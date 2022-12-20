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МИД осудил реакцию ООН на расстрел российских военнопленных
Замглавы МИД Вершинин назвал неадекватной реакцию ООН на расстрел российских военнопленных
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Реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка является неадекватной на подтвержденный факт расстрела российских военнопленных в Донбассе со стороны ВСУ, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.
По его словам, подобная реакция говорит о циничной и беспринципной позиции комиссара. Москва продолжит добиваться от профильных структур ООН и ОБСЕ справедливо жесткого осуждения действий украинских карателей, передает РИА «Новости».
В ООН 2 декабря начали расследование в связи с видео, где запечатлены российские военнослужащие, убитые в Макеевке.
Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Названы причины вырубки харьковских лесов украинскими войсками
Правозащитница Шеслер: Для украинской армии торговля лесом – выгодный бизнес
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Украинские власти, понимая, что в любой момент могут утратить контроль над Харьковской областью, стремятся как можно больше заработать на вывозе и продаже природных ресурсов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что ВСУ в Харьковской области начали массово вырубать леса на продажу.
«Украинская власть всегда рассматривала своим главным источником обогащения именно ресурсы – это уголь, железные руды, зерно, янтарь и многое другое. В целом все, что находится на территории Украины, стало предметом заработка украинских олигархов. И харьковские леса не исключение», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Очевидно, что главным бенефициаром торговли в данном случае является министерство обороны Украины. Вырубать леса в зоне боевых действий можно исключительно с согласия военного ведомства и под его непосредственным контролем», – отметила собеседница.
«Для украинской армии торговля лесом гораздо более выгодный бизнес, чем продажа поставляемой Западом гуманитарной помощи, западного оружия и обмундирования. Мы знаем, что страны Запада очень негативно относятся к торговле их помощью и уже неоднократно критиковали за это Украину», – полагает она.
«При этом те же западные страны очень позитивно воспримут продажу древесины и с большей долей вероятности именно они станут покупателями харьковского леса. Запад привык воспринимать Украину как источник дешевого сырья для своей промышленности и экономики», – рассуждает Шеслер.
«Стоит отметить, что вырубка лесов всегда должна сопровождаться природоохранными органами, но на Украине это уже давно так не работает. К примеру, мы знаем о постоянной вырубке лесов в Карпатах. Лысые склоны гор – достаточно удручающее зрелище, кроме того, это еще и повлекло регулярные наводнения в Прикарпатье», – добавила правозащитница.
«К тому же Харьковскую область украинская власть рассматривает как нелояльную территорию. Именно поэтому они стремятся как можно быстрее все вырубить, распродать, разграбить, поскольку контроль над ней может быть утрачен в любой момент», – заключила она.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины, дислоцирующиеся на Купянском направлении, начали массовые вырубки лесов и лесополос для продажи.
По словам Марочко, лесовозы из зоны боевых действий уже заметили в Харькове и Купянске. Отмечается, что украинское командование приказало военнослужащим тыловых подразделений вырубать древесину, которую затем отправляют на продажу, причем вырубка ведется варварским способом.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ не хватает боеприпасов, техники и транспорта, многие передвижения идут пешим порядком, поскольку транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для местных климатических условий.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о случаях продажи гуманитарной помощи Запада на территориях, подконтрольных Киеву.
«Люди рассказывают: гуманитарную помощь чаще всего не получают вовсе, зато видят, как ее сбывают в магазинах и ларьках. Так, например, в Херсоне очень дорого – от 40 гривен и выше – продается сейчас хлеб в ООНовской упаковке с пометкой «не для продажи», – сказал газете ВЗГЛЯД секретарь Херсонского отделения «Единой России», замруководителя думской фракции партии Игорь Кастюкевич.
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Житель Северодонецка пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских
Спецслужбы: Мужчина пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских
Житель Северодонецка по заданию Киева готовил провокацию в Луганске – он пытался ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских, сообщил представитель спецслужб.
