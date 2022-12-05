Экс-гендиректора золотодобывающей компании Petropavlovsk Масловского приговорили за мошенничество

Основатель и экс-гендиректор золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский признан виновным Басманным судом Москвы по делу о мошенничестве.

Масловского признали виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сказала судья Евгения Николаева, передает ТАСС.

Суд приговорил его к лишению свободы на срок в пять с половиной лет, обвинение просило для него семь с половиной лет колонии.

В июле 2021 года был заочно арестован сын Масловского Алексей. Его обвиняют по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

В 2020 году гендиректор АО «Покровский рудник» Сергей Ермоленко заявлял, что и.о. гендиректора Petropavlovsk plc Максим Мещеряков в сопровождении группы лиц предпринял попытку захватить московский офис АО «Покровский рудник».

Самого Масловского арестовали в декабре 2020 года. Его обвиняют в растрате.

Petropavlovsk – это одна из самых крупных горнорудных компаний в России. Зарегистрирована в Британии, основной офис находится в Лондоне, также есть офисы в Москве и Благовещенске. В группу компаний входит АО «Покровский рудник».