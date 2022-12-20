Пост Месси о победе на чемпионате мира стал самым популярным в истории Instagram

Пост нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси побил рекорд по количеству лайков в Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

В воскресенье сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира. Позднее Месси выложил фотографию с кубком мира. На данный момент его пост набрал более 56 млн лайков, передает РИА «Новости». По этому показателю он опередил фото куриного яйца, которое выложили в январе 2019 года для установления рекорда соцсети. Пост футболиста на данный момент оценили более уже почти 56 млн пользователей. На Месси подписаны более 402 млн человек.

Тем временем Месси и его партнеры по команде Родриго Де Пауль, Анхель Ди Мария, Николас Отаменди и Леандро Паредес едва не упали с автобуса во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе, сообщает ESPN Argentina.

Чемпионы мира 2022 года вернулись на родину во вторник рано утром. По прибытии игроки отправились на чемпионский парад по улицам Буэнос-Айреса на автобусе с открытым верхом с изображениями игроков и трех звезд, означающих три победы на чемпионатах мира.

Месси с кубком мира в руках и его товарищи по команде залезли на крышу в задней части автобуса, чтобы поприветствовать тысячи стоящих на улицах болельщиков. На одном из поворотов футболисты едва не попали под кабель, который мог опрокинуть с крыши игроков вместе с Месси. Аргентинцы в последний момент успели заметить кабель и пригнулись.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой аргентинских футболистов на чемпионате мира по футболу в Катаре.