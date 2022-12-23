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В Кремле заявили о провокационном характере политики США
Представитель Кремля Песков: Политика США во многом носит явно провокационный характер
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Политические решения США указывают на явно провокационный характер во многих сферах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, политика США по отношению к России носит даже колониальный характер.
Песков добавил, что в данный момент нет никаких предварительных контактов по поводу возможной встречи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена, передает РИА «Новости».
Ранее в МИД России отмечали, что отношения России и Соединенных Штатов находятся на последнем издыхании.
Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину
Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.
«Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости».
Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС.
В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot.
В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами.
Сенат США принял поправку о передаче активов бизнесменов из России в пользу Украины
Сенат США проголосовал за передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины
Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которая позволит конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.
Поправка, внесенная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, была включена в проект бюджета, за который предстоит голосовать законодателям. Она предусматривает конфискацию и продажу активов российских бизнесменов для их передачи в пользу Украины в качестве гуманитарной и военной помощи, передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что на собственность США в России стали искать управу.
Россия потребовала от США признать «реалии на земле» на Украине
Глава департамента МИДа Дарчиев объявил признание «реалий на земле» на Украине условием обсуждения гарантий безопасности
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Переговоры о гарантиях безопасности могут состояться только при условии, что определенные Россией реалии на земле на Украине будут признаны, заявил директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.
Дарчиев назвал ряд условий для «сколь-нибудь серьезных переговоров» о гарантиях безопасности «в привязке к Украине и Евро-Атлантике». Он потребовал прекратить «накачивать режим Зеленского оружием и финансами», вывести с Украины «американских и натовских военнослужащих/наемников/инструкторов» и «признать определенные нами реалии на земле». Как заявили в МИДе, «мяч сейчас на американской стороне поля». передает ТАСС.
Дипломат напомнил, что Россия еще до спецоперации на Украине предлагала проекты документов о гарантиях безопасности, но в ответ «услышала категорическое высокомерное «нет». Выяснилось, что «под прикрытием сладкоголосых заверений» о «приверженности Минским соглашениям» проводилось перевооружение украинских войск, «концентрировались силы для захвата и уничтожения Донбасса», сказал он. Дарчиев подчеркнул, что спецоперация стала вынужденной мерой, предотвратившей «геноцид русских на бывших украинских территориях».
При этом он выразил надежду, что США «не доведут дело до прямого столкновения» с Россией. Дарчиев отметил, что таком случае «разрыв дипотношений может стать реальностью». Сейчас Москва не планирует «разрывать их инициативно», но и провокаций «не потерпит», сказал дипломат.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира». Зеленский заявил, что перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев. Он «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной».
США объяснили свое понимание «справедливого и устойчивого» мира на Украине
Блинкен призвал к «справедливому и устойчивому» миру на Украине и похвалил предложения Зеленского
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Предложения президента Украины Владимира Зеленского можно считать хорошим стартом для урегулирования ситуации, переговоры о мире не должны стать ратификацией спецоперации России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен отметил, что Зеленский представил «некоторые идеи» о мирном урегулировании, которые можно считать «хорошим стартом». «Там есть вещи, которые все должны иметь возможность так или иначе поддержать», – сказал глава Госдепа, заявив, что Вашингтон не видит готовности Москвы вести переговоры «о справедливом и прочном мире», передает ТАСС.
По версии США, установленный на Украине в ходе переговоров мир должен быть «справедливым и устойчивым». «Справедливым, то есть, не просто ратифицирующим силовой захват одной страной территории другой», – сказал Блинкен. Под «устойчивым» миром США подразумевают, что Украина не должна оказаться в ситуации, когда «Россия просто повторит то, что она сделала через месяц, шесть месяцев или через год».
Он заверил, что у Киева и Вашингтона нет разногласий по вопросам, касающимся возможности урегулирования, у Украины и США «одни и те же задачи, одни и те же цели». По словам Блинкена, США хотят видеть «свободную, независимую, процветающую и демократическую Украину, которая демонстрирует, что соблюдаются принципы Устава ООН». Соответствующие решения должны принимать сами украинцы, сказал он.
«Мы слышали от украинцев в последние месяцы, что они в полной мере сосредоточены на возвращении территории на востоке и на юге, которая главным образом была захвачена после февраля. Вот на чем они сосредоточены. Но это никоим образом не предопределяет то, как это пойдет дальше, чем закончится. Опять же, это им решать», – заявил глава Госдепа.
Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации на Украине с требованием признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также Киев должен был выполнить ряд политических условий. Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей звысказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
В Кремле заявили, что Украина де-факто и де-юре не может и не хочет вести переговоры, поэтому российская специальная военная операция будет продолжаться. Украинский план «мирного урегулирования», в частности, включает обеспечение безопасности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также «восстановление территориальной целостности» страны.
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МИД посоветовал новому послу США не вмешиваться во внутренние дела России
Москва посоветовала новому послу США Трейси не вмешиваться в свои внутренние дела
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Москва порекомендовала утвержденной послом США в России Линн Трейси не вмешиваться в свои внутренние дела под эгидой «работы с гражданским обществом», заявил директор департамента Северной Америки министерства иностранных дел Александр Дарчиев.
По его словам, Трейси советуют учесть ошибочный подход ее предшественника, который, едва поступив на службу, начал усердную работу по внедрению во внутренние дела России под эгидой «работы с гражданским обществом», что незамедлительно привело посла к увольнению, передает ТАСС.
Дарчиев отметил, что утвержденная Линн Трейси уже успела «много чего наговорить». По этой причине она сама себя лишила права на ошибку. «Выступать перед законодателями в ином ключе, чем «что изволите», объективно невозможно», – резюмировал дипломат.
Двумя днями ранее Сенат Конгресса США назначил Линн Трейси новым послом США в России. Она станет первой в истории женщиной на этой должности. Она владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. Россия одобрила кандидатуру Трейси.
Госдеп: США было бы труднее оказывать помощь Украине в случае продолжения операции в Афганистане
Блинкен: США с трудом оказывали бы помощь Украине, если бы не вывели войска из Афганистана
Вашингтону было бы труднее сейчас оказывать помощь Киеву, если бы не было принято решение о выводе своих сил из Афганистана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, выведя войска из Афганистана, власти США «завершили самую продолжительную войну Америки». Он отметил: если бы США всё еще оставались в Афганистане, то это значительно бы усложнило оказание той поддержки, которую страна оказывает Украине, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что расходы на военную помощь Украине в США составили 45 млрд долларов, в Евросоюзе – 28 млрд долларов.
Напомним, несмотря на улыбки, рукопожатия и новый пакет военной помощи на 1,8 млрд долларов, Владимир Зеленский и его советники продолжают подталкивать Вашингтон к поставкам передовых вооружений, которые Джо Байден не хочет предоставлять Украине.
Путин рассказал, как Запад стравил части русского мира
Потенциальные противники всегда мечтали о том, чтобы разделить русский мир и руководить его отдельными частями, США после распада СССР удалось разобщить, а потом стравить русских и украинцев, в этом смысле Россия потерпела фиаско, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Это тонкий очень вопрос – единство русского мира. «Разделяй и властвуй» – еще с древних времен этот лозунг действует и активно применяется до сих пор в реальной политике. Поэтому и наш потенциальный противник, наши оппоненты всегда об этом мечтали и всегда этим занимались: пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить», – цитирует ТАСС Путина.
«С помощью сторонних сил все-таки и с помощью того, что фактически после развала Советского Союза к власти пришли люди крайне националистических взглядов, и вот помощью этих сил, несмотря на все наши усилия, эта разобщенность [русских и украинцев] все увеличивалась и увеличивалась. Как я уже однажды сказал, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. В этом смысле они добились результата, безусловно. А мы в этом смысле потерпели известное фиаско», – заявил глава государства.
Путин отметил, что война в 2014 году была развернута против части народа Украины, который считает себя принадлежащим к русскому миру.
«Нельзя ни в коем случае идти против воли народа. Но если это так, то этот принцип должен быть универсальным, и нельзя ни в коем случае идти против воли той части народа, которая ощущает себя в другой ипостаси, считает себя частью русского народа и русского мира, считает, что они часть этой культуры, этого языка, этой истории и традиций. И против них тоже нельзя воевать. А против них развернули войну в 2014 году», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин назвал спецоперацию на Украине вынужденной и необходимой мерой.
Политолог: Блинкен пытается ввести Россию в заблуждение словами о «справедливом мире» на Украине
Политолог Дудаков: Словами о «справедливом» мире на Украине Вашингтон пытается оправдать действия Киева
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В Вашингтоне и Киеве нет никакой заинтересованности в мирном урегулировании конфликта. В противном случае Россия и Украина уже бы сели за стол переговоров. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее Энтони Блинкен призвал к «справедливому и устойчивому» миру на Украине на фоне подготовки Киевом плана «мирного урегулирования».
