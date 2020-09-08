«Покровский рудник» попросил СМИ не публиковать ложь о компании

Гендиректор АО «Покровский рудник» Сергей Ермоленко в своем обращении, направленном в редакцию более 30 изданий, отметил, что на протяжении последней недели в ряде российских СМИ стали появляться публикации, содержащие недостоверные сведения о компании АО «Покровский рудник» и ее сотрудниках.

Компания предполагает, что данные публикации носили заказной характер «в контексте попытки рейдерского захвата компании АО «Покровский рудник», осуществляемого и.о. гендиректора Petropavlovsk plc Максимом Мещеряковым», говорится в пресс-релизе компании, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сообщается, что 26 августа 2020 года Мещеряков в сопровождении группы лиц предпринял попытку захватить московский офис АО «Покровский рудник», успев нанести ущерб информационной инфраструктуре компании, однако 28 августа 2020 года был выведен из офиса сотрудниками правоохранительных органов.

Частью рейдерского захвата стала информационная кампания, которая, к сожалению, развернулась после выдворения Мещерякова из офиса не только в анонимных Telegram-каналах, но и в зарегистрированных СМИ, считают в АО «Покровский рудник».

В качестве примера недостоверной информации приводятся утверждения, что разгром в московском офисе АО «Покровский рудник» устроили или инсценировали сами сотрудники компании, а не люди во главе с Мещеряковым.

В компании заявили, что в их распоряжении имеются записи с камер наблюдения, установленных в здании, благодаря это у была восстановлена значительная часть передвижений Мещерякова и его спутников в офисе компании. «Из этих записей понятно, что именно они повредили компьютеры и другое оборудование, нанеся компании значительный ущерб», – говорится в сообщении.

Компания «Покровский рудник» обратилась в связи с инцидентом и нанесенным в результате него материальным ущербом в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также указывается, что Павел Масловский ушел со всех руководящих постов в Petropavlovsk plc 30 июня, не занимает руководящие посты в АО «Покровском руднике». Ермоленко как директор компании действует самостоятельно.

«С конца августа наша компания пребывает в очень сложной ситуации. 26-28 августа наш московский офис на Рубцовом переулке, дом 13, был захвачен группой мужчин во главе с и.о.генерального директора Petropavlovsk plс Максимом Мещеряковым. При поддержке правоохранительных органов нам удалось вернуть офис, и мы ожидаем возбуждения уголовного дела. Также мы столкнулись с попыткой незаконного изменения состава Совета директоров нашей компании и оспариваем это в Арбитражном суде Амурской области. Еще один вызов – информационный. Публикация анонимной, заведомо ложной информации в ряде российских СМИ наносит репутационный ущерб нашей компании и сотрудникам», – заявил генеральный директор АО «Покровский рудник» Сергей Ермоленко.

АО «Покровский рудник» – золотодобывающее предприятие, работающее в Амурской области с 1994 года. Производственные объекты компании – комбинат «Пионер» и Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат, крупнейшее в России предприятие, позволяющее перерабатывать упорное золотосодержащее сырье. В 2019 году компания произвела более 9 тонн золота.