В Белом доме пояснили слова Байдена о переговорах с Путиным Ветеран Донбасса: Человек с инвалидностью сейчас получает качественное протезирование Участники встречи с Путиным рассказали о переменах в отношении государства и общества к инвалидам 2 декабря 2022, 21:12

«Обеспечение каждого ветерана сейчас налажено на должном уровне, все очень классно. Могу рассказать про это по собственному опыту», – заявил газете ВЗГЛЯД участник боев в Донбассе, инвалид Вадим Серик. Он принял участие во встрече президента с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций. «Любой человек с инвалидностью, скажем, потерянной конечностью может обратиться за помощью и получить качественное протезирование. Согласно статистике портала госзакупок, приобретаются очень хорошие протезы», – отметил Вадим Серик, волонтер, бывший боец батальона «Сомали» армии ДНР, активист «Донецкой организации инвалидов «Новая Жизнь», «Союза добровольцев Донбасса», «Ветеранов Новороссии». По словам Серика, с проблемой протезирования ему помогли справиться специалисты Фонда социального страхования. «Возможно, НКО могли бы уделять больше внимания нашей социализации – уже после того, как инвалиды оправятся от полученных ранений. Они могли бы помогать получить новую профессию, знания и компетенции – за счет доступа к платным обучающим площадкам в интернете. Сейчас есть образовательные онлайн-платформы, онлайн-университеты, которые могут давать новые знания. Инвалид может, к примеру, найти себя в программировании и зарабатывать на этом деньги», – считает волонтер. По мнению Серика, внимание, которое уделяет президент вопросам заботы об инвалидах, постепенно меняет отношение к этой проблеме со стороны общества. «Тема перестала быть чем-то табуированным. Раньше инвалид боялся публично заявить о своем недуге, о том, что он отличается от большинства сограждан. Сейчас в обществе в целом не осталось негатива по отношению к тем, кто рядом с нами передвигается на коляске или ходит на протезе. Это произошло благодаря различным программам социализации и адаптации инвалидов и благодаря личным усилиям президента. Теперь такие, как я, воспринимаются «на равных» или даже как некий образец, ориентир. Такой пример подают паралимпийцы, бизнесмены с инвалидностью. Они транслируют идеи гуманизма, идеи о том, что в обществе все равны и что каждый получит поддержку в трудной жизненной ситуации», – подчеркнул Серик. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин провел в пятницу встречу с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностью по здоровью. Как заявил президент, власти всех уровней должны уделять особое внимание помощи раненым в ходе специальной военной операции солдатам и офицерам. «Они должны быть обеспечены – причем на качественном, современном уровне – всем необходимым для медицинской и социальной реабилитации и скорейшего восстановления», – заявил глава государства. Путин назвал участвующих в операции «настоящими мужчинами и защитниками» России, которые с честью и доблестно выполняли свой воинский долг. «Теперь наша задача – выполнить свой долг перед ними», – заключил президент. Серик на этой встрече предложил создать в ДНР центр для реабилитации пострадавших. По словам Путина, в регионе несколько точек, где эта работа уже происходит, но она, судя по всему, находится на первичной стадии. «Над этим обязательно поработаем, в том числе в рамках того центра, который мы с вами обязательно сделаем», – цитирует президента ТАСС. Необходимо создать в Донбассе многопрофильные центры реабилитации для раненых военных с медицинской, психологической поддержкой и с помощью в дальнейшем трудоустройстве, заявил глава государства. Путин также напомнил, что отношение к людям с особенностью по здоровью считается во всем мире показателем зрелости общества, человеческой, гражданской ответственности. В современной России это отношение изменилось, добавил он. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин предложил проиндексировать пенсии работающим инвалидам. Путин ответил, что в душе абсолютно согласен с предложением, вопрос нужно проработать на уровне правительства. Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января на 4,8%. Другой участник встречи, лидер общественной организации «Опора» Елена Волохова тоже отмечает, что отношение общества к инвалидам меняется. «За десять лет моей инвалидности я вижу, как иначе стали реагировать обычные здоровые люди. Инвалиды, которые не отчаиваются, идут вперед, чего-то добиваются, становятся не изгоями, а ориентирами для других», – рассказала Волохова. Успехам многих инвалидов способствует и тот факт, что профильные НКО теперь получают финансирование по линии Фонда президентских грантов, добавила она. «Наша «Опора» тоже время от времени выигрывает президентские гранты. Мы работаем в рамках программы комплексной реабилитации, в частности, помогаем людям с ампутацией конечностей. Мы помогаем устранять пробелы в реабилитационных программах, даем обратную связь профильным структурам по медико-социальной экспертизе», – отметила Волохова. «Мы проводим образовательные семинары для медработников, для сотрудников структур Фонда социального страхования. Нам же виднее – чиновники не всегда могут за всем уследить, и это нормально. Государство в свою очередь тоже видит результаты нашей работы», – подчеркнула председатель «Опоры». Хотя выиграть грант удается далеко не всем, в принципе, это несложно, говорит Волохова. «Если программа того стоит, Фонд президентских грантов обратит на нее внимание. Должно быть все просчитано – что и для чего ты делаешь, какой результат ждешь. Если у тебя есть такие четкие представления, получить грант несложно», – заверила собеседница. «Судя по дискуссии на встрече, Путин считает, что улучшение качества жизни людей, в том числе имеющих особенности по здоровью, будет достигнуто за счет вложений в науку. Будущее за новыми разработками в сфере протезирования. Высокие технологии полезны не только инвалидам, они облегчают жизнь и обычным людям тоже. Происходит свое импортозамещение – разрабатываются российские коленки и стопы с микропроцессорным управлением. А протезы рук – наша гордость. Умные разработки в России всегда были сильными», – подытожила Волохова. Стоит отметить: с момента аналогичной встречи Путина с представителями общественных организаций инвалидов, состоявшейся в декабре 2020 года, по линии Фонда президентских грантов поддержку получили 3387 проектов, направленных на помощь людям с инвалидностью, на 5 млрд рублей. В целом за 14 конкурсов, проведенных Фондом начиная с 2017 года, поддержку получили 7034 проекта, направленных на помощь людям с инвалидностью. Общая сумма помощи составила 14,3 млрд рублей. Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине Глава администрации США Байден заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Путиным о завершении СВО на Украине 2 декабря 2022, 05:31

Глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Байден отметил, что постарается подбирать слова очень аккуратно. Он заявил о готовности говорить с Путиным, если российский лидер действительно «проявит интерес» к тому, чтобы положить конец войне, передает РИА «Новости». При этом глава американской администрации выступил с утверждением, что президент России пока не принял такого решения. По словам Байдена, если дело будет обстоять таким образом, то он будет счастлив сесть за стол переговоров с Путиным после консультаций с союзниками по НАТО. Он уточнил, что не собирается делать это в одиночку, передает ТАСС. Вместе с этим Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы просчиталось во всех своих первоначальных расчетах в отношении специальной военной операции (СВО). Говоря о возможности завершения боевых действий на Украине, глава администрации США добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Он также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания. Вместе с этим Байден отметил, что на ближайшее время у него нет планов контактировать с господином Путиным. Глава администрации США также заявил о важности поддерживать «украинский народ». Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности. Путин потребовал расселить людей из трущоб 30 ноября 2022, 11:57 Текст: Антон Никитин

Путин потребовал расселить людей из трущоб 30 ноября 2022, 11:57 Текст: Антон Никитин

Аварийное жилье в России нужно расселять, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия социальных объектов в разных российских регионах. Глава государства отметил, что расселение граждан из аварийного фонда в целом по стране идет с опережением графика. «Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», – приводит его слова ТАСС. Кроме того, Путин сообщил, что, как ожидают российские власти, по итогам 2022 года в стране будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 млн кв. метров, 3 млн российских семей улучшили свои жилищные условия, отметил глава государства. Также Путин заявил, что планы по вводу социальных объектов и жилья остаются неизменными, несмотря на стоящие перед страной вызовы.