Как сообщил источник РИА «Новости», в целях проверки останавливали транспорт, в процессе проверки один из водителей проявил признаки испуга. У него нашли пакет с елочными игрушками, на которых были надписи, разжигающие межнациональную рознь, в частности призывы убивать русских. Он уточнил, что мужчина по заданию ЦИПСО планировал в качестве провокации развесить эти игрушки на елке вблизи одного из учебных заведений в центре города, чтобы продемонстрировать якобы проукраинские настроения.
По его словам, подобные даже мелкие провокации поощряются правительством Украины и курируются украинскими спецслужбами.
Украина обстреляла Брянскую область
Богомаз сообщил об украинском обстреле Суземского района Брянской области
Вооруженные силы Украины устроили обстрел Суземского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Из-за обстрела в Суземке частично нарушено электроснабжение, сообщил Богомаз в Telegram. Оперативные службы приступили к работе. По словам губернатора, аварийно-ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, как только доступ к объектам станет безопасным.
Напомним, на прошлой неделе вооруженные силы Украины обстреляли город Клинцы в Брянской области. Над городом сработала система ПВО, все ракеты, выпущенные с украинской стороны, были сбиты. В ноябре автомобиль местных жителей подорвался на мине в Брянской области, два человека пострадали.
В США назвали скоординированной кампанией заявления украинских лидеров западным СМИ
NYT: Заявления украинских политиков западным СМИ направлены на самозащиту
Заявления украинских высокопоставленных чиновников являются частью скоординированной кампании, чтобы противостоять усилиям Москвы убедить Запад надавить на Украину для урегулирования путем переговоров, пишет The New York Times.
Издание приводит в пример опасения советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможном новом наступлении сил РФ и считает его частью скоординированной кампании, направленной на то, чтобы защититься от самоуспокоения среди украинских союзников, передает РИА «Новости».
The New York Times считает, что украинские лидеры таким образом пытаются якобы противостоять усилиям Москвы убедить Запад надавить на Украину для урегулирования путем переговоров.
Ранее в западных СМИ, в том числе в Economist, Guardian, Bloomberg, вышла серия интервью с украинскими политиками и военными, в том числе Владимира Зеленского и главкома украинских войск Валерия Залужного.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава Российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму».
Газета ВЗГЛЯД писала, что могут означать заявления Зеленского провести «публичные переговоры» с Путиным.
Белый дом обвинил Белоруссию в создании условий для начала СВО на Украине
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Предоставив поддержку России и позволив использовать свою территорию для размещения российских сил, Белоруссия сделала возможным проведение специальной военной операции на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер заявила, что США обеспокоены ролью Белоруссии в СВО. По ее словам, Вашингтон следит за «расстановкой сил России, в том числе в Белоруссии», передает ТАСС.
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс призвал «с иронией» относиться к заявлению президента России Владимира Путина о нежелании «поглотить» Белоруссию. По версии США, Россия уже «пытается силой поглотить соседнюю страну». Вашингтон утверждает, что Белоруссия якобы «фактически уступила свою независимость и суверенитет России».
Напомним, в Минске состоялись белорусско-российские переговоры в расширенном составе с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин заявил, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать».
Отметим, что Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации на Украине с требованием признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Географические задачи специальной военной операции изменились только после того, как Киев сорвал переговоры, а население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказалось за воссоединение с Россией.
Украина обстреляла Донецк словацкими ракетами повышенной ударной силы
Шуткина из СЦКК сообщила об использовании Украиной словацких ракет повышенной ударной силы для обстрела Донецка
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Обстрел больницы имени Калинина в Донецке, вероятно, велся ракетами повышенной ударной силы EXP-122, которые Киев получил от Словакии, сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
Шуткина заявила, что об этом свидетельствует характер повреждений 10-го корпуса больницы, передает ТАСС.
Корреспондент РИА «Новости» сообщил с места событий, что помимо повреждений самой больницы, в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, вероятно, повреждены подземные коммуникации. Также разрушены частные гаражи. Уточняется, что разрушения носят нетипичный для РСЗО «Град» характер.
В СЦКК сообщили, что украинские снаряды попали не только в корпус больницы, но и на территорию здания Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, под обстрелом оказались спортивный зал, магазин оптики, многоквартирные жилые дома.
Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев рассказал, что прилет в больницу – уже третий по счету за две недели. Одна из стен поликлиники обрушена, разбит внутренний двор, в расположенном рядом здании медицинского университета произошел пожар.
Напомним, сообщалось, что украинские снаряды также попали в детский сад. Жертвой предыдущих обстрелов больницы имени Калинина стал один из пациентов. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70 («Вампир»).
Бойцы ВСУ испугались ужесточения ответственности за невыполнение приказов
Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал о панике в рядах ВСУ из-за ужесточения уголовной ответственности за невыполнение приказа
Украинские военнослужащие испугались ужесточения мер уголовной ответственности за невыполнение приказов, они просят родственников устраивать пикеты в военкоматах и госучреждениях Украины, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Согласно информации его разведки, украинские военные активно обсуждают проект закона №8271 в Уголовном кодексе Украины, который должен регламентировать «особенности несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке», передает ТАСС.
В частности, законопроект предусматривает усиление уголовной ответственности бойца ВСУ за невыполнение приказа, угрозу или насилие в отношении начальника, а также самовольное оставление воинской части или места службы и дезертирство.
Отмечается, что украинские военные называют законопроект узакониванием противоправных действий со стороны киевского командования. Кроме того, согласно новому законопроекту, обжаловать обвинения стало почти невозможно. По словам Марочко, многие бойцы ВСУ звонят родственникам и просят их «пикетировать военкоматы и госучреждения».
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.
Рада проголосовала за проект закона, который ужесточает наказания для военнослужащих за невыполнение приказа, с чем украинским командирам уже не раз приходилось сталкиваться, с трех-семи лет лишения свободы до пяти-восьми лет. Отказ от выполнения законных требований командира повлечет штраф до 500 необлагаемых налогом минимумов (17 гривен, около 0,5 доллара), а не до 145, как было раньше, или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней.
Залужный попросил Зеленского ужесточить наказание за неповиновение в ВСУ
Залужный обратился к Зеленскому с просьбой ужесточить наказание украинских военных за невыполнение приказов
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Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.
В видеообращении, опубликованном в Telegram, Залужный заявил о том, что ему приходится поднимать «достаточно сложную тему». Он сообщил, что речь идет об усилении ответственности за самовольный уход из воинской части или с поля боя, дезертирство, отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов.
Залужный поддержал принятый Верховной радой проект закона об ужесточении наказания за эти действия. По его словам, участки фронта, которые остаются «обнаженными», приходится закрывать другими военными, из-за чего растут потери как людей, так и территорий.
Как заявил Залужный, армия держится на дисциплине, и проект нового закона «четко отражает позицию» командиров группировок и воинских частей. При этом он подчеркнул, что «угрозы усиления безнаказанности командиров» нет, поскольку те «также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие».
Напомним, Рада проголосовала за проект закона, который ужесточает наказания для военнослужащих за невыполнение приказа, с чем украинским командирам уже не раз приходилось сталкиваться, с трех-семи лет лишения свободы до пяти-восьми лет. Отказ от выполнения законных требований командира повлечет штраф до 500 необлагаемых налогом минимумов (17 гривен, около 0,5 доллара), а не до 145, как было раньше, или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней.
Кличко сообщил о росте дефицита электроэнергии в Киеве до 50%
Кличко сообщил об увеличении дефицита электроэнергии в Киеве до 50% в результате повреждения энергосистемы дронами
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В результате атак повреждена энергосистема Киева и Киевской области, дефицит электроэнергии вырос до 50%, сообщил мэр города Виталий Кличко. В ДТЭК подтвердили 10-часовые отключения света.
Кличко признал, что в ходе утренней атаки в понедельник «некоторые из дронов все-таки повредили» энергосистему. По его словам, Киев «живет в остром дефиците энергоснабжения», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Гендиректор энергопоставляющей компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко в Facebook* сообщил, что длительные отключения электроэнергии – «10 часов без света» – в Киеве «реальны на сегодняшний день». Он не смог сказать, когда удастся вернуться к «стабилизационным» отключениям. По его словам, в результате повреждения очередного инфраструктурного объекта света нет на большей части правого берега столицы и в отдельных районах области, передает ТАСС.
