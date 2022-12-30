Названа дата похорон композитора Артемьева

Эксперт рассказал о новой российской методике борьбы с системой ПВО Украины

«Россия продолжит усиливать огневое воздействие на украинскую систему ПВО. Это позволит «Калибрам» эффективнее выводить из строя критически важные инфраструктурные объекты противника», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения о том, что российские атаки на украинскую энергосистему проводятся по новой методике и включают в себя подавление средств ПВО.

«Сейчас идет процесс совершенствования ракетных обстрелов территории Украины, изменения тактики. Некоторые крылатые ракеты используются в качестве ложных мишеней. На них устанавливаются устройства, которые создают иллюзию, что это большая цель, а за счет этого происходит дезинформация противника, который вынужден тратить свои ракеты на поражение относительно дешевых воздушных объектов», – говорит военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Кроме того, для подавления украинских средств ПВО Россия применяет в составе ударной группировки противорадиолокационные ракеты среднего радиуса действия Х-58 и Х-31П, указал эксперт.

«Когда начинается налет, американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, которые летают над Польшей и контролируют воздушное пространство Украины, дают команду о воздушной тревоге. В этот момент включаются украинские средства ПВО, чтобы попытаться сбить хоть какое-то количество крылатых ракет. Но лучи радиолокатора подсвета цели украинских комплексов С-300 видимы для российских ракет Х-58 или Х-31П. И таким образом выводятся из строя станции наведения ракет украинских С-300», – пояснил собеседник.

В результате, добавляет Кнутов, Украина расходует дорогостоящие ракеты на дешевые ложные цели и раскрывает местоположение своих станций наведения, без которых дивизионы ПВО С-300 не могут решать задачи. «После того как часть средств ПВО противника подавлена, наши крылатые ракеты типа «Калибр» в состоянии долететь до цели в большем количестве и с высокой точностью вывести из строя критически важные инфраструктурные объекты, такие как электротрансформаторы, подстанции, предприятия ВПК», – подчеркнул эксперт.

Перспективы огневого воздействия на украинскую систему ПВО будут только возрастать, прогнозирует Кнутов. «По мере возможностей мы отследим частоты американского комплекса Patriot. Я полагаю, Украине передали это средство ПВО в научно-исследовательских целях. Компанию-разработчик больше всего интересует, как будут вести себя радиолокаторы, смогут ли они видеть наши «Калибры», гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Кроме того, американцы хотят проверить, насколько Patriot будет помехоустойчив и эффективен в реальных боях», – ожидает эксперт.

По мнению Кнутова, России удастся отследить частоты «Пэтриота» и усовершенствовать свои противорадиолокационные ракеты и системы радиоэлектронной борьбы.

На этой неделе появились сообщния о ракетных ударах не теолько по объектам критической инфраструктуры, но и по системам ПВО противника. Ранее в Минобороны заявляли, что украинские военные израсходовали значительный ресурс собственных и западных комплексов противовоздушной обороны по ложным целям. В частности, были вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационных станции украинских ЗРК С-300 у населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское (Днепропетровская область), Новотаврическая и Николай-Поле (Запорожская область).

О том, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки Соединенными Штатами Украине, заявил президент Владимир Путин. «Конечно, пощелкаем, 100%!» – сказал президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

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