Президент Владимир Путин заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что ВС России долго воздерживались от точечных ракетных ударов по Украине, однако сейчас это стало вынужденной мерой в ответ на провокации Киева, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства пояснил, что удары по целям на территории Украины стали мерой на провокационные атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики, говорится в сообщении на сайте Кремля. Разговор между лидерами прошел по инициативе ФРГ. В ходе переговоров Путин подробно разъяснил Шольцу принципиальные российские подходы к проведению СВО. Глава российского государства призвал канцлера пересмотреть подходы Берлина в контексте ситуации на Украине. В частности, Путин обратил внимание на деструктивную линию стран Запада, в том числе Германии, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных. Путин добавил, что политическая и финансовая поддержка Киева приводит к тому, что украинская сторона отвергает предложения о переговорах. Ранее Шольц заявил, что нельзя допустить эскалации украинского конфликта, который может превратиться в войну между Россией и НАТО. Еще до того Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В январе 2023 года должна быть проведена индексация зарплат бюджетников, соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он пояснил, что в этом году страна столкнулась с инфляцией, цены выросли. В связи с этим уже в январе 2023 года необходимо провести индексацию зарплат бюджетников. Кроме того, он поручил выделить финансовую помощь тем регионам, которые в ней нуждаются, передает ТАСС. Глава государства призвал учитывать, что люди оценивают свое благосостояние не по данным статистики, а по тому, сколько денег у них в кармане. «И вот на это нужно самым внимательным образом смотреть», – сказал он. В связи с этим Путин указал на важность увеличения зарплат бюджетников. Он отметил, что российским властям необходимо добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях. По словам Путина, в этом году зарплаты растут чуть выше прогнозов. «Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика», – сказал глава государства. Он также напомнил об указе 2012 года, в соответствии с которым предусмотрен рост зарплат в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры и соцзащиты. Ранее Путин указал на скромный уровень зарплат в социальной сфере.

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус» пообещал попросить кабмин на координационном совете обсудить вопросы о создании служб психологической помощи, особенно в нынешней ситуации. «Я попрошу председателя правительства, координационной комиссии, которую мы создали недавно для решения определенных известных задач, рассмотреть и этот вопрос. Потому что вот, скажем, в МЧС, там достаточно эффективно и на постоянной основе пользуются услугами психологов. Почему? Потому что там, очевидно, востребована помощь специалистов, таких как вы», – цитирует его РИА «Новости». Кроме того, Путин назвал напрасным отсутствие внимание властей к развитию психологической службы в России, когда 15% россиян нуждаются в помощи психологов, передает ТАСС. «Еще в прошлом году, по-моему, ВЦИОМ проводил социологическое исследование и вот пришел к какому выводу – 15% жителей страны нуждаются в психологической помощи, а среди молодых людей – 35%. Поэтому, конечно, нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не развиваются, и происходит это из-за того, что государство на всех уровнях... должного внимания, к сожалению, пока этому не уделяет. Напрасно», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что жители новых регионов России – это наши люди, необходимо сделать все для их поддержки.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении немецких властей поддерживать киевский режим, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Шольц в беседе с Путиным осудил российские удары «по объектам гражданской инфраструктуры на Украине» и заявил, что Берлин продолжит поддерживать Киев в обеспечении оборонных способностей, сказал Хебештрайт, передает ТАСС. Также канцлер заявил, что необходимо как можно скорее перейти к дипломатическому решению, к «которому относится вывод российских войск». Лидеры также договорились поддерживать контакт. В пресс-службе Кремля отмечали, что Путин в ходе беседы заявлял о необходимости открыто и тщательно расследовать теракты на «Северных потоках» и призывал Берлин пересмотреть подходы к украинскому конфликту.

Президент России Владимир Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам, несмотря на имеющийся «люфт» в 5%. По словам Путина, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику, для некоторых регионов сделали люфт по выходу на целевой уровень зарплат в бюджетной сфере, и такое отклонение могло составить до 5%, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что это не дает повод снижать планку. «Прошу вас, не подходите так к решению такого важнейшего социального вопроса таким образом. Выплаты зарплат в бюджетной сфере входят в первую очередь в зону ответственности регионов, конечно. Но их финансовые возможности... как известно, разные», – сказал Путин. Сейчас только 10 субъектов России выполняют целевые показатели по всем категориям бюджетников, но не на все 100%. Ранее Владимир Путин поручил в январе провести индексацию зарплат бюджетников.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину по поводу кончины бывшего председателя республики и генсека ЦК КПК Цзян Цзэминя. «Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего председателя Китайской Народной Республики и генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя. С именем этого выдающегося государственного деятеля неразрывно связан важный период новейшей истории Китая, ознаменованный большими достижениями в экономическом и социальном развитии, а также упрочением международных позиций», – говорится на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет.