Напомним, накануне сообщалось о взрывах в Киеве. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что получил повреждения объект критической инфраструктуры. Власти Киевской области сообщили, что в регионе также повреждены объекты критической инфраструктуры.
В США разоблачили ложь Запада о состоянии ВСУ
TAС: Запад должен признать возможность проигрыша на Украине и рассказать правду о потерях ВСУ
Запад терпит крах в попытке скрыть настоящие потери ВСУ, США должны признать, что Украина проиграет в конфликте с Россией, пишет член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил – младший для The American Conservative.
Джордж О'Нил считает, что факты на поле боя говорят о том, что Киев проигрывает, несмотря на заверения Запада в обратном, при этом в США понимают, что их циничная политика в отношении Украины не смогла вытеснить Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на The American Conservative.
Обозреватель подчеркнул, что кампания Запада по замалчиванию настоящих потерь Киева терпит крах, ссылаясь на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о сотне тысяч погибших солдат ВСУ. Также эскперт указал на сообщения СМИ, что у США и Европы заканчивается военная техника для поставок. Но это противоречит заявлениям, что дела Украины на фронте идут хорошо.
Кровопролития можно было избежать, если бы Вашингтон не вмешался в отношения между Москвой и Киевом, считает автор статьи. Он заявил, что из-за таких, как Урсула фон дер Ляйен и Джо Байден, украинцы теряют близких и терпят лишения, а Западу пришло время начать переговоры.
Ранее в украинском Минобороны заговорили о новой волне мобилизации из-за больших потерь.
Напомним, в конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных.
В России оценили призыв главкома ВСУ ужесточить наказание за дезертирство
Родион Мирошник: Неповиновение и дезертирство в ВСУ подтолкнуло власти Украины к карательным мерам
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Украинская армия несет серьезные потери. Добровольно воевать на направлениях, где идет настоящая мясорубка, почти никто не хочет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к Владимиру Зеленскому с просьбой ужесточить наказание для военных за неповиновение.
«Если смотреть на статистику, то армия, существовавшая на Украине до начала СВО, уже уничтожена. Официальный Киев скрывает свои реальные потери, но в общей сложности убиты уже свыше 100 тыс. человек, об этом говорила и Урсула фон дер Ляйен», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Кроме того, насчитывается также порядка 300 тыс. раненых, из которых не больше половины потенциально смогут вернуться на поле боя. Призывать новых военных все сложнее, поскольку многие покинули страну», – продолжает собеседник.
«При этом в рамках неофициального соглашения с Западом Киев должен непрерывно поставлять на фронт живую силу фактически в обмен на военную технику. А желающих идти воевать попросту нет», – акцентирует дипломат.
Мирошник указал, что для «выполнения своей части договора командование ВСУ уже начало применять карательные меры». «Они используют заградотряды, насильственно мобилизуют граждан, запугивают население и даже устраивают показательные расстрелы перед строем», – настаивает он.
«Теперь Залужный пытается легализовать более жесткие наказания на законодательном уровне. И единственное, что тормозит процесс, – выбор трактовки. Ведь офису Зеленского надо облечь это решение в патриотическую форму», – говорит собеседник.
«В противном случае такое решение вызовет недовольство как в обществе, так и в рядах военных. Я не удивлюсь, если спецслужбам дадут отдельную команду, чтобы те пресекали на корню любое негодование», – предполагает дипломат.
«Вместе с тем я бы не стал недооценивать численность противника. Да, есть бреши, которые Залужному надо затыкать. В основном это касается Артемовска, Угледара, Соледара и Марьинки, где идет настоящая мясорубка. Но потенциал противника в живой силе я бы не стал недооценивать», – заключил Мирошник.
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.
В видеообращении Залужный заявил о том, что ему приходится поднимать «достаточно сложную тему». По его словам, участки фронта, которые остаются «обнаженными», приходится закрывать другими военными, из-за чего растут потери как людей, так и территорий.
