Написавшую фразу про воблу девушку в Тюмени приговорили к штрафу

Жительницу Тюмени обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС России, она заявляла, что написанная ей фраза «Нет в***е» звучит как «Нет вобле».

Алиса К. признана виновной в административном правонарушении, ей предстоит выплатит штраф в 30 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение объединенной пресс-службы судов Тюменской области.

На девушку, написавшую на Площади единства и согласия мелом фразу «Нет в***е», в сентябре составили протокол. В суде она заявила, что фраза расшифровывается как «Нет вобле», якобы она не любит эту рыбу.

Также она заявила, что только после задержания узнала, что на площади в это время проходила несанкционированная акция против частичной мобилизации.

Первоначально Центральный райсуд Тюмени прекратил производство за отсутствием состава, но в ноябре Тюменский облсуд по жалобе правоохранителей отменил решение и отправил дело на пересмотр.

В УМВД указали, что дело нужно пересмотреть, так как не учтены все представленные доказательства, которые свидетельствуют, что девушка своими действиями дискредитировала ВС России.

В ходе этого судебного разбирательства ей уже не получилось убедить суд, что надпись имеет отношение к рыбе.