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В Кремле заявили о готовности контуров российского ответа США по гарантиям
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Основные контуры ответа Москвы на реакцию США по российским предложениям о гарантиях безопасности готовы, но окончательно они будут сформулированы, когда президент Владимир Путин сочтет необходимым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «основные контуры-то, они конечно же уже готовы, президент сам сказал на пресс-конференции, что он информировал господина (Эмманюэля) Макрона об основном видении нашем», передает ТАСС.
«Общее понимание есть, но когда это будет сформулировано главой государства? Тогда, когда он посчитает это необходимым», – добавил он.
Представитель Кремля напомнил, что глава российского государства уже неоднократно публично говорил о том, что в предоставленном США ответе «есть рациональные зерна, но они носят второстепенный характер», а критические для России вопросы были проигнорированы.
Ранее президент России Владимир Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности. В министерстве заявляли о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности.
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Посол Антонов заявил о возможности своей высылки из США
Власти США до сих пор не отказались от угроз выдворить российского посла Анатолия Антонова, об этом заявил сам дипломат.
«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день», – цитирует Антонова РИА «Новости».
Напомним, Антонов заявлял, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.
Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла в Вашингтоне.
В Польше назвали цель размещения американской системы ПРО в Восточной Европе
Американские базы системы ПРО на территории Польши и Румынии нужны не только, чтобы защищать от ракетного удара, но и для разведки, заявил аналитик Яцек Раубо.
«Компоненты системы ПРО имеют важное значение в контексте разведывательного потенциала США в Европе», – сказал эксперт в интервью Polska Times, передает РИА «Новости».
Комментируя предложение США пустить инспекцию из России на американские базы в польском Редзиково и румынском Девеселу, Раубо заявил, что разворачивание технологичного оружия на восточном фланге НАТО – худшее положение дел для Москвы.
Он отметил важность не только возможности перехватить ракеты противника, но и системы слежения и анализа данных.
Ранее сообщалось, что военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии.
Москва напомнила НАТО об основополагающем акте
Североатлантическому альянсу стоит помнить о положениях основополагающего акта при наращивании сил в Восточной Европе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Разрабатывая планы по усилению на востоке Европы, натовцам не следует забывать о положениях основополагающего акта об отношениях России и альянса. Мы не слышали, чтобы они выходили из этого документа или от него отказывались», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Российское руководство допускает, что акт «постигнет судьба и других договоренностей, которые они перестали рассматривать как обязательные для себя», указала дипломат.
Ранее СМИ сообщали, что военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии.
Напомним, основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и НАТО был подписан в Париже в 1997 году. Преамбула договора гласит, что стороны не рассматривают друг друга как противников.
Американцы не смогли найти Украину на карте Европы
Большинство жителей США не могут указать, где на карте Европы находится Украина, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Morning Consult.
Корректно указали Украину на карте 34% респондентов. Отмечается, что варианты «расположения» Украины варьировались от Исландии до стран Северной Африки, передает ТАСС.
Среди тех, кто все же смог найти Украину на карте, 50% заявили, что ей следует предоставить военную помощь. Среди тех, кто страну на карте не нашел, за военную поддержку Киева выступили 37%. За введение самого серьезного пакета санкций в случае «вторжения» России на Украину выступили 58% и 41% соответственно.
Мнения относительно поставок дополнительного вооружения Киеву разделились поровну – 41% поддерживает такой шаг, 42% выступают против. 29% выступают за отправку войск США в Европу, даже если это будет угрожать их жизни.
Опрос проводился 7 февраля, в нем приняли участие 2005 человек, погрешность составляет 2%, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности
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Повышение уровня напряженности требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности, прежде всего – получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил в приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля, что «обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной», и это «требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», говорится в сообщении на сайте Кремля.
«И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка. Уверен, что коллектив Министерства иностранных дел будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене», – добавил президент.
Он пожелал сотрудникам МИД успехов в работе, а ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и всего самого наилучшего.
Ранее МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявлял, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
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СМИ: Макрон озвучил Путину идеи по Украине без согласования с НАТО
В ходе визита в Москву президент Франции Эммануэль Макрон озвучил главе России Владимиру Путину некоторые идеи по ситуации на Украине без согласования их с НАТО, пишет Daily Mail.
По данным газеты Daily Mail, лидер республики, например, предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что лишит его возможности вступить в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
В материале отмечается, что сказанное Макрон не согласовал с остальными членами НАТО. Подчеркивается, что отсутствие согласованности с союзниками делает любое заявление Макрона бессмысленным.
«Он (Макрон) занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», – сказал источник в британском правительстве.
В статье уточняется, что предложение Макрона о нейтралитете Украины не поддерживается ни Североатлантическим альянсом, ни Киевом.
Напомним, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов. Макрон обсуждал с Путиным решение украинского вопроса, ранее отмечалось, что он делал это для того, чтобы получить статус европейского лидера.
