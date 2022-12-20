ЭИСИ рассказал об актуальных практиках в регионах

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) привел ряд актуальных практик, применяемых в российских регионах в декабре для поддержки семей.

В Тульской области выдается ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, их получат семьи с детьми до 17 лет и беременные, вставшие на учет в срок беременности до 12 недель. Размер в зависимости от дохода – 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума, говорится в Telegram-канале ЭИСИ.

В Калининградской области проводятся дополнительные выплаты для многодетных семей с невысокими доходами к началу учебного года. Семьи с тремя детьми до 18 лет к началу учебы получат по 5 тыс. рублей на каждого. Выплата доступна семьям с доходом ниже прожиточного минимума.

В Кировской области выдаются ежемесячные пособия на детей в малоимущих семьях. Средства направят семьям, которые ждут ребенка, и тем, у кого есть дети до 17 лет. Пособие из шести мер соцподдержки составит 13 439 – 13 945 рублей на ребенка.

В Петербурге введен расширенный скрининг новорожденных и бесплатные медико-генетические консультации для молодых родителей. Медико-генетический центр начнет проводить расширенный скрининг новорожденных. Он включает 36 маркеров генетических заболеваний, при подтверждении которых для детей и родителей будет организована индивидуальная работа и бесплатное лечение.

В Мурманской области введена поддержка студентов-медиков и медицинских работников.

С 1 января из бюджета области будут ежемесячно дополнительно выплачивать ординаторам 10 тыс. рублей, «отличникам» и «хорошистам» – «целевикам» – 6 тыс. рублей. Студентам, получающим среднее медобразование, – 3 тыс. рублей при условии заключения договора с медучреждением. Также медикам дефицитных специальностей возместят аренду жилья в объеме до 20 тыс. рублей в месяц.

В Москве решили ввести проактивное диспансерное наблюдение. 1 млн человек с опасными хроническими заболеваниями получат индивидуальную программу наблюдения и исследований, а также лекарства. Врач, используя специальный сервис, определит нужные обследования, сформирует электронные направления на исследования, консультации, назначит терапию и выпишет электронный рецепт.