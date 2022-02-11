Макрон объявил о планах запуска во Франции новых ядерных реакторов

Франция построит не менее шести новых ядерных реакторов на своей территории в ближайшие десятилетия, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон.

«То, что нужно нашей стране, и то, для чего существуют условия, – это возрождение французской атомной промышленности», – передает Deutche Welle слова Макрона во время выступления в городе Бельфор, представляя новую ядерную стратегию Франции.

По словам Макрона, строительством и эксплуатацией реакторов нового поколения – EPR-2 – будет заниматься французская государственная энергетическая компания Electricite de France (EDF). Она оценивает стоимость шести реакторов примерно в 50 млрд евро, в зависимости от условий финансирования. Ввести в эксплуатацию первый реактор планируется к 2035 году, сообщил Макрон. Кроме того, будут начаты исследования по вопросу строительства еще восьми EPR-2 в будущем.

В то же время глава государства выступил против отключения старых ядерных реакторов во Франции, пообещав добиться продления срока их службы до «более чем 50 лет» при условии, что это будет безопасно.

Наряду с изложением перспектив Франции в атомной энергетике, Макрон объявил о планах активно развивать возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия или энергия ветра. Он сообщил, что к 2050 году страна в десять раз увеличит мощности солнечных электростанций – до более чем 100 ГВт, а также построит 50 офшорных ветропарков общей мощностью не менее 40 ГВт.

По словам Макрона, строительство атомных реакторов в сочетании с развитием возобновляемой энергетики должно позволить Франции достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что власти страны намерены «впервые за десятилетия» возобновить строительство ядерных реакторов во Франции. В обращении к нации Макрон сказал, что нужно «экономить энергию и инвестировать в углеродную энергетику», чтобы «гарантировать энергетическую независимость» государства. При этом президент отметил, что руководство страны намерено «продолжить развитие возобновляемых источников энергии».

СМИ сообщали, что десять стран ЕС выступили за включение атомной энергетики в разработанный Еврокомиссией список отраслей, способствующих уменьшению вреда окружающей среде. Также десять стран ЕС во главе с Францией считают важным активизировать использование ядерной энергетики в целях защиты европейских потребителей от волатильности цен на энергорынке.

Напомним, в Европе разразился энергетический кризис, вызванный тем, что Еврокомиссия настояла на уходе от долгосрочных контрактов на поставку газа и создание биржевой торговли газом, запретила российским газопроводам качать газ на полную мощность даже при физическом отсутствии альтернативного поставщика газа. Кроме того, кризис связан с попыткой ЕС провести слишком быстрый искусственный переход на ветряную и солнечную генерацию при отказе от резервных энергетических мощностей, в первую очередь угольной и атомной генерации.