В Кремле заявили о готовности контуров российского ответа США по гарантиям

Основные контуры ответа Москвы на реакцию США по российским предложениям о гарантиях безопасности готовы, но окончательно они будут сформулированы, когда президент Владимир Путин сочтет необходимым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «основные контуры-то, они конечно же уже готовы, президент сам сказал на пресс-конференции, что он информировал господина (Эмманюэля) Макрона об основном видении нашем», передает ТАСС.

«Общее понимание есть, но когда это будет сформулировано главой государства? Тогда, когда он посчитает это необходимым», – добавил он.

Представитель Кремля напомнил, что глава российского государства уже неоднократно публично говорил о том, что в предоставленном США ответе «есть рациональные зерна, но они носят второстепенный характер», а критические для России вопросы были проигнорированы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности. В министерстве заявляли о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности.

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