В следующем году инфляция в России будет снижаться, во всех отраслях необходимо добиться роста зарплат, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Я очень надеюсь на то, что она, как мы и говорили, в первом квартале следующего года будет снижаться», – приводит его слова РИА «Новости». Путин подчеркнул, что «нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях», а также «обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере». Кроме того, он рассказал, что уровень бедности в России по итогам третьего квартала снизился до 10,5%. «По итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%... Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определенная позитивная динамика есть. Вот ее нужно сохранить», – сказал Путин. Он добавил, что в текущем году правительство приняло ряд важных решений по сокращению бедности и неравенства, в том числе распространили с 1 апреля ежемесячные выплаты на семьи с детьми от 8 до 17 лет. По словам Путина, заработные платы в России в целом по экономике растут чуть выше прогнозов. «По статистике в текущем году зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов. Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика. И очень рассчитываю услышать сегодня, как здесь обстоят дела. А также в какие сроки будет обеспечена доиндексация заработных плат», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что приоритетным направлением является движение на реальный рост доходов и сокращение бедности населения в стране.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых поддержал отечественных производителей и призвал покупать российские товары. Путин заявил, что всегда говорил и повторяет, что нужно покуп

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, в ходе беседы лидеры обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран. Президенты обсудили воплощение перспективных совместных проектов, сообщается на сайте Кремля. Эти вопросы предметно рассмотрят на заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств двух государств в Самарканде. Оно пройдет 1 и 2 декабря 2022 года. Ранее в пресс-службе узбекского лидера сообщали, что главы государств в ходе беседы обсудили увеличение взаимного сотрудничества двух стран. Путин указал на рост конкуренции на Каспии 30 ноября 2022, 14:00 Текст: Антон Никитин

Между странами Каспийского региона растет конкуренция, соседи России работают хорошо, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Наши соседи – дай им Бог здоровья – хорошо работают на самом деле, и свои портовые сооружения они развивают очень активно», – цитирует его ТАСС. По словам Путина, эти страны реально создают конкуренцию, а потому России нужно уделить этому особое внимание. В частности, глава государства упомянул про порт Оля, который является самым крупным российским торговым портом в Каспийском регионе. Путин напомнил, что власти хотели включить его в состав особых экономических зон и подумать о его развитии. Глава государства также напомнил, что летом власти договаривались уделить особое внимание Волго-Каспийскому каналу в целом, в том числе ситуации с углублением дна. В июне президент Путин говорил, что государства, входящие в каспийскую «пятерку», располагают большими возможностями для взаимодействия в энергетике. Новости СМИ2 Путин указал на скромный уровень зарплат в социальной сфере Путин: В социалке скромный уровень зарплат 30 ноября 2022, 12:50 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин заявил о скромном уровне зарплат в социальной сфере в России, в частности в библиотеках. В среду на церемонии открытия в нескольких регионах социальных объектов Путину рассказали о библиотеке в Бурятии. На это глава государства ответил, что сегодня с правительством будет обсуждать вопросы уровня зарплат в стране в целом и в социальной сфере в частности. Путин отметил, что в социальной сфере вообще скромный уровень зарплат. «В библиотеках тем более», – передает слова Путина ТАСС. Ранее Путин заявил, что финансирование социальной сферы является одним из ключевых вопросов, несмотря на большое количество непредвиденных расходов. Путин заявил об улучшении ситуации с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов меняется к лучшему 30 ноября 2022, 14:53 Текст: Александра Юдина

Положение с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока начала меняться к лучшему, однако их количество будет увеличиваться в 2023 году, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, в данный момент есть проблемы с пропуском российских грузов, из-за чего порты сами теряют определенную выручку с грузооборота. При этом нарастает нагрузка на железную дорогу. Путин поручил продумать дополнительную логистику и техническое перевооружение, передает РИА «Новости». Ранее Путин сообщал, что в следующем году инфляция в России будет снижаться, во всех отраслях необходимо добиться роста зарплат. Новости СМИ2 Путин призвал Шольца расследовать открыто взрывы на «Северных потоках» Путин призвал Шольца расследовать открыто взрывы на «Северных потоках» с участием российской стороны 2 декабря 2022, 14:39 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что теракты на «Северных потоках» необходимо открыто и тщательно расследовать с участием российских структур, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства назвал террористический акт против газопроводов провокацией. Он подчеркнул, что обстоятельства атаки нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур, говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее доцент НИИ обороны Швеции Ханс Ливонг заявил, что использованные для диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» взрывные устройства могли опустить на дно рядом с трубами с помощью надводного судна.