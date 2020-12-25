Экс-главу золотодобывающей компании Petropavlovsk арестовали за растрату

Тверской суд Москвы арестовал одного из основателей и бывшего гендиректора золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского. Его обвиняют в растрате, сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Масловского меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает слова Бондаревой РИА «Новости».

По ее словам, Масловский пробудет под арестом минимум до 23 февраля. Сообщается, что в офисе компании прошли обыски. Как рассказали представители Petropavlovsk, материалов дела они видели, однако предполагают, что оно касается «людей, которые сейчас не занимают никаких должностей в компании».

Ранее Следственный комитет начала расследование против и.о. главы Petropavlovsk Максима Мещерякова.

В августе сообщалось, что в московском офисе «Покровского рудника» якобы происходила попытка рейдерского захвата, который осуществлял и.о. гендиректора Petropavlovsk plc Максим Мещеряков.

Позже гендиректор АО «Покровский рудник» Сергей Ермоленко заявил в СМИ, что в прессе стали появляться публикации, содержащие недостоверные сведения о компании и ее сотрудниках, эти публикации, по мнению Ермоленко, носили «заказной характер».

Petropavlovsk – это одна из самых крупных горнорудных компаний в России. Зарегистрирована в Британии, основной офис находится в Лондоне, также есть офисы в Москве и Благовещенске. В группу компаний входит АО «Покровский рудник».