Как заявил Залужный, армия держится на дисциплине, и проект нового закона «четко отражает позицию» командиров группировок и воинских частей. При этом он подчеркнул, что «угрозы усиления безнаказанности командиров» нет, поскольку те «также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие».
Примечательно, что обращение Залужного было опубликовано после того, как на сайте президента Украины появилась петиция с призывом ветировать законопроект Верховной рады. К вечеру 16 декабря петиция набрала необходимое количество голосов, то есть Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть. Таким образом главком ВСУ превентивно выступил против возможного ветирования закона со стороны политического руководства страны.
Кроме того, в недавнем интервью для журнала The Economist Залужный хвастался якобы особыми подходами работы в украинской армии: «Иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50–60 лет. А держать порядок кулаками и бицепсами в вооруженных силах Украины не принято».
«Всегда можно быть нормальным. Остаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую», – заявил он до того, как предложил ужесточить ответственность за дезертирство.
Напомним, Рада проголосовала за проект закона, который ужесточает наказания для военнослужащих за невыполнение приказа, с чем украинским командирам уже не раз приходилось сталкиваться, с трех-семи лет лишения свободы до пяти-восьми лет. Отказ от выполнения законных требований командира повлечет штраф до 500 необлагаемых налогом минимумов (17 гривен, около 0,5 доллара), а не до 145, как было раньше, или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней.
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Генсек ООН пояснил свои слова о переговорах между Россией и Украиной
Генсек ООН Гутерриш считает, что добиться мира на Украине можно в 2023 году
Есть надежда, что в 2023 году завершится конфликт на Украине, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По словам Гутерриша, он не видит возможностей для мирных переговоров в ближайшей перспективе, но вместе с тем очень надеется, что в 2023 году мир на Украине будет достигнут, передает ТАСС.
Ранее генсек ООН заявил об отсутствии возможности для переговоров России и Украины.
До этого глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине на российских условиях.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только при условии, что российские войска отойдут к границам 1991 года.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, зачем США запрещают Киеву переговоры с Россией.
Воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в большинстве регионов Украины
Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, в том числе в Днепропетровской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры.
Согласно данным онлайн-карты Минцифры Украины, сигнал воздушной тревоги объявлен в Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, передает РИА «Новости».
Ранее воздушная тревога прозвучала в восточных регионах Украины.
В МИД сочли враждебными для России намерения Греции передать Украине С-300
Захарова предупредила Грецию о риске стать участницей конфликта на Украине в случае передачи ВСУ С-300
Москва считает враждебными по отношению к России провокационные планы Греции по поставкам Украине С-300 и других средств ПВО российского или советского образца, страна рискует стать участницей конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что Москва считает провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского [или] советского образца откровенно враждебными по отношению к России. Она отметила, что 70% греческих граждан, по опросам общественного мнения, выступают против накачивания Украины оружием, но власти игнорируют их, говорится в заявлении дипломата на сайте МИД России.
По словам Захаровой, Греция рискует стать прямой соучастницей украинских неонацистов, отправляя оружие на Украину в зону боевых действий.
Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал рискованным для национальных интересов Греции шагом намерение властей этой страны передать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300.
Напомним, издание «Элефтерос типос» сообщило, что Греция планирует передать Киеву зенитные ракетные комплексы C-300 и «Тор-М1», чтобы самой начать процесс обновления собственных средств ПВО на системы НАТО.
Во Львовской области половина абонентов остались без света
Глава Львовской области Украины Козицкий заявил об отключении света у половины абонентов
Без электроснабжения остались 50% абонентов Львовской области, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
Козицкий в своем Telegram-канале написал, что ситуация с электропитанием во Львовской области остается сложной. По его словам, одновременно получать электроэнергию могут всего 50% потребителей региона, действуют две очереди почасовых отключений, передает ТАСС.
В понедельник в большинстве регионов Украины, в том числе в Днепропетровской и Харьковской областях, объявили воздушную тревогу.
Накануне в «Энергоатоме» сообщили, что из-за ограничения двух блоков атомная генерация на Украине ограничена.
Ранее СМИ сообщили, что в Одесской, Киевской, и Днепропетровской областях Украины ввели экстренные отключения света.