент России Владимир Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности. В министерстве заявляли о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса.
Американцы не смогли найти Украину на карте Европы
Большинство жителей США не могут указать, где на карте Европы находится Украина, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Morning Consult.
Корректно указали Украину на карте 34% респондентов. Отмечается, что варианты «расположения» Украины варьировались от Исландии до стран Северной Африки, передает ТАСС.
Среди тех, кто все же смог найти Украину на карте, 50% заявили, что ей следует предоставить военную помощь. Среди тех, кто страну на карте не нашел, за военную поддержку Киева выступили 37%. За введение самого серьезного пакета санкций в случае «вторжения» России на Украину выступили 58% и 41% соответственно.
Мнения относительно поставок дополнительного вооружения Киеву разделились поровну – 41% поддерживает такой шаг, 42% выступают против. 29% выступают за отправку войск США в Европу, даже если это будет угрожать их жизни.
Опрос проводился 7 февраля, в нем приняли участие 2005 человек, погрешность составляет 2%, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности
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Повышение уровня напряженности требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности, прежде всего – получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил в приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля, что «обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной», и это «требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», говорится в сообщении на сайте Кремля.
«И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка. Уверен, что коллектив Министерства иностранных дел будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене», – добавил президент.
Он пожелал сотрудникам МИД успехов в работе, а ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и всего самого наилучшего.
Ранее МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявлял, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
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Пушков объяснил актуальность Мюнхенской речи Путина
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«Если быть честными, то на Западе все должны признать, что Путин был прав», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее экс-глава МИД Австрии Кнайсль указала на правоту Владимира Путина в Мюнхенской речи.
«Заявление экс-главы МИД Австрии весьма показательно. Могу точно сказать на основании личных знакомств: так же, как Кнайсль, думает немало западных дипломатов, парламентариев и экспертов», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Причем, по его словам, вырисовывается закономерность: пока на Западе политик у власти, он подобных заявлений не делает. «Из «активной зоны» таких признаний мы не слышим. Но сразу после отставки западных политиков вдруг выясняется, что Россия-то, оказывается, была права», – отметил собеседник.
Сенатор указал на то, что люди, задействованные в «западной внешнеполитической машине», вынуждены играть по тем правилам, которые навязываются «сверху», поэтому от действующих политиков такого рода заявлений ждать не стоит.
«Есть и второй момент: Кнайсль спустя 15 лет признала правоту Путина, поскольку обострилась международная обстановка. Но к этому обострению привел именно тот миропорядок, который США выстраивали и продолжают выстраивать вместе со своими союзниками», – напомнил Пушков.
Он отметил, что Соединенным Штатам и их союзникам никто не помешал осуществить агрессию против Югославии. «Воодушевленные успехом, они оккупировали Ирак. Затем провели войну в Ливии и поддерживали джихадистов в Сирии, чтобы сместить там законное правительство. Кроме того, американцы 20 лет «сидели» в Афганистане, пытаясь навязать этой стране глубоко чуждую ей систему власти. То есть мы видим повторение одного и того же синдрома: попытку решить проблему военным путем, неудачный итог и далее – признание отдельными деятелями ошибочности самой политики», – отметил собеседник.
Пушков напомнил про ситуацию вокруг Ирака, в правильности оккупации которого США убеждали весь мир. «Обама, будучи сенатором, выступал против этой кампании, и потом многие официальные и неофициальные лица с ним согласились», – указал собеседник.
«Несмотря на это, потом была Ливия: отпраздновали победу над Каддафи, но развалили страну и даже целый регион. Вскоре премьер Италии Маттео Ренци, а следом и президент Франции Эммануэль Макрон назвали произошедшее катастрофой», – напомнил Пушков.
Схожая история, по мнению сенатора, была и с Сирией. «Я прекрасно помню, как в ПАСЕ некоторые страны пытались устроить истерику из-за нашей поддержки президента Асада. А через два года ко мне подошел итальянский сенатор – автор того антироссийского доклада, и сказал: «Развитие событий показало, что вы были правы», – рассказал глава Комиссии по информполитике.
По его словам, Путин предупреждал обо всем этом еще в 2007 году. «США принимают не правильные решения, а те, которые усиливают их гегемонию. Они идут не за интересами своей безопасности, а за своей экспансией – даже если это противоречит интересам американской нации», – заметил Пушков.
«За 20 лет США совершили уйму ошибок, вытекающих из их стремления к гегемонии. Это даже уже не ошибки, а провальная стратегия, которая ведет к развалу государств и новым войнам. Вот об этом и говорил Путин в 2007 году, объясняя, что однополярный мир неприемлем», – сказал сенатор.
«Если быть интеллектуально честными, то признать, что Путин был прав, должны были бы и многие другие политики, а не только те, которые стали независимыми от системы власти, блокирующей такого рода заявления», – подытожил Пушков.
В четверг экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, а ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась.
«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль.
По ее словам, все сегодняшние дипломатические встречи и переписки – лишь результат отсутствия активности, прежде всего со стороны Запада, за прошедшие 15 лет. «Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», – констатировала она.
В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.
10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах.
Также российский лидер говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.
Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.
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В МИДе усомнились в возможности США покрыть поставки газа в ЕС
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США не в состоянии даже хотя бы частично покрыть объемы поставок энергоресурсов, которые осуществляет в страны-члены ЕС Россия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Речь идет об элементарной попытке, пользуясь искусственно созданной самими американцами политической конъюнктурой, оккупировать часть еэсовского рынка энергоресурсов, на выгодных для себя и не очень выгодных для европейцев условиях получить рычаги максимального влияния на энергетическую политику Евросоюза. Никакой заботы об энергетической безопасности ЕС здесь на самом деле нет», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности Штатов покрыть существенную часть потребностей стран Европы в газе в случае приостановки поставок из России. При этом он увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
В понедельник министры энергетики США и ЕС на встрече в Вашингтоне договорились работать над увеличением предложения СПГ на мировом рынке. Тогда же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о достигнутых договоренностях о надежных поставках энергоносителей не только для ЕС, но и для Украины, Молдавии, Западных Балкан.
В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в конце января в акватории стран ЕС резко выросло число танкеров СПГ.
28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Посол Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена
Новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Практическая работа на сей счет не ведется, но исключать такого рода контактов нельзя. Они просто востребованы. Все контакты востребованы на любом уровне», – ответил он на вопрос о возможности новой беседы лидеров двух стран, передает РИА «Новости».
Напомним Владимир Путин в понедельник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер призвал французского коллегу повлиять на президента Украины в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу. Также стороны обсудили украинский конфликт.
С Байденом Путин беседовал в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
Антонов ответил на заявления США о сроке «вторжения» России на Украину
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Заявления американских политиков о том, что Россия якобы «нападет» на Украину во время Олимпиады или после завершения международных соревнования, не подкреплены никакими доказательствами, Вашингтон продолжает «пускать пыль в глаза», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ответ на вопрос Newsweek.
«Ремарки [помощника американского президента по национальной безопасности] Джейка Салливана выдержаны в алармистском ключе. Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандистской кампании против нашей страны. Сформировать у общественности впечатление, что «агрессия» неминуема», – указал дипломат, слова которого приводятся в на странице дипмиссии в соцсети Facebook.
«Комментарии политиков о том, что Россия «нападет» на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает «пускать пыль в глаза», основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит», – подчеркнул Антонов.
При этом, как обратил внимание российский дипломат, даже в Соединенных Штатах обозреватели «отмечают, что доверие американских граждан к подобным голословным утверждениям резко снизилось». «В свою очередь российское руководство неоднократно заявляло о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается», – подытожил Антонов.
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Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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