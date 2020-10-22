СК начал расследование против и.о. главы золотодобывающей компании Petropavlovsk

Следователи начали расследование в отношении исполняющего обязанности руководителя золотодобывающей компании Petropavlovsk Максима Мещерякова, сообщило предприятие.

«Следственный комитет по городу Москве инициировал расследование событий, связанных с временным генеральным директором Petropavlovsk Максимом Мещеряковым. Компания понимает, что это расследование связано с событиями 26-27 августа 2020 года, когда господину Мещерякову было отказано в доступе в офис компании в Москве, куда он затем вошел в присутствии московской полиции.... Компания понимает, что расследование действий господина Мещерякова связано с преступлением, предусмотренным статьей 330 УК РФ «Самоуправство», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Там отметили, что «самоуправство» может включать в себя действия, которые совершаются «для защиты законных прав и интересов». В компании отметили, что некоторые сотрудники в конце августа отказались сотрудничать с Мещеряковым, препятствуя его доступу в офис группы в Москве.

«Разумеется, компания будет в полной мере сотрудничать с Комитетом в его расследовании», – добавили в предприятии.

Petropavlovsk – это одна из самых крупных горнорудных компаний в России, зарегистрирована в Британии, основной офис находится в Лондоне, есть офисы в Москве и Благовещенске. В группу компаний входит также АО «Покровский рудник».

В августе сообщалось, что в московском офисе «Покровского рудника» якобы происходила попытка рейдерского захвата, который осуществлял и.о. гендиректора Petropavlovsk plc Максим Мещеряков.

Позже гендиректор АО «Покровский рудник» Сергей Ермоленко заявил в СМИ, что в прессе стали появляться публикации, содержащие недостоверные сведения о компании и ее сотрудниках, эти публикации, по мнению Ермоленко, носили «заказной характер».