В МИДе усомнились в возможности США покрыть поставки газа в ЕС
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США не в состоянии даже хотя бы частично покрыть объемы поставок энергоресурсов, которые осуществляет в страны-члены ЕС Россия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Речь идет об элементарной попытке, пользуясь искусственно созданной самими американцами политической конъюнктурой, оккупировать часть еэсовского рынка энергоресурсов, на выгодных для себя и не очень выгодных для европейцев условиях получить рычаги максимального влияния на энергетическую политику Евросоюза. Никакой заботы об энергетической безопасности ЕС здесь на самом деле нет», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности Штатов покрыть существенную часть потребностей стран Европы в газе в случае приостановки поставок из России. При этом он увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
В понедельник министры энергетики США и ЕС на встрече в Вашингтоне договорились работать над увеличением предложения СПГ на мировом рынке. Тогда же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о достигнутых договоренностях о надежных поставках энергоносителей не только для ЕС, но и для Украины, Молдавии, Западных Балкан.
В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в конце января в акватории стран ЕС резко выросло число танкеров СПГ.
28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Советник Коля рассказал, как объяснял Горбачеву необходимость НАТО для Европы
Ранее неизвестные детали обсуждения будущего НАТО с советским лидером Михаилом Горбачевым, в частности, об аргументах в пользу расширения альянса в Европе, рассказал в интервью экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик.
Тельчик вспомнил «доверительный разговор», который был у него от имени канцлера Гельмута Коля с президентом Михаилом Горбачевым в Москве в начале мая 1990 года, передает РИА «Новости».
«Горбачев спросил меня, зачем Германии до сих пор нужна НАТО? Теперь мы были бы партнерами и друзьями. Я сказал ему, что это могло бы быть, если мы станем друзьями и партнерами. Но он должен учитывать, что объединенная Германия будет крупнейшей страной в сердце Европы с точки зрения населения и экономики, окруженной девятью соседними странами, такими как Польша, ЧССР, Нидерланды, Франция и т. д. Принимая во внимание историю и опыт с Германией, им будет лучше сосуществовать с нами, если мы будем в одном союзе. Поэтому нам нужна НАТО ради самих себя», – пояснил он.
Ранее Горбачев заявлял, что США после холодной войны решили строить новую империю, им «ударило в голову высокомерие, самоуверенность». По его словам, «победители» решили «строить новую империю», «отсюда пошла идея расширения НАТО».
Посол Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена
Новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Практическая работа на сей счет не ведется, но исключать такого рода контактов нельзя. Они просто востребованы. Все контакты востребованы на любом уровне», – ответил он на вопрос о возможности новой беседы лидеров двух стран, передает РИА «Новости».
Напомним Владимир Путин в понедельник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер призвал французского коллегу повлиять на президента Украины в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу. Также стороны обсудили украинский конфликт.
С Байденом Путин беседовал в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
Названы места проведения новых учений НАТО в Европе
Военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии, сообщил братиславский телеканал ТА3.
Канал сообщил, что «ранее запланированные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии в феврале-марте этого года», а учения Trojan Footprint, «которые первоначально должны были пройти на территории Венгрии, пройдут также на территории Словакии», передает РИА «Новости».
В среду правительство Словакии одобрило присутствие иностранных военнослужащих на территории республики в течение намеченных учений, а также участие словацких военнослужащих в учениях на территории других стран. Также правительство страны одобрило участие словацких военнослужащих в военных учениях на территории Польши и Украины.
Ранее депутаты парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США. Позже глава МИД страны извинился за инцидент.
Напомним, США и Словакия подписали военный договор, который позволит Штатам расширить военное присутствие в республике.
Сообщалось также, что в НАТО задумались над усилением сил на Востоке на долгосрочной основе.
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Сенаторы США не смогли договориться о санкциях против России
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Демократы в Сенате США не могут получить поддержку республиканцев по законопроекту о санкциях против России, так как республиканцы требуют более жесткого подхода к Москве, сообщают информационные агентства.
Республиканцы выступают против положения законопроекта о том, что санкции – особенно наиболее жесткие – могут быть введены только в случае «вторжения» России на Украину. Республиканцы призывают к «превентивным» санкциям, чтобы продемонстрировать поддержку Киева и «наказать» Россию за уже предпринятые действия, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Белый дом опасается, что «превентивные» санкции спровоцируют ответ Москвы и обострение ситуации вокруг Украины и убеждает демократов не пропускать инициативы республиканцев. В результате попытки согласовать общий законопроект продолжаются более месяца. В программе работы Сената до конца месяца голосование по нему не предусмотрено.
Глава американского государства Джо Байден может ввести санкции против России и без данного законопроекта, но в Белом доме полагают, что его принятие станет дополнительным «сдерживающим» элементом в отношении Москвы и продемонстрирует ей единство властей США.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
В США захотели ввести санкции против России за «кибератаки» на Украину
Комитет сената США по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций в отношении России за якобы кибератаки Москвы против Украины, сообщили СМИ.
«Если бы санкции, предшествующие вторжению, были введены, они были бы связаны с российскими кибератаками внутри Украины», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico слова члена Международного комитета сената США Криса Мерфи.
