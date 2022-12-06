США заморозили активы бизнесменов из России на 30 млрд долларов

Захарова напомнила Нуланд об уничтожении энергосетей американцами и НАТО

Захарова указала Нуланд на уничтожение энергосетей силами США и НАТО по всему миру

Больше США энергосетей по всему миру уничтожили только США и НАТО вместе, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление замглавы Госдепа Виктории Нуланд об ударах России по энергосистеме Украины.

Нуланд назвала российские удары неприемлемыми. Захарова ответила, что «не Нуланд мир учить». Захарова в Telegram указала на заявления Джейми Шиа, сделанные, когда тот был пресс-секретарем НАТО, а также на диссертацию 1994 года майора ВВС США Томаса Гриффита «Стратегические удары по национальным системам электроснабжения». Как отметила Захарова, диссертацию писали, видимо, «уже тогда к югославским событиям готовясь».

Кроме того, Нуланд заявила, что Россия якобы отказалась от использования ядерного оружия на Украине из-за угроз со стороны других стран. Захарова на это ответила, что «Нуланд вновь сама себя победила».

По словам Захаровой, американская сторона через СМИ и «мозговые центры» раздула тему ядерной угрозы, а сейчас «пытается свалить с больной головы на здоровую».

Заявления Нуланд привело издание «Украинская правда». «Когда «Украинская правда» цитирует Викторию Нуланд – это 69, комбинация, которой в принципе можно охарактеризовать отношения американских ультралибералов и киевского режима на протяжении многих лет», – считает Захарова.

Напомним, на днях Захарова опубликовала заявление Шиа от 1999 года, в котором он оправдывает удары альянса по инфраструктуре Югославии. «Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию», – сказал тогда Шиа.

Он заявил, что в противном случае НАТО продолжит атаковать энергосистему Югославии, а если удары «будут иметь последствия для населения», то это проблемы Милошевича.

Экс-советник при госдепартаменте Джеймс Карден также признал, что Соединенные Штаты наносили удары по энергетической инфраструктуре во время конфликтов в Ираке и бывшей Югославии.

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