«Слова госсекретаря США, и уж тем более заявления украинского президента Владимира Зеленского, не свидетельствуют ни о каком желании мирного урегулирования конфликта на Украине», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Для США важно показать, что Украина формально якобы готова к мирным переговорам, потому что нынешняя риторика Зеленского о желании воевать до победного конца вызывает явное недопонимание у многих стран мира», – полагает собеседник.
«Если Зеленский действительно хотел бы вести переговоры, то они бы уже начались на приемлемых для России условиях. То, о чем сейчас говорят в Вашингтоне и в Киеве – возврат к границам на 24 февраля или границам 1991 года – это неприемлемо для Москвы, поэтому шансов на переговоры нет», – акцентировал Дудаков.
«Кроме того, риторику Блинкена о переговорах нельзя назвать попыткой продавливания Киева к компромиссу. Это исключительно политтехнологии, направленные на то, чтобы ввести Россию в заблуждение и показать якобы готовность Украины к миру, даже если западный мир идти на переговоры пока не готов», – резюмировал он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложения президента Украины Владимира Зеленского можно считать хорошим стартом для урегулирования ситуации, переговоры о мире не должны стать ратификацией спецоперации России.
«Там есть вещи, которые все должны иметь возможность так или иначе поддержать», – сказал глава Госдепа, заявив, что Вашингтон не видит готовности Москвы вести переговоры «о справедливом и прочном мире». Он заверил, что у Киева и Вашингтона нет разногласий по вопросам, касающимся возможности урегулирования, у Украины и США «одни и те же задачи, одни и те же цели».
При этом команда Зеленского прорабатывает детали плана «мирного урегулирования». План могут представить в феврале, передает Wall Street Journal.
Напомним, после встречи с президентом США Джо Байденом Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира». В середине ноября Зеленский сообщил участникам саммита G20, что у Киева есть «план достижения мира» из 10 пунктов.
При этом, по его словам, никакого «Минска-3» больше не будет. Украинский план, в частности, включает обеспечение безопасности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также «восстановление территориальной целостности» страны.
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Политолог: Западные политики задним числом превращают провалы в «мудрые решения»
Политолог Лукьянов прокомментировал попытку Блинкена выдать «конфуз» с Афганистаном за «дальновидность»
Политолог Федор Лукьянов прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтону было бы труднее сейчас оказывать помощь Киеву, если бы не было принято решение о выводе сил из Афганистана.
Как заявил Лукьянов в Telegram, на Западе у политиков становится «принятой практикой» превращение задним числом «провалов в мудрые решения». Так, по его словам, ситуацию вокруг Афганистана пытаются представить не как «конфуз», а как «дальновидность».
Напомним, по словам Блинкена, если бы США не вывели войска из Афганистана, это значительно усложнило бы поддержку Киева. Множество американских политиков и военных оценивали вывод войск США из Афганистана как провал.
Северная Корея опровергла заявления о поставках оружия в Россию
МИД Северной Кореи назвал сообщения о поставках военных грузов в Россию сфабрикованными
Сообщения о поставках Северной Кореей военных грузов в Россию сфабрикованы, Россия сама может обеспечить свою безопасность, заявил МИД КНДР.
В МИД Северной Кореи назвали соответствующие сообщения японских СМИ «самой абсурдной манипуляцией общественным мнением». По словам представителя ведомства, такие материалы «не достойны каких-либо комментариев», передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап» и ЦТАК.
Также в МИД Северной Кореи заявили, что «народ России – самый стойкий, и он обладает волей и возможностью обеспечить безопасность страны и ее территориальную целостность без чьей-либо военной помощи». КНДР заявила, что США поставляют оружие Киеву, эти поставки «принесли на Украину кровопролитие и разрушение»
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на просьбу прокомментировать ее слова заявил, что «не видел этого заявления» и что у него нет подробных данных, передает РИА «Новости».
Напомним, американские СМИ со ссылкой на разведку США уже заявляли о сделке между Россией и КНДР, подразумевающей покупку «миллионов снарядов и ракет», а также средств артиллерии. Представители России сам факт такой сделки категорически опровергают.
США ввели санкции против российских военно-морских объектов
Минфин США объявил о введении санкций против имеющих к СВО отношение десяти российских организаций
Власти США расширили список санкций в отношении России, внеся в перечень десять российских организаций из-за специальной военной операции на Украине, в их числе российские военно-морские объекты.
Минфин расширил список российских компаний, попавших под санкции. Рестрикции введены против «Моринформсистема-Агат», ЦНИИ КМ «Прометей», ЦНИИ «Электроприбор», АО «Морские навигационные системы», АО Аккумуляторная компания «Ригель», ЗАО Центральный НИИ Судового машиностроения, Научно-производственное объединение «Аврора», АО «Обуховское», ООО «Компания Технополь» и Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, передает ТАСС.