Как сообщило издание, некоторые сенаторы настаивают на включении санкций за якобы кибератаки в более широкий законопроект, предусматривающий меры против России, если та «вторгнется» на Украину.
Ранее СМИ сообщали, что демократы в Сенате США не могут получить поддержку республиканцев по законопроекту о санкциях против России, так как республиканцы требуют более жесткого подхода к Москве.
В генконсульстве России в Нью-Йорке осталось пять дипломатов
Впервые в истории в генконсульстве России в Нью-Йорке работают всего пять дипломатов, Нью-Йорк может остаться без российского консула, сообщил генконсул Сергей Овсянников.
Овсянников сообщил, что, не считая консула, «работает четыре сотрудника», хотя раньше было 12 дипломатов. При этом «впервые в генконсульстве нет офицера по безопасности, что вопиющий факт». Овсянников отметил, что «не помнит» подобной ситуации, передает РИА «Новости».
Есть вероятность, что в миссии будет работать еще меньше людей, так как «в июне уезжают два коменданта». У самого Овсянникова «сейчас нет водителя – ему было предписано уехать в январе», приходится «отменять какие-то поездки, потому что одному не рекомендовано ехать за рулем». По его словам, «дипломаты сидят на приеме посетителей». «Небольшие передвижения по городу в рамках 25-мильной зоны возможно еще, а вот дальше передвижения практически уже невозможны», – сказал он.
Кроме того, США не выдают визу сменщику генконсула в Нью-Йорке Анатолию Каргаполову почти год. Овсянников указал, что его замена на Каргаполова должна была произойти еще в прошлом мае. Отвечая на вопрос, возможна ли ситуация, при которой в Нью-Йорке не останется российского консула, он указал: «Ну, такое возможно, вполне». Его пребывание в Нью-Йорке продлили на месяц, если далее «никакого решения не будет», Овсянников «должен возвращаться в Россию», а «обязанности будет исполнять Вячеслав Славкин, старший дипломат».
Овсянников заявил, что генконсульство пока справляется с обязанностями, несмотря на усеченный состав, хотя работать «очень тяжело, объем колоссальный». «Каждый день по паспортам мы принимаем до 40 человек и еще шесть-восемь человек – люди, которые хотят вернуться по свидетельству на возвращение, так называемому», – сказал он.
Напомним, российский посол Анатолий Антонов заявлял, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве. Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла в Вашингтоне.
Пентагон оценил «готовность» России «вторгнуться» на Украину
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби утверждает, что Россия «не приняла окончательное решение» о том, осуществлять ли «вторжение» на Украину. Россия неоднократно опровергала существование подобных планов.
Кирби сказал, что, по мнению США, «все еще есть время и пространство для дипломатии». Вашингтон исходит из того, что президент России Владимир Путин «не принял окончательное решение», заявили в Пентагоне. Кирби заявил, что США «пытаются добиться деэскалации напряженности».
«Никто, за возможным исключением господина Путина, не хочет видеть, чтобы в Европе вспыхнул какой-то военный конфликт. Поэтому мы действуем очень осторожно», – приводит его слова ТАСС.
Он не стал исключать, что американские войска «могут быть в некоторой степени задействованы в поддержке эвакуации» граждан США с Украины. Он заявил, что речь идет об эвакуации «с другой стороны этой границы». По словам Кирби, к решению таких задач подготовлены, в частности, военнослужащие из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые были направлены в Польшу. Вывозить американцев с Украины силами военных не планируют. Кирби призвал граждан США покинуть Украину гражданскими авиарейсами, передает РИА «Новости».
Кирби заявил, что США «продолжают наблюдать стягивание дополнительных сил из других мест в России к границе Украины и в Белоруссию, даже в течение последних 24 часов». Пентагон заявил, что «не будет приводить конкретные данные о численности, но она продолжает увеличиваться». По утверждению Кирби, «это наращивание сил дестабилизирует ситуацию и является ненужным».
Он заверил, что «НАТО не является угрозой для суверенитета России». А «поскольку Украина не представляет угрозы для суверенитета России, в этом наращивании сил не должно быть необходимости», сказал он.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
На вопрос о том, озабочен ли Пентагон прибытием в Белоруссию начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова для контроля готовности российских военных к участию в учениях «Союзная решимость», Кирби ответил: «Мы, конечно, смотрим на это в свете всего происходящего, но одно лишь его присутствие на учениях не вызывает тревогу в Пентагоне».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Байдена призвали дать Киеву максимально возможный доступ к данным разведки США
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Глава американского государства Джо Байден должен предоставить Украине максимально возможный доступ к данным разведки США, это отвечало бы интересам безопасности США и Европы, заявили американские сенаторы.
Члены комитета по разведке сената США обратились к президенту страны с просьбой о том, чтобы «США делились разведданными с Украиной в максимально возможной степени». Они утверждают, что «Россия – агрессор», поэтому США «необходимо вооружить» Украину «критически важной информацией, необходимой для самообороны».
Как полагают сенаторы, «угроза Украине со стороны России – это угроза демократиям во всем мире». Байдена призвали «сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент», передает РИА «Новости».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».