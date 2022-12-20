Билл Гейтс сравнил нынешние времена с неспокойными 1960-ми

Настолько неспокойными временами, как современность, были только 1960-е, считает основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Вместе с тем он предложил меры для улучшения мира для будущих поколений.

В своем блоге Gates Notes он рассказал, что его фонд Gates Foundation достиг больших успехов за время его работы. При этом успехи были замедлены из-за COVID-19, эскалации конфликта на Украине, инфляции, замедления экономического роста, изменения климата.

Гейтс признался, что на его веку таким неспокойным был период только в 1960-е, сообщает РИА «Новости».

Предприниматель считает, что уже сейчас нужно помогать улучшению математических навыков у детей, только в этом случае человечеству удастся оставить следующему поколению лучший мир. Он заявил, что те, кто осваивают алгебру, с большей вероятностью поступят в колледж, получат степень бакалавра, а затем и высокооплачиваемую работу, при этом лишь каждый пятый из тех, кто не освоил алгебру, имеет шансы окончить старшую школу.

Также Гейтс призвал продолжить борьбу с полиомиелитом и СПИДом, использовать программное обеспечение с искусственным интеллектом, чтобы выявлять риск осложнений во время беременности.

Ранее сообщалось, что Гейтс ожидает замедления мировой экономики из-за событий на Украине.