«США вводят санкции против российских военно-морских объектов в связи с российскими военно-морскими операциями в отношении украинских портов, в том числе тех, которые обеспечивают мир столь необходимыми продуктами питания и зерном», – отметил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее администрация США сообщила о введении санкций против закупочной сети оборонно-промышленного комплекса России и «связанных с Кремлем» элит.
Москва заявила о «последнем издыхании» отношений России и США
МИД: Отношения России и США находятся на последнем издыхании
Отношения России и Соединенных Штатов находятся на последнем издыхании, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.
Дарчиев, комментируя ТАСС роль, которую должна будет выполнять Линн Трейси, утвержденная Сенатом Конгресса США на пост американского посла в России, сказал, что важно, чтобы американский дипломат ориентировалась не на ухудшение «и без того находящихся на последнем издыхании отношений», а старалась сохранить их и попыталась улучшить.
Кроме того, он порекомендовал Трейси не вмешиваться во внутренние дела России под эгидой «работы с гражданским обществом»
Он также отметил, что администрация президента США Джо Байдена игнорирует новые геополитические реалии, пытается любой ценой, в том числе используя Украину как таран против России и пушечное мясо для продолжения боевых действий, удержать слабеющую американскую гегемонию. По его словам, американцы жертвуют не только интересами Европы, но и своими собственными, и делается это в угоду имперским амбициям.
Дипломат заявил, что Россия открыта к диалогу и готова обсуждать вопросы стратегической стабильности и международной безопасности. По его словам, проблема заключается в том, что США не созрели до серьезного разговора, предполагающего учет и уважение интересов друг друга.
МИД увидел подтверждение участия США в украинском конфликте в словах Кирби о Крыме
Слова координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби о праве Украины вести военные операции в Крыму подтверждают участие Вашингтона в украинском конфликте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Захарова подчеркнула, что такие слова являются очередным признанием де-факто непосредственного участия США в боевых действиях на стороне Киева, передает РИА «Новости».
Она также обратила внимание на то, что ВСУ стали наемнической армией, в состав которой входят вооруженные иностранные инструкторы, а также наемники из стран Запада во главе с США.
По словам Захаровой, имеющиеся факты свидетельствуют о том, что Запад нацелен на длительное противостояние с Россией.
Ранее Кирби заявил, что США признают право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, так как Вашингтон считает полуостров украинской территорией.
В США раскритиковали «рождественский подарок» Вашингтона Зеленскому
Американский журналист TAC: Зеленский даже не поблагодарил Штаты за рождественский подарок
Украинский президент Владимир Зеленский даже не поблагодарил простых американцев за «рождественский подарок» в 45 млрд долларов, который ему предоставил Вашингтон, выразил мнение обозреватель американского издания The American Conservative Брэдли Девлин.
По словам публициста, стоило поблагодарить за такой подарок американских налогоплательщиков, без которых украинское правительство станет неплатежеспособным. Однако вместо благодарности Зеленский выдвигает новые требования, а американские чиновники аплодируют ему с остекленевшими лицами, передает РИА «Новости».
Девлин добавил, что вся произошедшая «постановка» была предназначена для того, чтобы разжалобить «самых слабохарактерных» законодателей США.
По мнению Девлина, и внешний вид, и поведение президента Украины указывают на то, что он – актер и комик, который знает, как устраивать шоу. «Мало что было сказано о том, как помощь Украине улучшит жизнь обычных американцев», – заключил журналист.
Ранее член Конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала предателями коллег-республиканцев из-за поддержки нового транша Украине.
Глава МИД Китая Ван И заявил Блинкену о поддержке мира на Украине
Глава МИД Китая Ван И заявил Блинкену, что Пекин всегда выступал за мир на Украине
Пекин всегда выступал за урегулирование украинского конфликта путем переговоров, заявил министр иностранных дел КНР Ван И госсекретарю США Энтони Блинкену.
По словам главы китайского МИД, Пекин выступает за выполнение целей Устава ООН. А также Китай выступает на стороне международного сообщества, способствуя миру и переговорам, передает ТАСС.
Во время телефонного разговора с Блинкеном Ван И добавил, что Штатам следует серьезно воспринимать законные опасения Китая и прекратить сдерживать его развитие.
«США не могут одновременно стремиться к диалогу и заниматься сдерживанием, говорить о сотрудничестве и наносить удар ножом», –заключил глава китайского МИД.
Ранее посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил об укреплении отношений с Россией в 2022 году.